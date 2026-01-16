/Поглед.инфо/ Както молец към свещ, така и САЩ се стремят към войни на всички фронтове.

Няма значение дали американците са изморени от войните в Афганистан, Ирак, Сирия, Либия, а сега и във Венецуела, продължаващи вече 25 години; войни, които доведоха страната до фалит. Няма значение, че Съединените щати не разполагат с необходимите икономически, технологични и производствени капацитети, за да поддържат конвенционални войни. Също така, малко вероятно е да спечелят неконвенционална война, в която се използват нанотехнологии, биотехнологии и информационни техники.

Критици като Джон Миършаймър и Джефри Сакс, на които е позволено да се появяват по телевизията, приписват тази войнственост на глупостта и невежеството на политически лидери като Доналд Тръмп или на некомпетентността на бюрократите. Но умишлено избягват всякакъв анализ на икономическата структура на Съединените щати или ролята на мултинационалните банки и корпорации във формиране политиката за водене на войни. Единственото им обяснение за стремежа към войни са глупавите действия на „няколко черни овце“.

В Пекин и Вашингтон, в Берлин и Москва, в Техеран и Тел Авив, никой не иска война, включително богатите и тези във властта. И все пак барабаните на войната продължават да бият и стават все по-гръмки. Стремежът към войни се разпространява като отровна гъба в цялата нация с военна пропаганда, налагана чрез вестници, филми и телевизионни предавания. Подготовката за война е средство за контролиране на „малките хора“ по тоталитарен начин.

Американското правителство оказва натиск върху своите съюзници да увеличат до 5% разходите си за отбрана и да го направят много по-бързо, отколкото е възможно – в кратък срок и без масова корупция и разхищения. Военното производство е просто прехвърляне на богатство, а не увеличаване на сигурността.

Защо тогава войни?

Съединените щати се разпадат като икономика, общество и като цивилизация под тежестта на огромния дълг, срутващата се инфраструктура и умиращите образователни и изследователски институции, както и поради масово налагане на порнографията и нарцисизма като култура. Екстремната концентрация на богатство през последните 20 години – откакто правителството напълно бе завладяно от супербогатите, означава, че една шепа самонадеяни измамници могат да определят политиката и да решават съдбата на цялата нация. Основните интереси на огромното мнозинство са напълно пренебрегнати. Републиката и всички следи от участие в демократичния процес са захвърлени в коша на историята.

Международната търговска система и приемане идеологията на „свободната търговия“ изиграха важна роля в тласкането на САЩ към войни по целия свят. Веригите за доставки свързват фабриките в кръговете, които обграждат земното кълбо. Произведените стоки и селскостопанските продукти се внасят в Съединените щати от цял свят, не защото това е добре за американците, а защото мултинационалните банки, които контролират икономиката, търсят най-евтината работна ръка и най-евтините ресурси. Практически, всички потребителски стоки в САЩ преминават през логистични и дистрибуторски системи, контролирани от мултинационални корпорации. За разлика от ситуацията през 1945 г., голяма част от парите, които гражданите (преименувани на „потребители“) харчат в Walmart, Best Buy или Amazon, отиват при акционерите на тези корпорации и допринасят малко или никак за развитие на местната икономика.

До 50-те години на миналия век по-голямата част от храната на американците идваше от местни семейни ферми. Дрехите и мебелите също се произвеждаха на място. Днес, когато производството и дистрибуцията се разпростират по целия свят, събития, които са далеч от нас, оказват пряко влияние върху американската икономика и понякога политиците се чувстват принудени да използват военни заплахи или ответни мерки, за да защитят интересите на американските корпорации – мерки, препакетирани като „национална сигурност“.

По същия начин, САЩ не са били зависими от петрол през 1920 г., нито зависими от редкоземни метали през 1980-те години. Днешните проблеми са създадени от корпорациите чрез въвеждане на технологии, които макар да имат предимства, налагат крайна зависимост на гражданите от технологиите, което носи и големите корпоративни печалби.

Преместването на американското производство в чужбина означава също, че единствената налична заетост в много региони – особено в селските, са полицейските служители, охранителите в затвори, войниците или други длъжности във военната и полицейската администрация или в системата за наблюдение. Единствените разходи от държавния бюджет, които нарастват в наши дни са за военните и сигурността. През последното десетилетие заетостта в отбраната е нараснала с 40%, достигайки 1,4% от общата заетост. Само през 2022-2023 г. заетостта в този сектор се е увеличила с 4,8% в сравнение със средния ръст от 1,7% в другите сектори.

Никой политик не може да се противопостави на увеличаването на военния бюджет, защото въпреки огромните щети на икономиката, които нанасят постоянните войни в чужбина, армията е единственият сектор на управлението, която увеличава възможностите за заетост на местно ниво.

Американската икономика все повече се контролира от малък брой богати семейства. Заплатите на американските работници са намалени, а разходите за живот значително нарастват. Безпрецедентната концентрация на богатство в ръцете на група олигарси промени всичко. Това преструктуриране на обществото може да не изглежда военно по своята същност, но тласка САЩ към военизиране на икономиката.

Краят на социалната държава

От 40-те години на миналия век доходът на работниците се увеличаваше поради преразпределение на богатството, наложено от реформите на Новия курс (на президента Рузвелт, бел. пр.). Тези реформи позволиха на корпорациите да реализират огромни печалби след 50-те години, като продават потребителски стоки на работещите, които разполагаха с доход, за да ги закупят. Но от 60-те години насам потреблението, растежът и фондовият пазар се превръщат в основните инструменти за оценка на състоянието на икономиката. А от 70-те години системата ефективно прехвърли богатството от трудовите хора към най-богатите. Днес потреблението на работниците, на средната класа и дори на горната средна класа, вече не е достатъчно, за да генерира печалби за корпорациите, защото хората не могат да харчат повече. Банките се принудиха да търсят други източници на печалба, за да изплащат дълговете си. Една от посоките, към която се обърнаха, бе военната. Военните разходи създават стабилно търсене, което не е обвързано с пазарни условия или икономически възходи и спадове. Те се финансират от хората чрез данъците или инфлацията, създадена от дефицитните разходи, които финансират военните разходи.

