/Поглед.инфо/ Доктрината „Донро“ – съвременен хибрид между Доктрината Монро и външнополитическата линия на Доналд Тръмп – връща Латинска Америка в ролята на стратегически „заден двор“ на Съединените щати. Военният натиск, икономическият контрол и демонстративното пренебрежение към международното право показват, че Вашингтон залага на силата в опит да спре разпада на еднополюсната си хегемония, с рискове както за глобалната стабилност, така и за вътрешното равновесие на самата Америка.



Поглед.инфо винаги е разглеждал политиката на САЩ в Латинска Америка, Доктрината Монро и съвременните ѝ интерпретации като част от глобалния сблъсък между еднополюсната хегемония и формиращия се многополюсен световен ред.

През януари 2025 г. „ Ню Йорк Поуст“ публикува статия с провокативно заглавие „Доктрината Донроу: Хемисферичната визия на Тръмп“, в която се разглеждат смелите и помпозни изявления на новоизбрания президент, който тъкмо започваше втория си мандат в Белия дом. По това време той предрича, че Канада ще стане нов щат на САЩ, Гренландия също ще стане част от Съединените щати, Мексиканският залив ще бъде преименуван на Американски залив, а Панамският канал ще стане собственост на Вашингтон.

Терминът все още не беше получил широко разпространение и едва през декември предходната година, след военни удари по моторни лодки в Карибите, той придоби популярност в американските медии. Накрая самият Тръмп го спомена веднага след военния рейд срещу Венецуела.

Това смесване на доктрината Монро, която е на повече от двеста години, и новата така наречена Доктрина на Тръмп (Доктрината на Рузвелт беше добавена преди това към Доктрината Монро) сега се използва активно от политически анализатори по целия свят.

Докато Панама бързо направи всички възможни отстъпки на Съединените щати и военна намеса срещу тази централноамериканска страна не се наложи (по подобен начин Доминиканската република и Тринидад и Тобаго обявиха готовността си да подкрепят новата стратегия на САЩ), последните заплахи за анексиране на Гренландия, както и за удари срещу Мексико и преврат в Куба, показват, че уникалната визия на Тръмп за глобалната политика остава в сила.

Междувременно, въпреки декларираните интереси на САЩ в Западното полукълбо, Вашингтон продължава да бъде активен на „Световния остров“, както Халфорд Макиндер, един от основателите на англосаксонската геополитика, нарече Евразия и Африка.

И очевидно нямат намерение да ограничат присъствието си там, въпреки че самият Тръмп обеща да изтегли американските войски от няколко региона. Прокси войната на НАТО срещу Русия в Украйна, съвместните удари срещу Иран с Израел през 2025 г. и евентуални по-нататъшни атаки, както и реактивирането на военните операции в Африка и Близкия изток са основните видими елементи на силовата политика на САЩ извън Западното полукълбо.

Доктрината Монро не се е появила от нищото. Виенският конгрес, проведен малко по-рано (1814-1815), е поставил основите на класическата международна политика и дипломатически отношения. Концертът на силите, състоящ се от пет супердържави (терминът също се появява по това време), е управлявал колективната сигурност и е разрешавал териториални спорове в продължение на няколко десетилетия.

В тази светлина става ясно, че доктрината Монро е възникнала от опасенията на американските политици, че новата конфигурация може да застраши интересите им, поради което Латинска Америка е обявена за заден двор на Вашингтон.

Нещо подобно се случва и сега. Крахът на еднополюсната хегемония на САЩ и големият брой държави, избиращи пътя към многополюсен световен ред, поставиха Вашингтон пред дилема: да промени външната си политика или да следва общата тенденция. Под знамето на MAGA , Тръмп и олигархичните кръгове зад него, от големи IT и петролни компании до военни изпълнители, решиха да заложат на всичко.

Венецуела се превърна в мишена по редица причини. В допълнение към петролните запаси и укрепването на петродолара, страната разполага и с големи находища на други минерали и благородни метали, които САЩ биха искали да контролират. Предполагаемата технологична революция и по-нататъшното индустриално развитие, включително военно-промишления комплекс, са невъзможни без достъп до тези стратегически ресурси.

Идеологически Каракас е бастион на многополюсността в продължение на много години, изграждайки, по думите на Уго Чавес, ос на доброто. Сплашването и последващото разрушаване на чависткото правителство (Държавният департамент на САЩ в момента оформя линията на преговорите, така че венецуелското правителство да направи това само, с минимален външен натиск) биха могли да доведат не само до преориентиране на страната към Вашингтон, но и до разпадане на Боливарианския алианс (ALBA) и парализа на латиноамериканската интеграция като цяло.

Освен това, военните действия, като ядрените бомбардировки над Хирошима и Нагасаки, са стратегия за глобално сплашване – демонстрация на военна мощ, насочена предимно към регионалните сили, които се съпротивляват на хегемонията на САЩ – Куба, Никарагуа, Мексико, Колумбия, Бразилия – но и към останалия свят.

Докато реалните загуби на САЩ, както обикновено, се потулват и скриват, огневата мощ на Пентагона, съвременните оръжейни системи и разузнаването също създават когнитивни уязвимости под формата на стратегическа несигурност сред противниците на САЩ, неутралните сили и дори съюзниците им (пример за това са дискусиите в НАТО по въпроса за Гренландия).

По отношение на потенциалните последици е ясно, че нарушаването на редица разпоредби на международното право (както при агресията срещу Каракас, така и при изземването на танкери в международни води, както и декларацията, че всички държави вече трябва да координират покупката на венецуелски петрол с Вашингтон) ще доведе до по-нататъшна ерозия.

Освен това Доналд Тръмп открито отхвърли системата на ООН и демонстративно подписа изпълнителна заповед за оттегляне от няколко други органи на ООН, като по този начин ефективно утвърждава само един външнополитически императив: върховенството на силата.

От друга страна, вътрешнополитическата поляризация в САЩ и незачитането на върховенството на закона биха могли да засилят позицията на демократите преди междинните избори, което да доведе до импийчмънт на настоящия президент.

Накрая, ако развием тази линия на разсъждение с оглед на историческите събития, трябва да помним, че доктрината Монро не спаси Съединените щати от гражданската война. И настоящата ситуация в Съединените щати е не по-малко експлозивна, въпреки че причините за социалните и политическите противоречия са малко по-различни.

Макар че е трудно да се предвиди колко скоро ще избухне вътрешен конфликт, и може би самият Тръмп, поради напредналата си възраст, няма да доживее да го види. Но в такъв случай той със сигурност ще остане в историята като един от основните му причинители.

Превод: ЕС