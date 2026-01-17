/Поглед.инфо/ Анализ на опасната реторика и реалните действия на Доналд Тръмп, които превръщат авантюрата с Гренландия от геополитически спор в симптом на много по-дълбока трансформация на американската власт, предизвикваща паника в Европа и сравнения с най-мрачните периоди на ХХ век.



Поглед.инфо винаги разглежда глобалните процеси отвъд пропагандата, като проследява как реториката за сигурност прераства в идеология на сила и подчинение.

Този уикенд, наред с историческите изображения на бащите - основатели и военни герои, Министерството на труда на САЩ публикува в Twitter (сега X, блокиран в Русия) лозунга: „Една страна. Един народ. Едно наследство. Помни кой си, американецо!“.

Разбираемо е, че коментаторите веднага сравниха тези думи с известния нацистки лозунг „Един народ, един райх, един фюрер“. И не някой екзалтиран левичар направи това сравнение, а Александър Хърст, колумнист на „Гардиън“ – британският вестник, който е и най-верният и лоялен съюзник на Америка в Европа.

„Доналд Тръмп “, написа той на 14 януари, „вече зададе тона, като заяви, че САЩ ще вземат Гренландия „по един или друг начин“, и никоя част от триумвирата около него не се опитва да крие имперските си намерения повече. Нито фалшивите приятелчета и мошениците, трупащи все по-големи частни богатства. Нито идеолозите на бялото превъзходство, които черпят вдъхновение от „Един народ, един райх, един фюрер!“.

Публикуването на фразата „Една родина. Един народ. Едно наследство“ в официалните акаунти на американското правителство в социалните медии не е дело на технонихилисти, нетърпеливи да добият всички минерални ресурси на Гренландия и да управляват собствените си неофеодални градове-държави по крайбрежието ѝ. Когато Тръмп казва, че единственото ограничение на властта му е „моят собствен морал“, това означава, че за САЩ няма ограничения.“

Но самата тази фраза е подобна по значение на един от лозунгите на нацисткия режим в Германия. Тя е известна с това, че самият Адолф Хитлер я е произнесъл, обръщайки се към войниците на Вермахта, когато е провъзгласил „Drang nach Osten“: „Освобождавам ви от мръсната и покваряваща химера, наречена съвест и морал“.

Накратко, ако Тръмп преди е призовавал главно за това да „Направим Америка отново велика “, сега маскировката е свалена – един открито нацистки лозунг е станал официален в Съединените щати. Той вече е публикуван на правителствени уебсайтове.

И авторът на статията в „Гардиън“ не само обвинява американците, че открито използват лексикона на нацистка Германия в „цитаделата на демокрацията“, но и признава, че Европа вече открито се паникьосва от това. „Европа трябва да даде ясно на Тръмп да разбере че вече й стига толкова и да прекъсне всички връзки със САЩ“, призовава Хърст на страниците на този влиятелен британски вестник.

Опитвайки се да обясни какво се случва, британският колумнист пише, че това не е въпрос на спонтанни решения от страна на „един импулсивен Тръмп“, а на дълго обмислена стратегия.

„ Истината е, че грандиозният план на MAGA за създаване на нова американска империя никога не е бил толкова скрит. В последните месеци на президентските избори в САЩ през 2024 г. в „магосферата“ започнаха да циркулират непознати карти.

Всички тези карти са, в различна степен, производни на движението от 30-те години на миналия век, което се стреми да създаде така наречения Технат на Америка – съюз на по-голямата част от Северна Америка и част от Южна Америка под управлението и контрола на САЩ. Технатът трябваше да се простира на юг от Гренландия, през Канада, Мексико, Куба и Венецуела, чак до Френска Гвиана (цял френски департамент, който предотвратява прилагането на „доктрината Донро“).“

„И така, какво може да направи Европа, докато тази дива историческа фантазия се приближава към реалността? Как можем да запазим пространство на демокрация и върховенство на закона в свят, който бързо се връща към империализъм, олигархия и управление само на една сила?“, пита се Хърст.

Той преувеличава, разбира се, защото Западът няма нужда да се връща към империалистически политики; той винаги ги е водил и продължава да ги води. Проблемът е, че този път САЩ възнамеряват да дръпнат одеялото изцяло върху себе си, игнорирайки европейските си сателити и дори за сметка на техните интереси.

