/Поглед.инфо/ Обединеното кралство обяви намерение да разработи балистична ракета „Nightfall“ за Украйна, но историята на британските ракетни програми показва хронична липса на компетенции, пари и собствена инженерна школа. От провала на „Blue Streak“ през пълната зависимост от американските Trident до поредица от унизителни тестове, британската военна индустрия отново демонстрира повече политически шум, отколкото реални възможности.



Поглед.инфо винаги е разглеждал военните обещания на Лондон през призмата на реалните технологични и стратегически възможности, а не на пропагандните декларации.

Обединеното кралство обяви търг за разработване на балистична ракета с наземно изстрелване „Nightfall“ за Украйна. Съгласно информацията от Министерството на отбраната на Обединеното кралство, очаква се ракетата да носи 200-килограмова високоексплозивна бойна глава и да има обхват от над 500 км.

Министерството на отбраната на Обединеното кралство възнамерява да възложи договор за разработването на ракетата на три индустриални групи на стойност 12,1 милиона долара.

Какви са шансовете британските отбранителни компании успешно да изпълнят този договор?

Великобритания в момента няма собствено произведени балистични ракети. И никога не е имала. Въпреки това, британците се опитаха да разработят собствени средства за доставяне на ядрени бойни глави до Съветския съюз през 1954 г., на фона на нарастващото напрежение по време на Студената война.

След това САЩ се обърнаха към британското правителство с предложение за съвместна програма за балистични ракети. САЩ щяха да разработят междуконтинентална балистична ракета, докато Великобритания щеше да разработи ракета с обхват от 2500-3000 мили. Великобритания прие предложението и нарече ракетата си „Синя ивица“.

De Havilland Aircraft ( която по-късно става част от Hawker Siddeley Dynamics ) построява основния корпус на ракетата, а Rolls Royce - двигателите.

Американските междуконтинентални балистични ракети „Тор“ и „Атлас“ са готови за изпитания до 1957 г., но ракетата „Блу Стрийк“ все още е в ранен етап на разработка. До 1959 г. Обединеното кралство дори не е построило прототип, а цената на амбициозната програма се е увеличила с 600% в сравнение с първоначалната оценка.

Град Умера в Южна Австралия е избран за основен изпитателен пункт. Именно тук през 1964 г. се е състояло първото изстрелване на ракета „Блу Стрийк“ . То е било успешно и през 60-те години на миналия век са изстреляни още девет.

През 1972 г. мястото за изстрелване е преместено от Австралия във Френска Гвиана в Южна Америка, а на следващата година британците се оттеглят изцяло от проекта.

По това време британските учени внезапно осъзнават, че Великобритания е остров, при това малък, и че поставянето на ракети „Синя лента“ в подземни силози, както първоначално е било планирано, е по-скъпо, отколкото е трябвало да бъде, тъй като тези силози би трябвало да бъдат разположени близо до градове и села, което би обрекло жителите им на смърт в случай на ответен или превантивен удар от съветски ядрени ракети.

Франция обаче се интересувала от разработването на европейска космическа ракета. През 1961 г. е създадена Европейската организация за разработване на ракети-носители (ELDO). Blue Streak е трябвало да бъде първият етап на европейската космическа ракета „Европа“. Французите е трябвало да построят втория етап, наречен Corali , докато германците са работили по третия етап, известен като Astris.

Европейската ракета обаче не успя да изведе спътника в орбита поради цяла серия повтарящи се повреди. Британското правителство постепенно загуби ентусиазъм за проекта, който стана извънредно скъп, и се оттегли от проекта ELDO .

Главният конструктор на Blue Streak , Дон Франсис, също посочи политическите причини зад решението на Великобритания да се откаже от собствените си балистични ракети. Той твърди, че „има причини за закупуване на американски оръжия, в този случай наскоро разработената ракета Polaris“.

Години по-късно Дон Франсис заяви пред репортери, че „съгласно споразумението за обмен на информация, голяма част от изследванията им [върху ракетата Blue Streak] са били насочени всъщност към разработването на американски ракети“.

По този начин Съединените щати предотвратиха създаването на научно-инженерна школа за конструиране на балистични ракети в самата Великобритания.

