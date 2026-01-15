/Поглед.инфо/ Както и фалшивите левови банкноти те са символични рожби на пещерния ни капитализъм, фасадна либерална демокрация и кастрирана държавност.

Не би било изненада, освен като творба на криминалния контингент, поне частично производството на фалшиви евробанкноти да е пореден конспиративен ход на управляващата фауна, на олигархичия чиновнически васалитет и банкстерите към бърз преход за въвеждане на електронно евро и премахване на плащането в брой. Пореден ибрикчийски реверанс към брюкселския кокошарник. С крайна или етапна цел: пълен, тотален банково-брюкселски контрол и подчинение. Защо не с разрешителен и ограничителен режим над собствените авоари? Второ: След като, или ако, държавните институции на властта не могат да ликвидират фалшивките, защо тогава потърпевши да бъдат невинните жертви на фалшиви банкноти - обикновени граждани-данъкоплатци? А не примерно жертвите да бъдат компенсирани от бюджета на несправилите се ведомства, т.е. от заплатите на многобройните им „оперативни“ чиновници и безчислени писарушко-отчетници? Въз основа на допълнение към сегашната нормативна база? Поне за разсейване на недоверието на населението.