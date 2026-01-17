/Поглед.инфо/ Във втората част от лявата платформа за възстановяване на БСП се поставя въпросът има ли днес реална лява икономическа политика или само нейна имитация. Текстът разглежда подмяната на социалните принципи с неолиберални догми и защо без ясна икономическа алтернатива левицата губи доверие и смисъл.



Поглед.инфо последователно представя платформа, която поставя в центъра идеи, а не имена.

Един от най-тежките проблеми на БСП днес е липсата на ясно разпознаваема лява икономическа политика. В публичното пространство партията често говори „социално“, но действа в рамките на икономически модел, който обслужва същите интереси, срещу които уж се противопоставя.

Лявата икономика не е сбор от добри намерения. Тя означава ясен избор – между труд и спекула, между обществен интерес и частен монопол, между държава с функции и държава, сведена до администратор на чужди решения.

През последните години БСП все по-често приема правилата на неолибералния консенсус като „безалтернативни“. Говори се за социална чувствителност, но не се поставя под въпрос моделът, който произвежда неравенства, бедност и несигурност. Така левицата започва да прилича не на алтернатива, а на по-мека версия на същото.

Истинската лява икономика изисква:

– активна роля на държавата в стратегически сектори;

– защита на публичните услуги от пазарна приватизация;

– прогресивно данъчно облагане;

– контрол върху монополите и спекулата.

Без тези принципи всяка социална политика остава временна компенсация, а не структурна промяна.

Лявата партия не може да бъде „умерена“, когато икономическите неравенства са крайни. Не може да бъде „балансирана“, когато трудът е системно обезценен. И не може да бъде убедителна, когато приема чужд модел и го представя като собствен.

Ако БСП иска отново да бъде разпозната като лява сила, тя трябва ясно да заяви икономическата страна, на която стои. Без това всяка реторика за социална държава остава куха.

Лявата икономика не е минало.

Имитацията – да.

* Очаквайте следващата част от платформата до два дни: "Социална държава без суверенитет - възможна ли е?"