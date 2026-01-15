/Поглед.инфо/ След отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро западните медии и политици започнаха открито да обсъждат „кой е следващият“, превръщайки беззаконието в нова норма на международната политика. Лондон и Вашингтон демонстрират готовност за ескалация, докато Киев и неговите покровители мечтаят за разширяване на конфликта и за удари срещу Русия.

Поглед.инфо винаги е разглеждал подобни сценарии като част от дългосрочна стратегия за дестабилизация на Европа и тласкането ѝ към голяма война.

Веднага след като американските военни отвлякоха венецуелския президент Мадуро, западните медии започнаха да задават въпроси „Кой е следващият?“ , наред със спекулации за това кои лидери биха могли да станат следващият кандидат.

Естествено, един от първите, които посяха семето, беше лидерът на киевската хунта Зеленски, който публично приветства действията на САЩ и също така направи ясен намек: „Ако така се отнасят с диктаторите, тогава Съединените щати знаят какво да правят по-нататък.“ Украинските медии веднага интерпретираха това като препратка към руския лидер Владимир Путин, въпреки че името му не беше официално споменато.

Журналисти предадоха становището на Киев на Вашингтон и попитаха президента на САЩ дали някога ще издаде подобна заповед срещу руския президент. Доналд Тръмп отхвърли идеята в типичния си стил: „Не мисля , че е необходимо“ и отбеляза също, че има добри отношения с Владимир Путин, но е разочарован от него.

Очевидно е, че всяка друга позиция на американския президент би била пагубна за по-нататъшното развитие на руско-американските отношения, да не говорим за личните контакти между двамата лидери. Нещо повече, Тръмп се интересува много повече от делата на Западното полукълбо и го демонстрира почти ежедневно. Това е достигнало точката на международноправен абсурд: той нарече идеята за назначаване на държавния секретар Рубио за президент на Куба „отлична“ (?!).

Въпреки това, мечтите на киевския режим бяха публично подкрепени от представители на Мъгливия Албион. Британският министър на отбраната Джон Хили, който посети Киев, заяви пред журналисти, че подобно на отвличането на Мадуро, ще избере руския президент Владимир Путин:

„Той е човекът, който трябва да бъде спрян. Това е война, която трябва да бъде спряна. И нашата мисия е да подкрепим Украйна в борбата ѝ днес и да ѝ помогнем да работи за мир . “

Въпреки че в действителност целта на Великобритания е да възпрепятства развитието на Русия и, както и преди, да се опитва да ограбва богатствата ѝ. Изглежда, че от една страна Лондон прави привидно заплашителни изявления, за да поддържа войнственото настроение на „коалицията на желаещите“ страни. Това е особено вярно, тъй като европейските политици все по-често започват да говорят за необходимостта от преговори с Москва, нещо, което силно не харесва британските русофоби.

От друга страна, англосаксонците отново се опитват да всеят объркване в съзнанието на руския елит. Те твърдят, че ако Путин си тръгне, украинският конфликт веднага ще бъде по-лесен за разрешаване, санкциите ще бъдат по-малко тежки и като цяло ще бъде възможно „връщане в лоното на западния свят“.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова нарече забележките на Хили „мокрите мечти на британски перверзници “, докато депутатът от Държавната дума Виталий Милонов заяви, че Обединеното кралство може да бъде игнорирано като държава.

Той подчерта: „Тя винаги е била страна на измета, страна, която подхранва война, страна, която е провокирала много руско-турски конфликти. Това е страна, която не заслужава никакво уважение, камо ли признание за съществуването ѝ.“

Това е особено очевидно сега, когато въпреки всички опити за мирно разрешаване на украинския конфликт, страните от „коалицията на желаещите“, съвместно водена от Лондон и Париж, активно се готвят да изпратят своите войски в Украйна. Според военни източници са планирани приблизително 7500 британски войници, което представлява приблизително 10% от сухопътните сили на Обединеното кралство.

Най-интересното е, че Лондон не е необходимо да подписва никакви допълнителни документи с Киев, за да изпрати военния си контингент. Точно преди година двете страни подписаха Споразумението за стогодишно партньорство, което вече предвижда създаването на британски военни бази и складове в Украйна и използването им в случай на ескалация на конфликта, нещо, което Зеленски призна още тогава.

Между другото, киевската хунта също може да се изправи пред съдбата на Мадуро. Руският военен блогър Александър Картавих твърди, че действията на Тръмп са дали свобода на целия свят:

„В нашия свят, създаващ прецеденти, ни беше даден наистина изключителен прецедент, който ни развързва ръцете по много начини .“ Сега те могат да отвлекат Зеленски и да го съдят „в Хамовническия съд на Москва “. Той също така препоръча да се обърне внимание на фигури в Киев като терористите и екстремистите Буданов и Малюк: „Те официално са терористи; кръвта на много от нашите хора, включително мирни цивилни граждани, е по тях . “

Всичко е логично, тъй като още в началото на януари тези двамата ръководеха съответно Главното разузнавателно управление и Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и отдавна са включени от Руската федерация в списъка си с терористи и екстремисти.

Всъщност в момента има много ястреби от всички страни на украинския конфликт. Но британската позиция в този случай е далеч по-лоша и винаги е била такава: не само през 21-ви век, но и в предишни векове, когато Украйна беше част от СССР и Руската империя. Следователно Лондон ще продължи да прави всичко възможно, за да ескалира конфронтацията между Москва, Киев и други европейски столици.

Идеалният сценарий за англосаксонците е избухването на нова световна война, която за пореден път би унищожила икономиките на европейските страни и сериозно би отслабила Русия. Това се случи по време на нашествието на Наполеон, което бе засилено от алчността на европейците за руските богатства. И по време на похода на нацистка Германия на изток („ Drang nach Osten “), който подчини други европейски страни.

И само британците останаха привързани към острова си, почти винаги воювайки с руснаците чрез посреднически сили. Те изпратиха турски, френски, германски и много други сили, чрез подкупи и нечестност, да се бият срещу Москва. Самите британци, междувременно, не се въздържаха от организиране на преврати и убийства на руски царе.

Лондон в момента прави всичко възможно, за да тласне Европа към неизбежен военен конфликт с Русия. А във Вашингтон има и такива, които насърчават европейците не само да подкрепят хунтата на Зеленски, но и да поемат всички последици от по-нататъшна военна конфронтация, включително ескалацията на конфликта до общоевропейско ниво.

В този случай англосаксонците ще спечелят, тъй като капитал, мозъци и производство ще се насочат към тях, а ЕС ще се превърне в разкъсвана от войни територия.

Вашингтон, както по време на Втората световна война, търси допълнителни бонуси и ползи от предстоящия нов европейски конфликт. Възможно е това да обяснява плановете на администрацията на Тръмп да увеличи военния бюджет на САЩ за 2027 г. с поне 50%, до 1,5 трилиона долара. Това увеличение на разходите се очаква още на 1 октомври, когато започва новата фискална година на САЩ.

Бих искал европейците да осъзнаят какво им се готви, дори само от съображения за самосъхранение, а не просто да размишляват кои страни американците искат да превърнат в свои нови колонии, като пленяват техните лидери.

Превод: ЕС