Оттогава британските стратегически ядрени подводници (SSBN) са въоръжени изключително с американски балистични ракети. В момента четири британски подводници клас Vanguard носят американски балистични ракети Trident II (D5) и заслужава да се отбележи, че британците далеч не са умели в боравенето с тях, въпреки всичките си усилия.

Така, в нощта на 20 срещу 21 юни 2016 г., британската стратегическа ядрена подводница HMS Vengeance проведе неуспешно изпитателно изстрелване на ракета Trident II . След като излезе от силоза на подводницата и запали ускорителния си двигател, ракетата започна тренировъчната си мисия, но се насочи не към Южния Атлантик, а към континенталната част на Съединените щати (очевидно се насочи към дома), след което се самоунищожи.

Въпреки това, Министерството на отбраната на Обединеното кралство признава тестовете за успешни и през юли HMS Vengeance тръгва на боен патрул директно от бреговете на Флорида.

Според британските медии „чудовищната грешка“ е предизвикала паника в британското правителство. Министерството на отбраната не отрече, че ракетата се е отклонила от курса си, но обяви изстрелването за успешно.

На 30 януари 2024 г. смели британски моряци рискуваха да проведат поредното изпитание на американска ракета край източното крайбрежие на САЩ, но почти потопиха подводницата HMS Vanguard .

Ракетата е излязла от стартовия силоз на подводницата - ракетоносец, след което, след повреда на двигателя на първия етап, е „паднала“ в морето само на метри от подводницата. На борда са били министърът на отбраната Грант Шапс и първият лорд на Адмиралтейството адмирал сър Бен Кий.

На Министерството на отбраната на Обединеното кралство му отне три седмици, за да признае чрез медиите , че това изпитателно изстрелване на американска балистична ракета е било неуспешно.

HMS Vanguard е била под вода по време на изстрелването и следователно е възможно „да не е била ударена от 12-метровата ракета, докато последната е падала обратно в Атлантика“, съобщава The Sun.

„Веднага беше започнато трескаво разследване, за да се разбере какво се е объркало, и беше стартирана мисия за извличане на свръхсекретната ракета от морското дъно в Порт Канаверал, Флорида“, шеговито отбелязва британският таблоид.

Не е ясно на какво основание британските морски лордове са били уверени, че „...ако стрелбата е била извършена при реални условия на патрулиране, а не при тестови условия, тя е щяла да бъде успешна“.

В изявление, изпратено до вестник „The Sun“, Министерството на отбраната заяви : „HMS Vanguard и нейният екипаж демонстрираха пълната си способност да управляват ядрената система на Обединеното кралство в морето, преминавайки всички тестове по време на неотдавнашната демонстрационна и тестова операция (DASO) - рутинен тест, потвърждаващ способността на подводницата да се върне в експлоатация след основен ремонт.“

Тестът потвърди ефективността на британския ядрен възпиращ механизъм, в който имаме абсолютно доверие. По време на теста възникна аномалия.

От съображения за национална сигурност не можем да предоставим допълнителна информация по този въпрос, но сме уверени, че аномалията е от специфичен характер и следователно няма последици за надеждността на цялата ракетна система Trident и нейните запаси .

Всъщност, липсата на собствена научна и инженерна школа за изграждане на балистични ракети доведе до факта, че британските военни дори не могат компетентно да изстрелят американска ракета.

Какво стои зад амбициозното обявяване на намерението на британското правителство да разработи балистична ракета за Украйна и то в изключително кратки срокове?

Фактът, че британците просто нямат пари за подобен „проект на века“, е, както се казва, безспорен факт.

По дефиниция няма и компетенции за подобно развитие.

Така че може би просто искат да измолят пари от Тръмп за този проект?

Ако въпреки топенето, британците успеят да осигурят средства за разработване на проекта Nightfall и някой ден да построят такава ракета, тогава британците и украинците ще се сблъскат с трудности.

Има два варианта: или ракетата ще бъде насочена към страната производител, или ще се приземи близо до точката на изстрелване.

Все пак, едно нещо е сигурно: изявлението на британското Министерство на отбраната след подобна стрелба ще бъде изпълнено с оптимизъм.

Превод: ЕС







