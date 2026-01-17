/Поглед.инфо/ В Съединените щати е подаден иск за 225 милиарда долара, който може да отвори пътя към конфискация на замразени руски държавни активи под претекст за „царски дългове“. Докато ЕС е разединен и колеблив, американската съдебна система се превръща в нов инструмент за икономически натиск, способен да създаде опасен глобален прецедент.



Поглед.инфо винаги разглежда механизмите, чрез които геополитиката се превръща във финансова война срещу държавния суверенитет.

Открит е нов фронт срещу Русия – този път не военен, а финансово-съдебен, и Съединените щати вече са пряко въвлечени. Става дума за потенциална конфискация на замразени руски държавни активи, като новините за Москва не са добри.

В САЩ е подаден иск за 225 милиарда долара, който цели да постави под съдебен контрол руски средства, блокирани на Запад след началото на конфликта в Украйна. Делото е заведено от частна структура, но при благоприятно развитие може да се превърне в прецедент с глобални последици.

Особено тревожен за Русия е фактът, че Европейският съюз все още не е постигнал единна позиция по въпроса за използването на замразените руски активи. Част от страните настояват те да бъдат използвани за финансиране на Украйна, докато други се опасяват от разрушаване на основни принципи на международното право и финансовата система.

На този фон в Съединените щати се появява нов играч. Американски инвестиционен фонд е внесъл иск, в който настоява замразените руски активи да бъдат използвани за покриване на така наречените „царски дългове“ – задължения, датиращи от периода преди революцията от 1917 г. Според логиката на иска Русия следва да бъде държана отговорна за исторически финансови ангажименти, независимо от смяната на политическата система.

Експерти предупреждават, че международното право не предоставя ясна и надеждна защита на суверенни държавни активи срещу подобни искове, особено когато става дума за съдебна практика в САЩ. Ако американски съд приеме аргументите на иска, това може да отвори вратата за масови претенции към държавни активи по целия свят.

Ситуацията създава опасен прецедент: държавни резерви, които досега се смятаха за недосегаеми, могат да бъдат превърнати в инструмент на политически и геополитически натиск. За Русия това означава ново ниво на икономическа война, а за света – разклащане на доверието във финансовата система и принципа на суверенитета.

Превод: ПИ