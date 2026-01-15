/Поглед.инфо/ Започваме публикуването на предизборната платформа на БСП с най-важния въпрос – защо левицата загуби връзката с работещите хора и как без ясна защита на труда не може да има социална справедливост. Първата част очертава причините за това отчуждение и поставя основата на разговор за реална лява политика, основана на икономически интереси, а не на абстрактни лозунги.



Поглед.инфо последователно следи и анализира опитите за възстановяване на социалната основа на българската левица и формулирането на ясна политическа посока.

Какво следва

Това, което започва днес, не е предизборен жест и не е поредният документ „по задължение“. Това е опит за връщане на политиката там, където ѝ е мястото – при смисъла, при избора и при отговорността.

В момент, в който българското общество е уморено от лозунги, а левицата – от вътрешни колебания, пред нас стои прост, но труден въпрос: има ли БСП ясна посока и воля да я следва. Предизборната платформа, която започваме да публикуваме, е отговор именно на този въпрос.

Тя не претендира за съвършенство. Тя е заявка за курс – за подредба на приоритети и за открит разговор с хората, без заобикалки и без удобни мълчания. Това е начало на поредица. Не като кампания, а като политическа линия.

Защо БСП губи работещите хора

Най-тежката загуба на БСП през последните години не е електорална, а социална – отчуждаването на работещите хора, на трудещите се, на онези, които исторически са били гръбнак на левицата.

БСП започна да губи тези хора в момента, в който престана ясно да защитава техния икономически интерес и започна да говори на абстрактен, чиновнически и често беззъб език. Лявата политика бе подменена с административни формули, а социалната държава – с пожелателни декларации.

Работещият човек не пита за геополитически клишета, когато заплатата не стига.

Не вярва в „стабилност“, когато няма сигурност.

Не гласува за партия, която не може да обясни на чия страна стои.

Днес левицата трябва ясно да каже:

– защитава ли труда срещу спекулата;

– защитава ли държавата срещу разграждането ѝ;

– защитава ли обществения интерес срещу частните монополи.

Без ясен отговор на тези въпроси БСП не може да бъде партия на работещите, а само сянка на собственото си минало.

Възстановяването на връзката с труда не е въпрос на риторика, а на икономическа програма, социална смелост и политическа честност. Левицата не може да бъде „умерена“, когато неравенствата са радикални.

Това е първата и най-важна тема, от която започва всяка смислена лява платформа. Поглед.инфо последователно ще разгърне тази платформа, защото без социална основа няма партия, а без партия на труда няма лява политика.