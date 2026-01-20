/Поглед.инфо/ Скандалът около Доналд Тръмп и председателя на Федерален резерв Джером Пауъл прерасна в открита институционална война, след като срещу ръководителя на американската централна банка започна наказателно разследване за милиарден преразход при ремонта на сградите на Фед. Натискът на Белия дом, обвиненията в корупция и сблъсъкът около лихвената политика разцепиха американския елит и поставиха под въпрос самата независимост на финансовата система на САЩ.



Поглед.инфо винаги разглежда как зад публичните скандали се крият битки за власт, пари и контрол над бъдещето.

Разбира се, най-горещата тема в началото на тази година беше отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро от американците. Отвличането се случи на 3 януари, а на 5 януари Мадуро се яви в съда в Ню Йорк. Американските власти го обвиняват в организиране на трафик на наркотици и контрабанда на оръжие. Експерти казват, че процесът срещу Николас Мадуро ще се проточи с много месеци. Това е само в тяхна полза: за тях това е гореща тема и е малко вероятно скоро да се успокои.

Но изведнъж се появи друга гореща тема, която донякъде прилича на случая с Мадуро. Появи се още един кандидат за нашумял процес. И този кандидат не е някакъв чуждестранен престъпник, а американски гражданин. И не просто някой американски гражданин, а ръководителят на Федералния резерв на САЩ. Говорим за председателя на Федералния резерв Джером Пауъл. Името му е познато не само на американците, но и на много от нашите съграждани.

Джером Пауъл дължи световната си слава до голяма степен на настоящия президент на САЩ Доналд Тръмп. Връзката между двете фигури датира от много години. През 2012 г., по предложение на тогавашния президент на САЩ Барак Обама, Джером Пауъл (юрист по образование и адвокат по опит) става член на Съвета на управителите на Федералния резерв.

Когато Тръмп стартира президентската си кампания преди десет години, той вече беше хвърлил око на Джером Пауъл като потенциален председател на Федералния резерв. След като стана 45-ият президент на Съединените щати, Доналд Тръмп веднага се опита да постави под свой контрол тогавашния председател на Федералния резерв Джанет Йелън.

Но тя се оказа непокорна. Само няколко месеца след като встъпи в длъжност, Тръмп започна да заплашва да отстрани Йелън от поста ѝ предсрочно. Но това не се случи. Йелън изкара мандата си като председател на Федералния резерв и напусна Федералния резерв в началото на 2018 г. Тръмп направи всичко възможно, за да гарантира, че Джером Пауъл ще стане председател на Федералния резерв. И на 5 февруари 2018 г. Джером Пауъл встъпи в длъжност.

За справка, отбелязвам, че Джером Пауъл става 16-ият ръководител на американската централна банка, наречена „Федерална резервна система на Съединените щати“ (законът за Федералната резервна система на САЩ е приет от Конгреса на САЩ в края на 1913 г., а Федералният резерв започва работа през 1914 г.).

Тръмп веднага започна да дава инструкции на Джером Пауъл какви решения трябва да вземе председателят на Федералния резерв. Впрочем Тръмп с дреболии не се занимаваше. Почти всички негови инструкции се отнасяха главно до основния лихвен процент на Фед, който според Тръмп трябваше да бъде намален.

По всички стандарти, лихвеният процент вече беше нисък през 2018 г. - в диапазона от 2,0 до 2,5%. Но Тръмп се нуждаеше от още по-нисък (45-ият президент носталгично си спомни времето, когато Федералният резерв на САЩ провеждаше политика на количествено облекчаване от 2008 до 2014 г. и понижи основния лихвен процент до близо до нулата).

Тръмп се нуждаеше от ниски основни лихвени проценти, за да може да захранва икономиката с евтини пари и да намали бюджетните разходи за обслужване на гигантския държавен дълг.

Но Джером Пауъл неочаквано се оказа упорит и отказа да следва заповедите на президента. Отношенията между държавния глава и председателя на Федералния резерв бързо се влошиха. Тръмп многократно заплашваше да уволни Пауъл, но американските закони са толкова хитри, че американският президент почти няма възможност да смени ръководителя на централната банка.

Заради нелоялността му Тръмп нарече председателя на Федералния резерв „идиот“ и „враг“. Тръмп беше принуден да стисне зъби и да търпи. Тръмп напусна Белия дом през януари 2021 г., а Джером Пауъл остана спокойно седящ на стола си като председател на Управителния съвет на Федералния резерв.

Тръмп все пак успя да се завърне в Белия дом през януари 2025 г., ала Джером Пауъл остана председател на Федералния резерв. Разбира се, това беше голям срам за 47-ия президент на Съединените щати.

