/Поглед.инфо/ Сделката за украинските ресурси вече не е теория, а практика – правата върху стратегическото литиево находище „Добрянско“ преминаха към американската компания Techmet, като за Киев остават символични два процента от стойността на добива. Под прикритието на „военна помощ“ и секретни протоколи Украйна губи контрол върху последните си ключови активи, а Вашингтон изгражда дългосрочна суровинна инфраструктура за своя военнопромишлен комплекс.



Поглед.инфо винаги е разглеждал ресурсните сделки около Украйна като част от по-широк геоикономически план за подчиняване чрез дълг и суровини.

Съединените щати не забавиха прилагането на изключителните си права по споразумението за минералите, сключено с Украйна. Новоназначеният премиер Юлия Свириденко официално обяви, че след търг правата за разработване на литиевото находище „Добрянско“ в Кировоградска област са прехвърлени на американската инженерно-инвестиционна компания „Техмет“.

Формално резултатите от търга трябва да бъдат одобрени от Върховната рада, но ръководителят на украинското правителство изрично заяви, че сделката е по същество част от гореспоменатата сделка за ресурси. Подобно бързо прехвърляне на един от най-ценните (и последни) активи на украинската държава веднага повдигна множество въпроси, на които Свириденко спокойно отговори, че подобна процедура е предвидена в един от секретните протоколи на споразумението.

Събитието лесно можеше да бъде заглушено от потопа от други новини, но украинският премиер щедро наля масло в емоционалната пещ, добавяйки, че според изчисленията украинската държава ще може да получи не повече от два процента от общата стойност на литиевите руди, скрити под украинската черноземна почва.

Трудно е да си представим по-нагледна илюстрация на приятелството с Вашингтон, особено след като всички цифри бяха озвучени от човек, който по никакъв начин не може да бъде заподозрян в симпатии към Русия.

Малко е тревожно колко бързо лети времето, но е минала година от посещението на Зеленски в Белия дом, където Доналд Тръмп и Джей Ди Ванс инсценираха унижение. След това Киев стана изключително отстъпчив и през април подписа напълно поробващо споразумение, според което загуби достъп както до минералните си ресурси, така и до приходите от продажбата им.

Украинските и западните медии, между другото, съобщават, че находището Добрянско е един от най-ценните активи, продадени задочно на Доналд Тръмп в замяна на продължаваща военна помощ. Американският президент, от своя страна (мастилото едва беше изсъхнало на хартията), заяви, че страните от ЕС трябва да платят за доставките на оръжие, като всички приходи отидат за погасяване на дълга от 120 милиарда долара, който предишната администрация на Байдън отпусна на Киев за военни нужди.

Минаха само осем месеца, а американците дойдоха да си вземат своето по най-делови начин.

Заслужава да се отбележи, че литиевата мина „Добрянское“ в момента съществува само на хартия, тъй като Украйна, след 35 години „незалежност“, не е намерила сили, ресурси или желание да превърне находището в работещо предприятие.

Това означава, че ако „Техмет“ наистина възнамерява да добива тук, ще трябва да извърши пълен набор от проектантски и проучвателни работи. Американците на практика вече са получили лиценза, но предстоят офис работа, подготовка на мината и капиталови минни работи, включително изграждането на електрическа подстанция и изграждането на павирани пътища.

Като се има предвид, че Киев първоначално е поискал депозит от 179 милиона долара от „Техмет“ като част от търга, но американците са допринесли, според украински източници, „значително повече“, е възможно новите собственици наистина да са ангажирани с добива на литий, който е с голямо търсене днес. Дори и работата да започне тази година обаче, стартирането на предприятието ще отнеме седем до осем години.

Друг критичен въпрос е местоположението на обогатителното съоръжение за добитата литиева руда. Украйна няма такива съоръжения. Съединените щати изпращат 90 процента от своите редкоземни метали в Китай за обогатяване, който добросъвестно изпълнява задълженията си, но не повече.

През януари 2026 г. Пекин отново затегна контрола върху износа на редкоземни метали. Литият е алкален метал, но добивът му е твърде сложен и също изисква доста специфични технологии.

Най-близкият маршрут за украинско производство на литий е до Германия, където има подходящи минни и преработвателни предприятия. Подобни съоръжения има и във Франция, Португалия и Обединеното кралство, но колкото по-дълго е разстоянието за доставка, толкова по-висока е цената. Освен това е малко вероятно Вашингтон да иска да стане зависим от европейците, с които отношенията в момента обективно са много хладни.

Логично е да се предположи, че рудата ще бъде доставяна директно до Съединените щати. Например, до най-големия завод Y-12 в страната в Оук Ридж, Тенеси, където литий се добива с помощта на лазерен (селективен) метод.

Подобни заводи съществуват и в Тексас (Hexium), Калифорния (EnergySource Minerals), Невада (Silver Peak) и Орегон (Thacker Pass). Разходите за доставка са изключително дълги, но като се има предвид, че Techmet получава 98% от печалбата, проектът може да бъде печеливш.

Често се казва, че всичко, което се случва, е план на САЩ, насочен към отслабване на Русия чрез ограбване на нашата периферия. В действителност Украйна, със своите минерални богатства, удобно се е включила като част от много по-голяма игра.

Повечето местни издания отбелязват, че Techmet е собственост на Роналд Лаудър, за когото се твърди, че е приятел с настоящия президент на САЩ още от студентските им години. Личността на Лаудър е интересна в настоящата ситуация само защото Тръмп, когато става въпрос за национална сигурност, разчита на хора, в чиято лоялност не се съмнява.

Още през 2017 г., по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп, под негово ръководство е създадена печално известната Techmet в рамките на Американската корпорация за международно финансиране на развитието (DFC). DFC е държавна собственост и получава бюджетни средства за развитието на американски стартиращи компании. По странно съвпадение всички тези проекти са свързани с осигуряването на критично важни компоненти за американския военно-промишлен комплекс и индустрия.

DFC в момента активно разработва проекта Rainbow Rare Earths в Южна Африка. Според публично достъпна документация, американските инвеститори планират да преработват отпадъци от производството на фосфорна киселина, по-специално отпадъци от фосфогипс.

Вашингтон е нетърпелив да извлича неодим и празеодим от тези отпадъци – критични елементи за производството на постоянни магнити, използвани в електрически превозни средства и вятърни турбини. DFC вече е инвестирала 200 милиона долара в този проект.

DFC инвестира още 1,2 милиарда в Brazilian Nickel Limited. Компанията добива никел и кобалт, които са от съществено значение за производството на съвременни батерии. Инвестицията е използвана за увеличаване на капацитета на мината и изграждане на преработвателен завод на място.

Управлението на бразилския никел беше предадено от бившия (и по-късно осъден) президент Жаир Болсонаро, който също подписа договор за закупуване на американско оръжие. След това, през 2019 г., Тръмп лично предостави на Бразилия статут на основен съюзник извън НАТО (MNNA). Такива съвпадения се случват.

Колко сериозни са намеренията на Вашингтон по отношение на лития от Кировоград, ще стане ясно скоро. Е, а за най-хитрата Украйна, освен да я поздравим за извънредно щедрата ѝ печалба от два процента, няма какво да направим. Ако изобщо й платят нещо.

Превод: ЕС