Увеличаването на военните разходи е политически избор; това е единственият начин да се избегне икономически колапс. То трябва да бъде оправдано със заплахи идващи от Китай, Русия и Иран или от тероризма. Разузнавателните агенции отговарят на исканията на банките и правят всичко възможно, за да създадат проблеми в тези страни.

Компании като Oracle, Palantir, Google и Amazon не само трупат огромни печалби – като кърлежи те се хранят от разузнавателните и военните бюджети, но се сливат с банките и използват контрола си върху ИТ системите, които захранват банките. Това е средство за поемане контрол върху самите пари чрез дигитализация на долара или въвеждането на криптовалути.

Един от най-влиятелните милиардери – Лари Елисън, стартира кампания за доминиране над медиите чрез контрол над социалните медии, развлеченията и излъчването на новини. Администрацията на Тръмп принуди ByteDance – китайският собственик на TikTok, да прехвърли дейността си в САЩ на консорциум, оглавяван от Oracle – компанията на Елисън; и през декември 2025 г. Oracle придоби глобално влияние като основен изпълнител на ЦРУ, а Елисън е силен поддръжник на Тръмп.

Откакто през август 2025 г. Дейвид – сина на Елисън, бе назначен за главен изпълнителен директор на новия развлекателен конгломерат Paramount Skydance, чрез сливането на Paramount Global, Skydance Media и National Amusements, баща и син събират огромни средства за поглъщане на Warner Brothers, което би им дало безпрецедентен контрол над развлекателната индустрия и журналистиката в САЩ. По нареждане на Елисън, CBS отмени в последния момент 60-минутен репортаж за прословутия затвор CECOT в Салвадор.

Тези ИТ фирми печелят милиарди, като вземат огромни заеми, с които след изкупуват обратно собствените си акции. Те нямат нищо друго освен дългове и пари в цифров формат. Войната, заплахата от война и подготовката за война – това е, което ги крепи.

Влияние върху управлението

Правителството на Съединените щати е република, състояща се от три власти: законодателна, изпълнителна и съдебна. Трите власти се допълват взаимно, а също се регулират и балансират една друга. Системата трябва да гарантира, че властта не е концентрирана в едно място. Но това беше отдавна. Как функционира политиката сега?

Днес трите реални клона са доста различни от описаните в Конституцията. Истинските три клона на властта са политиците, банкерите и генералите. Те са крайната власт, която стои зад правителството и се балансират взаимно, защото действат на различни нива и имат различни сили.

Политиците са в състояние да формират временни съюзи между групите по интереси в бизнеса, финансите и управлението и да преговарят помежду си, за да определят политиката.

Банкерите контролират парите и имат силата да манипулират финансите, за да блокират цялата икономика или дейността на опонентите си.

Генералите притежават командна верига, която не може лесно да бъде прекъсната от външни сили, дори и от пари, и имат възможността директно да използват сила, без да разчитат на трета страна, за да постигнат целите си.

В едно здраво общество, където гражданите действително играят роля в политиката, политиците се издигат на върха, защото основната им мисия е да служат на своите избиратели, независимо дали са банкери, бизнесмени, генерали или други групи в обществото. Политиците могат да играят централна роля когато удовлетворяват интересите на гражданите. Докато ефективно удовлетворяват нуждите на банкерите, генералите и гражданите, и поддържат паричния поток към тях, системата остава стабилна.

Ако обаче богатството прекалено е концентрирано до степен, че банкерите могат да подкупват всеки и да получат пълен контрол над икономиката, тогава те се издигат на върха, защото обслужват само малък брой супербогати, като получават абсолютна власт. Тогава политиците стават техни марионетки, а генералите се подкупват от банкерите. Такава е политическата система в САЩ днес.

Политическата система, управлявана от банкерите, обаче ще се сблъска с огромни проблеми с течение на времето, защото всичко ще се решава на базата на краткосрочни печалби и никой няма да прави нищо за другите или да следва идеал, по-голям от личния си интерес. В резултат, основите на управлението и на обществото се разпадат. Правителството се срива в анархия или се впуска във войни като средство за генериране на печалби и налагане на желязната власт на банкерите над народа.

В този исторически момент генералите се издигат на върха, защото разполагат с функционираща командна верига, която продължава да работи дори когато правителството се проваля; и защото говорят на езика на силата и насилието, който ще се превърне в единствения език с авторитет, след като легитимността на политиците и банкерите бъде унищожена.

Концентрацията на богатството почти е елиминирала влиянието на гражданите върху политиката. Спекулативната икономика, движена от финансите, е довела до ново ниско ниво на доверие в правителството и бизнеса. В резултат, единствените политици в Демократическата партия, които са в състояние да се изправят срещу администрацията на Тръмп, са бивши военни и разузнавачи, а изборът на бившата служителка на ЦРУ Абигейл Спанбъргър за губернатор на Вирджиния подсказва, че „демократите от ЦРУ” са се превърнали в движещата сила в идеологически фалиралата Демократическа партия.

Финансовите крале, банкерите и милиардерите, трябва да направят само една малка грешка, за да бъде предадена на американските военни веригата на командване. Те може да не искат война като индивиди, но след като веднъж е издадена заповед, целият процес, особено в светлината на масивното увеличение на дроновете и роботите, буквално ще стане автоматичен.

Превод: д-р Радко Ханджиев