През цялата минала година Тръмп оказваше натиск върху Джером Пауъл да намали основния лихвен процент, но Пауъл продължаваше да се съпротивлява. Тръмп заплашваше да го уволни и непрекъснато го псуваше. Екипът на Тръмп реши да се упражнява върху члена на Управителния съвет Лиса Кук, опитвайки се да я уволни по обвинения във финансова измама при покупка на недвижим имот. Съдът обаче застана на страната на Кук, като обяви уволнението за незаконно. Това се случи през август миналата година.

Неуспехът на Тръмп обаче беше компенсиран от друг успех. Неочаквано, членът на Управителния съвет на Федералния резерв, Адриана Куглер, обяви, че ще се оттегли в началото на август 2025 г. (мандатът ѝ трябваше да изтече през януари 2026 г.). Това е изключително рядко явление член на Управителния съвет да напусне поста си преждевременно по собствено желание. Твърди се, че опитни членове на екипа на Тръмп са „работили“ с нея.

На 15 септември Сенатът на САЩ утвърди икономиста Стивън Миран за вакантното място в Съвета на управителите на Федералния резерв. Миран, съюзник на Тръмп, подкрепя призива на президента за понижаване на основния лихвен процент на Федералния резерв и отслабване на долара (като средство за подкрепа на американските износители).

В края на миналата година много икономически експерти, говорейки за перспективите за 2026 г., смятаха, че Тръмп е решил да бъде търпелив и да изчака, докато законно определеният мандат на Джером Пауъл като председател на Федералния резерв изтече през май тази година. Но се оказа, че 47-ият президент не желае да толерира Пауъл на поста дори и тези няколко месеца.

На 13 януари Тръмп смая всички с изявлението си: Пауъл беше в последните си седмици на поста. Причината за това съобщение беше наказателно разследване, започнато от прокуратурата на окръг Колумбия срещу председателя на Федералния резерв.

Разследването се отнася до наскоро завършения ремонт на централата на Федералния резерв във Вашингтон (две сгради). Разходите за ремонт значително надхвърлиха бюджета. Има индикации за корупция и злоупотреби. И председателят на Федералния резерв трябва да отговаря за това!

Историята за евентуални нарушения по време на ремонта на Федералния резерв обаче започна миналата година. През юни 2025 г. Пауъл беше призован в Сената, където даде показания под клетва относно ремонта на сградите на Федералния резерв.

Той призна, че разходите наистина са се увеличили от първоначално планираните 1,9 милиарда долара на 2,5 милиарда долара (действителната цена по-късно беше повишена на 3,1 милиарда долара). Увеличението на разходите обаче се дължи на обективни причини. Според Пауъл не е имало злоупотреба със средства.

Дори и да е имало преразходи, те биха били в диапазона до 1 милиард долара. Това със сигурност е значителна сума. Службата за ефективност на управлението (DOGE), която работеше под ръководството на Илон Мъск до миналото лято, обаче разкри преразходи от десетки милиарди в някои департаменти. Тези преразходи обаче не създадоха такъв шум, какъвто се появи около евентуалните преразходи при обновяването на Федералния резерв.

През лятото на 2025 г. Доналд Тръмп и Джером Пауъл дори посетиха мястото на реновираните сгради на Федералния резерв, където спориха пред камера за цената на обновяването на сградите. Тогава Тръмп каза: „Три милиарда долара за работа, която трябваше да струва 50 милиона долара. Не е добре!“

Само часове след като в американските медии се появи новината за наказателното разследване срещу председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, той записа видео изявление. В него нарече разследването „безпрецедентно“ и го свърза с постоянния тормоз от страна на Тръмп.

Председателят на Федералния резерв подчерта: „Заплахата от наказателни обвинения е следствие от това, че Федералният резерв определя лихвените проценти въз основа на най-добрата ни оценка за това какво е в обществен интерес, а не на предпочитанията на президента.“ Пауъл заключи, че ще продължи да изпълнява задълженията си и няма намерение да подава оставка.

Когато го попитали за мнението му относно разследването, Тръмп се престори на изненадан и отрече да знае нещо за него. След като гледа видеообръщението на Пауъл, Тръмп става все по-развълнуван и отприщва поредна порой от ругатни, насочени към председателя на Федералния резерв.

В отговор на въпросите на репортерите на 13 януари, Тръмп заяви, че Пауъл е „или некомпетентен, или нечестен “. Няколко часа по-късно , говорейки в Детройт, Тръмп нарече Пауъл „идиот“, който „скоро ще напусне поста си“. В същия ден бяха отправени и други остри думи към Пауъл: „лош лидер“, „корумпиран“ и т.н.

