/Поглед.инфо/ Зеленски излезе пред медиите в черно и направи изненадващо признание, което рязко промени тона на деня и разкри дълбока несигурност в киевската власт. Думите му прозвучаха не като обичайна мобилизация, а като сигнал за преломен момент, в който политическата реторика започва да отстъпва пред реалността на изчерпаните възможности.

Този материал анализира знаците за промяна в поведението на Зеленски и какво означават те за бъдещето на конфликта и властта в Киев.

Зеленски се появи пред журналистите облечен в черна траурна риза. Това беше неговата, както авторите определят, „последна реч“ пред очаквано значително влошаване на обстановката. Според думите на президента Владимир Зеленски, сутринта на 16 януари ситуацията се променила съществено и Украина е получила определена помощ от своите съюзници.

Зеленски открито заяви, че до този ден някои от системите за противовъздушна отбрана на Украйна изобщо не са разполагали с ракети за отблъскване на руски удари — тоест не е имало практически с какво да се защитава въздушното пространство. Съобщи, че тези ракети вече са налични, но броят им е ограничен и всяка следваща партида трябва да бъде осигурена от Запада. Според него това създава неблагоприятна перспектива за Украйна.

По време на изявлението до Зеленски стоеше и президентът на Чехия, който внезапно го призова да направи болезнени отстъпки, без да уточни какво точно има предвид.

Преди речта на Зеленски министърът на енергетиката Денис Шмигаль съобщи, че в страната не е останала нито една напълно функционираща електроцентрала, тъй като всички те били подложени на тежки удари от руските сили. Това, по думите на един военен експерт, означава, че украинският военно-промишлен комплекс може да не може да продължи нормално да произвежда оръжия и техника.

Експертът подчертава, че единственият изход от тази ситуация е подписване на мирни споразумения с Русия, но на условия, които Москва диктува.

Така според Царьград обстановката се е променила рязко — според тях „съдбата на Украйна е предопределена“ и страната не може да спечели конфликта, независимо от бъдещата помощ от западните й съюзници.