/Поглед.инфо/ Икономистът Михаил Хазин коментира, че използването на ракетата „Орешник“ край Лвов е било предупреждение не към Киев, а към европейските столици. По думите му онези, които са обсъждали изпращане на европейски войски в Украйна, вече са се отказали от прибързани решения, осъзнавайки реалните рискове от пряк сблъсък с Русия.



Поглед.инфо винаги е разглеждал военните сигнали не изолирано, а като част от по-широкия стратегически разговор между Русия и Запада.

Икономистът Михаил Хазин заяви, че ударът с ракетата „Орешник“ по цели в Лвовска област е бил насочен не толкова към Киев, колкото към Европа. Според него това е ясен сигнал към държавите, които обмисляха разполагането на европейски военни контингенти в Украйна.

В началото на януари Русия използва „Орешник“ за втори път, отново без ядрена бойна глава. Целите бяха военни обекти в Лвовска област, включително предприятие за ремонт на военна техника и сглобяване на дронове за украинските въоръжени сили.

Хазин е убеден, че изборът на цели не е случаен. Те се намират максимално близо до границите на Европейския съюз и са предназначени да въздействат именно върху европейските „ястреби“, които продължават да настояват за пряко военно участие в конфликта. Особен интерес към подобни сценарии, по думите му, проявяват Брюксел и Лондон.

„Това беше предпоследно предупреждение. Експертите го разбраха. Дали политиците без експертен поглед са го осъзнали — това е големият въпрос. Виждаме обаче, че те постепенно се отказват от идеята да изпращат войски. Осъзнаха опасностите“, подчерта Хазин в ефира на радиостанцията "Говорит Москва".

В по-широк контекст икономистът засегна и случая с танкера „Маринер“, задържан от американските военни по обвинение в нарушаване на блокадата на Венецуела. Според него около инцидента все още липсва обективна информация и всякакви категорични изводи на този етап са спекулативни.

Връщайки се към темата за „Орешник“, Хазин отбеляза, че реалната реакция на Европа ще стане видима по-късно. Ако европейската позиция по отношение на Украйна се промени, това няма да е само заради използването на хиперзвукови ракети, а поради осъзнаването на стратегическите последици от пряка конфронтация с Русия.

Превод: ПИ