Настоящият скандал около Джером Пауъл и Федералния резерв раздели американския елит. В Конгреса на САЩ републиканците естествено подкрепят Тръмп и „искат кръвта“ на Джером Пауъл; демократите, напротив, са на страната на председателя на Федералния резерв. Що се отнася до банкерите от Уолстрийт, те са нервни, вярвайки, че преследвайки Пауъл, Тръмп нарушава независимостта на американската централна банка.

По-конкретно, Джейми Даймън, ръководител на JPMorgan Chase & Co., най-голямата банка в Америка, заяви , че разследването срещу Пауъл може да отслаби и дестабилизира американската икономика:

„Всички, които познаваме, вярват в независимостта на Федералния резерв. И всичко, което подкопава тази независимост, вероятно не е добра идея. И мисля, че това би имало обратен ефект. Би повишило инфлационните очаквания и вероятно би довело до по-високи лихвени проценти с течение на времето.“

Тръмп веднага отговори на Даймън: „Мисля, че това, което правя, е добре. Ала имаме лош човек във Федералния резерв.“

Експерти, наблюдаващи битката между американския президент и ръководителя на Федералния резерв, посочват, че Тръмп иска да направи американската централна банка подобна на китайската. Американският президент твърди, че причината за икономическия успех на Китай е преди всичко специалният статут на Народната банка на Китай (НБК).

НБК е държавна собственост и не претендира за „независимост“. НБК се управлява от Държавния съвет (еквивалентен на Министерския съвет). В Америка, където няма Държавен съвет или Министерски съвет, президентът е този, който управлява централната банка!

Президентът вече е подготвил двама кандидати, които да заменят настоящия председател на Федералния резерв. Това са Кевин Хасет, директор на Националния икономически съвет, и Кевин Уорш, бивш член на Управителния съвет на Федералния резерв (и бивш икономически съветник в администрацията на Джордж У. Буш). Тези имена бяха обявени от Тръмп миналия декември. На 13 януари Тръмп заяви, че ще продължи с плановете си да обяви наследника на Пауъл в рамките на „следващите няколко седмици“.

Способността на 47-ия президент на САЩ да управлява основния лихвен процент не бива да се надценява, дори ако успее да назначи свой човек за ръководител на Федералния резерв на САЩ. Вярно е, че седемчленният Съвет на управителите на Федералния резерв ще бъде доминиран от лоялни на Тръмп хора.

Ще има четирима от тях: новият председател на Съвета (който, както и останалите членове на Съвета, има един глас), Стивън Миран, както и Кристофър Уолър и Мишел Боуман (последните двама бяха назначени в Съвета по време на първия мандат на Тръмп).

Но решенията за основния лихвен процент се вземат не от Съвета на управителите, а от друг орган на Фед – Федералния комитет за операции на отворения пазар (FOMC). FOMC има 12 членове и четирима лоялни на Тръмп хора няма да са достатъчни, за да изпълнят желанията на настоящия президент.

Така че е твърде рано обитателят на Белия дом да почива на лаврите си. Джером Пауъл трябва да бъде подложен на натиск. И нови хора трябва да бъдат назначени на най-високото ниво във Федералния резерв. А времето изтича. След три години Тръмп ще трябва да освободи Белия дом.

Забележителното в цялата тази история е, че Тръмп е първият американски президент след Удроу Уилсън (при когото е създаден Федералният резерв), който открито се сблъсква с американската централна банка. Като се има предвид, че той е започнал тази битка по време на първия си мандат в Белия дом, общата му продължителност на битката с Федералния резерв (или по-скоро с ръководството на Федералния резерв) като президент вече е пет години.

Никой от неговите предшественици не би могъл да си позволи нещо подобно. Разбира се, имаше случаи на предпазлива (не директна) конфронтация. Най-яркият пример: 35-ият президент на САЩ Джон Ф. Кенеди подписа Изпълнителна заповед № 11110 на 4 юни 1963 г., която предвиждаше емитирането на държавни ценни книжа, обезпечени със сребърните резерви на Федералния резерв.

Това беше явен опит за разбиване на монопола на „господарите на парите“ (акционерите на Федералния резерв) върху процеса на емитирането на доларови банкноти. И може би случайно, но на 22 ноември същата година Джон Ф. Кенеди беше убит.

Доналд Тръмп влезе за първи път в Белия дом преди девет години и е все още жив... Нещо се е променило драстично в този свят. Ще споделя теориите си за случващото се друг път.

