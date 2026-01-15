/Поглед.инфо/ Износът на „зелени“ продукти от Китай за Европейския съюз бележи рязък ръст през 2025 г., като този на вятърни генератори е скочил с 65,9% на годишна база. Това показва огромния потенциал за двустранно сътрудничество, заяви на пресконференция в сряда Лю Далян, говорител на Главната митническа администрация на Китай.

Китай и ЕС са вторите по големина търговски партньори един за друг. През 2025 г. двустранният стокообмен е достигнал 5,93 трилиона юана (около 849,81 млрд. долара), което представлява ръст от 6% на годишна база. Това е 13% от общия външнотърговски оборот на Китай и е допринесло с 0,8 процентни пункта за растежа на китайската външна търговия, посочи Лю.

Данните от страна на ЕС показват, че през първите десет месеца на 2025 г. търговията му с Китай е надхвърлила 700 млрд. долара, което представлява 14,5% от общата търговия на ЕС и е допринесло с над 0,8 процентни пункта за растежа ѝ.

През 2025 г. износът на Китай за ЕС на вятърни генератори е нараснал с 65,9% на годишна база, а този на електрическо оборудване, като зарядни станции за постоянен ток и батерии за съхранение на енергия, се е увеличил с 25,4%. В същото време вносът на рециклируеми продукти от ЕС в Китай е нараснал с 18,9%.

В понеделник Министерството на търговията на Китай обяви, че Пекин и ЕС са постигнали съгласие по насоки за ценови ангажименти за китайските производители на електромобили. Това се разглежда като важна стъпка напред за разрешаване на продължаващ близо две години търговски спор за цените на китайските електрически автомобили на европейския пазар.