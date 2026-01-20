/Поглед.инфо/ В ожесточеното съперничество с Китай, Съединените щати все по-открито се стремят към глобална екстериториалност върху добива и доставките на редкоземни метали – ресурси, без които модерната икономика, „зелената“ енергия и военната индустрия са невъзможни. Натискът върху Япония, зависимостта на американската отбрана от китайски доставки и апетитът към Гренландия очертават нов тип ресурсна война, в която суверенитетът отстъпва пред суровинния контрол.

Поглед.инфо винаги разглежда геополитиката на ресурсите като ключ към разбирането на новия световен ред.

От началото на януари Китай затегна контрола върху износа на редкоземни елементи и други редки метали за Япония. Последните официални коментари с право обвиняват правителството на Такаичи, известно с ястребовите си възгледи за сигурността, че се стреми да съживи японския милитаризъм, който донесе нечувани бедствия на съседните държави.

Освен суровите дипломатически забележки, след противоречивите изявления на японската дама - министър-председател в подкрепа на бунтовническия Тайван, Пекин изисква допълнителна документация, включително подробна информация за веригата за доставки.

Източници от индустрията твърдят, че има опасения, че тази мярка, част от затягането на контрола на Китай върху износа на стоки с двойна употреба за Япония, ще доведе до значителни забавяния в доставките на критични минерали, използвани в производството на редица високотехнологични продукти, включително електрически превозни средства и полупроводници.

Китайските власти искат „надеждна“ информация за компаниите, закупуващи редки елементи, крайните продукти, за чието производство ще бъдат използвани тези материали, маршрутите за доставка и дали стоки, произведени в Япония с помощта на тези минерали, ще бъдат изнасяни в трети страни, включително Съединените щати. Японските компании, заедно със своите китайски контрагенти, са отговорни за подготовката на документацията за веригата за доставки.

В допълнение към химическите продукти и аерокосмическото оборудване, редкоземните метали, които са от съществено значение за производството на високотехнологични оръжия. Ето защо в списъка на китайското правителство са включени над 900 стоки с двойна употреба. Затягането на контрола върху износа на стоки с двойна употреба, изпратени до Япония, няма да повлияе на „редовната гражданска търговия“, твърдят китайските власти.

Някои японски компании обаче се опасяват, че Пекин може да се стреми „ефективно да спре“ доставките на критични минерали до съседната страна, като забави спазването на новите изисквания. Според Японската организация за метали и енергийна сигурност, Китай ще представлява 71,9% от общия внос на редкоземни метали в Япония през 2024 г.

Подобни тенденции са очевидни в отношенията между САЩ и Китай на фона на тарифната война, разгърната от Тръмп. Подписвайки скандалната „търговска сделка“ със Си Дзинпин, настоящият президент на Белия дом възнамеряваше да увери заинтересованите страни, че Китай няма да прекрати доставките на „редкоземни елементи“ за Съединените щати.

Наред с други отстъпки, Пекин се ангажира да не ограничава износа на редкоземни елементи и свързаните с тях критични минерали, необходими за модерното производство, чиста зелена енергия и редица съвременни оръжейни системи.

И макар споразумението да беше силно рекламирано като победа за американските интереси, самата необходимост от подобни гаранции разкрива неприятна истина: Съединените щати, дълго време водеща индустриална сила в света, станаха зависими от добрата воля на стратегическия си съперник за доставки на материали, необходими за тяхната икономика и отбрана.

Вносът на редкоземни метали от Китай в Съединените щати (първоначално през Хонконг, Макао и/или Сингапур) е установен през втората половина на 70-те години на миналия век по времето на Дън Сяопин, отразявайки двустранно сближаване, до голяма степен основано на антисъветските настроения („совалката“ на Хенри Кисинджър).

В началото на 80-те години на миналия век и ускорявайки се през 90-те и 2000-те години, китайските власти, използвайки конкурентните си предимства (включително централизирана система на управление), правят съзнателен избор да инвестират сериозно в добив и преработка. Възможностите на Китай за добив и преработка на редкоземни метали също привличат западни партньори, което в крайна сметка води до затварянето на много кариери и преработвателни предприятия в Съединените щати и други западни страни.

Дори ако редкоземните метали са били добивани в Калифорния или Австралия, рудата все още би била изпращана до Китай за преработка и обогатяване, с неговите по-малко строги екологични изисквания за такова производство. Към началото на 2020-те години на миналия век тази страна е осигурявала до 60% от световното производство на редкоземни метали, а за отделни елементи - почти 100% от преработката и производството на готов метал.