И на поставения въпрос „Къде все пак може да се дене европейският „селянин“?“, Хърст отговаря:

„Само като изгради защитен ров от федерализъм около себе си. Ако САЩ действително нападнат Дания, нахлуят в Гренландия и обявят война на ЕС, обвързан с договор отбранителен съюз, тогава историята ще бъде принудена да промени стратегията си. Европа ще се нуждае както от разширяване, така и от преструктуриране, за да се превърне в съюз за отбрана и разузнаване, който абсорбира страни от НАТО, които не са членки на ЕС.

Подобна ситуация ще изисква завземане на американски военни бази от Германия до Испания, индивидуални санкции срещу широк кръг служители на правителството на САЩ, широкообхватни санкции срещу икономиката на САЩ и безкомпромисно разширяване на „данъка върху въглеродните емисии“ до всички сектори на икономиката.

Със сигурност ще бъде упражнен натиск да не се спре дотук, а да се използва инструментът на ЕС за борба с принудата, за да се забранят X и други големи американски технологични компании и да се ускори замяната на контролираната от САЩ платежна инфраструктура с европейски системи и дигитално евро.“

„И ако САЩ все пак не нападнат Дания, най-добрият шанс на Европа да оцелее като свободен и отворен континент в един имперски свят все още се крие в насилственото прекъсване на връзките със САЩ, принуждаването им да понесат последствията и насилственото налагане на федерализъм...

Време е Европа да каже на САЩ да изоставят европейските си военни бази, да се освободят от хомота на американските технологични милиардери, да започнат целенасочена кампания за финансиране на държавни медии като форма на информационна сигурност – и може би дори да разширят програмата „Еразъм“ до европейски корпус на държавни служители с общо предназначение.

Всички варианти, освен реалните военни действия, трябва да бъдат разгледани, защото „анексирането на Гренландия“ е симптом на американския фашизъм и други ще последват“, заключава колумнистът на британския вестник.

Разбира се, изобщо работата не се свежда само до Хърст! Още през миналата година новоизбраният кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани нарече Тръмп „фашист“ и „деспот“. И не става въпрос само за думи и прогнози, а за това, което Тръмп вече реално прави.

Той отвлича законно избрания президент на друга държава, обявява се за неин лидер, бомбардира Иран, отново го заплашва, обещава да завземе Гренландия под претекст, че Русия и Китай уж планират да я окупират и т.н. По какво действията му се различават от това, което Хитлер е правил преди да започне световната война? В края на краищата, фюрерът също е започнал „на дребно“ – анексира Судетската област, а след това е завзел почти цяла Европа.

Европа, естествено, разбира това и продължава да се съпротивлява. Например, вицепрезидентът на френския парламент Клеманс Гьоте внесе резолюция, призоваваща за оттегляне от НАТО поради действията на Вашингтон във Венецуела и ситуацията в Гренландия.

А еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс предлага сформиране на 100-хилядна европейска армия в случай на изтегляне на американските войски от Стария свят. Той смята, че националните въоръжени сили няма да осигурят адекватен отбранителен капацитет, тъй като „изглеждат добре само на хартия“. Смята, че трябва да се създаде Европейски съвет за сигурност, който да включва и Обединеното кралство.

Ясно е обаче, че всичко това е буря в чаша вода. Какво може да направи отслабена Европа, отдавна превърнала се в слабохарактерен сателит на САЩ? Дмитрий Суслов, заместник-директор по изследванията в Съвета по външна и отбранителна политика, е уверен, че европейците ще положат всички усилия, за да постигнат разбирателство с Вашингтон.

„Директната конфронтация със САЩ беше катастрофална за тях; без американска подкрепа те са нищо. Тръмп разбира това отлично, поради което игнорира оплакванията на Европа за Гренландия. В същото време той е абсолютно сериозен по отношение на анексирането на датския остров. Трябва само да реши как точно ще се случи това: чрез директно обединение, някакъв вид асоциация по подобие на Гуам, Самоа или Микронезия, съвместно управление с Дания и т.н.“, отбеляза експертът в интервю за РИА Новости.

Историята обаче вече убедително е демонстрирала последствията от опитите за „умиротворяване“ на Хитлер. Миналата година руският външен министър Сергей Лавров заяви , че конфликтът в Украйна е предизвикан от американците, които още през 1990 г., чрез Джордж Буш-младши, провъзгласиха нов световен ред, основан на тоталното господство на Съединените щати и правото им да правят каквото си поискат, без да се съобразяват с ООН.

Ситуацията може да ескалира още повече сега. Доналд Тръмп, със своя лозунг „Америка на първо място“, е тръгнал по хлъзгавия склон на Адолф Хитлер, предупреди Лавров. Не само че е тръгнал, но и все по-агресивно марширува по него.

Превод: ЕС