Според Геоложката служба на САЩ (USGS), от 2020 до 2023 г. зависимостта на Съединените щати от внос (делът на вноса в общото потребление) на итрий от Китай е била 93%, а на редкоземни метали и техните съединения (REM) от Китай като цяло е била 56%.

Реалната зависимост обаче вероятно е дори по-висока, тъй като Съединените щати внасят REM също от Малайзия, Япония и Естония, където, както отбелязва USGS , тези метали и съединения се произвеждат отчасти от концентрати и междинни продукти, внесени от Китай.

В допълнение към вноса на редки елементи (REE), техните сплави и химични съединения (итриеви оксиди, галиеви сулфати, цериеви сулфати и др.) директно от Китай в Съединените щати, който възлиза на 119 милиона долара през 2024 г., Съединените щати купуват още повече готови продукти от Китай, които включват REE.

В доклад от 2021 г. администрацията на Байдън отбелязва, че общата стойност на потреблението на REE в Съединените щати (както пряко, така и „включено“) е 613 милиона долара. По-голямата част от тази употреба е свързана с постоянните магнити.

Следват катализаторите (включително в нефтохимическата промишленост и рафинирането на петрол), керамиката (добавките REM укрепват керамичните и експандираните глинени материали), полиране, шлайфане и др. REM магнитите се използват в електрониката, двигателите на електрически превозни средства, вятърните турбини, климатиците, твърдите дискове и др.

Повечето съвременни постоянни магнити са изработени от сплав от неодим (REM), желязо и бор. През 2022 г. Министерството на търговията на САЩ проведе разследване на въздействието върху националната сигурност от вноса на неодимови (NdFeB) магнити, установявайки, че САЩ разчитат почти 100% на тези продукти за търговски и отбранителни нужди, като Китай е представлявал 75% от този внос по стойност през 2021 г.

„Неодимовите желязо-борови магнити са от решаващо значение за функционирането на различни отбранителни системи, включително изтребители и системи за прихващане и насочване на ракети“, отбелязва докладът. Авторите му заключават, че продължаващата зависимост от вноса на магнити заплашва националната сигурност на САЩ, но не препоръчват ограничения или временно ембарго върху техния внос, както биха направили през 2025 г.

От началото на 2020-те години разработването на редкоземни, медни и никелови руди се е увеличило в Пуерто Рико; геоложко проучване за редкоземни и свързани с тях ресурси е в ход на някои от Американските Вирджински острови, бившите американски острови Палау и Маршаловите острови (де факто протекторати на САЩ).

Известно е също, че от 2024-25 г. редица американски компании ще увеличат инвестициите си в собствени или съвместни операции за добив на редкоземни елементи в Канада, Австралия, Хаити, Либерия, Сиера Леоне, Филипините и Ямайка. Известно е също, че Вашингтон се стреми към пълен екстериториален статут за тези операции.

Между другото, САЩ отдавна внасят много видове редкоземни елементи от Либерия, създадена в средата на 19 век с прякото участие на Белия дом (тези фактически екстериториални доставки рядко се отразяват в официалната търговска статистика). Постоянните претенции за „съкровищницата от редкоземни елементи“, което все още е датска Гренландия, също са до голяма степен свързани с ненаситното желание на Вашингтон за екстериториален статут за добива и доставката на ресурси, толкова жизненоважни за високотехнологичните компании, свързани с Белия дом.

В същото време добивът на редкоземни метали (общо приблизително 36 милиона тона, като 1,5 милиона тона са търговски жизнеспособни), уран и други минерали на заледения остров е изправен пред значителни предизвикателства, включително ограничена инфраструктура, суров климат и противопоставяне от местни активисти.

Гренландия е на осмо място в света по запаси от редкоземни метали, което я прави един от най-големите неизползвани ресурси. По-нататъшни проучвания и предпроектни проучвания биха могли да изстрелят Гренландия на второ място в света по запаси от редкоземни метали, след Китай. Досега обаче нито един проект за добив на редкоземни метали, уран или други ключови минерали не е навлязъл в търговско производство (в момента работят златни и анортозитни мини).

В момента най-голямо внимание се обръща на обещаващото находище Кванефьелд в южния край на острова (редкоземни елементи и уран) и Танбриз (евдиалитова руда, богата на тежки редкоземни елементи и галий), което предизвика тиха, но не по-малко ожесточена конкуренция между американски и китайски компании миналата година.

Междувременно значителни резерви в самите Съединени щати, по-специално в Юта, Аризона, Невада, Ню Мексико, Аляска, Хавай и Алеутските острови, остават консервирани. По този начин, налагайки екстериториалност върху добива, преработката и доставката на редкоземни ресурси, поддръжниците на „новия световен ред“ се стремят да ги завземат, където и когато е възможно.

Превод: ЕС



