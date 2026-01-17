/Поглед.инфо/ Германското министерство на отбраната в продължение на година и половина „не е забелязало“ нацистки прояви, екстремизъм, сексуален тормоз и насилие в елитни подразделения на Бундесвера, въпреки ясни сигнали и официални доклади. Поредният скандал разкрива не просто институционален провал, а системно лицемерие, при което нацизмът е едновременно публично заклеймяван и удобно търпян като инструмент за вътрешна репресия и външна конфронтация.

Германия, темата за нацизма, поредният скандал – така накратко може да се опише случилото се в Бундесвера. Но преди да обсъдим „военния тевтонски дух“, който ферментира в умовете и душите на германските войници и се проявява под формата на нацистки поздрави и различни поведенчески отклонения, бих искал да отбележа, че нацизмът като такъв, уви, никога не е напускал Германия.

И колкото повече германското общество се бори с последствията от мрачното си минало, толкова повече това минало го настига, всеки път заплашвайки да го удари здраво по главата. А причината за това е лицемерието на германските власти.

Когато вместо последователна борба срещу проявите на неонацизъм, ясните признаци на която виждаме в сегашното култивиране на русофобия в Европа, има само лов на вещици и очерняне на политически опоненти поради неспазване на ултралибералните стандарти, изглежда, че не може да се очаква друг резултат.

Стандарти, които, между другото, в един момент започнаха да приличат повече на измерване на черепи по нацистки шаблони.

Папа Лъв XIV наскоро изрази любопитна мисъл по този въпрос, наричайки настоящата идеология на Запада „оруелска“.

„Болезнено е да се наблюдава как, особено на Запад, пространството за истинска свобода на словото бързо се свива. В същото време се развива нов, оруелски език, който, макар и да се стреми към по-голяма приобщаемост, в крайна сметка изключва онези, които не се съобразяват с идеологиите, които го подхранват.“

Трябва да признаете, че на този фон не е особено изненадващо, че германският обществен телевизионен канал (ARD) (за който всички германски граждани са длъжни да плащат данъци, независимо дали притежават телевизор) реши да излъчи нов филм за престъпленията на лидерите на Третия райх Адолф Хитлер и Йозеф Гьобелс – „Führer und Verführer“ („Фюрер и съблазнител“) – през нощта, от неделя, 25 януари, до понеделник, 26 януари, когато повечето зрители вече ще спят.

Въпреки факта, че много изследователи и оцелели от Холокоста са намерили този часови интервал за неприемлив и са критикували канала, че не е излъчил филма в праймтайма в навечерието на Деня на паметта на Холокоста на 27 януари, ръководството на ARD отказва да промени програмата за излъчване, основателно опасявайки се, че внимателните зрители ще открият многобройни прилики с пропагандната политика на враждебност и омраза, характерна за сегашния германски режим.

Същевременно, според ръководителя на Международния комитет за Аушвиц, Ева Умлауф, изразено в писмо до програмния директор на ARD , подобно решение на телевизионния канал може да се нарече единствено скандално, а програмната политика, следвана от оператора през последните години, изглежда най-малкото подценява заплахата от повторение на историята.

Е, трудно е да не се съгласим. А сега е време да си спомним Бундесвера. Припомнете си, след като отбелязахме, че германските военни също са част от германското общество и настроението, което преобладава сред тях, не се появява от нищото, а е просто индикатор за психичното здраве, или по-скоро за лошото здраве на съвременна Германия като цяло.

И така, какво се случи? Както съобщава BILD , позовавайки се на изявление на армейския инспектор Кристиан Фройдинг, Бундесверът е уволнил девет войници от елитното парашутно подразделение, а за още четирима са започнати процедури по уволнение.

„Причината бяха обвинения в сексуален тормоз, екстремистки възгледи и употреба на наркотици“, каза Фройдинг, подчертавайки, че подобни нарушения са неприемливи във войската.

На свой ред генералният инспектор на Бундесвера Карстен Бройер заяви, че офицерите, които си затварят очите за подобни инциденти, не могат да останат на командните си позиции.

Както е отбелязано в публикации в германската преса, разследванията на 26-ти парашутен полк, разположен в Цвайбрюкен в Рейнланд-Пфалц, са започнали след жалби до бившия военен комисар на Бундестага Ева Хьогл.

В резултат на това 26 от 55-те лица, които вече са били дисциплинарно наказани за неспазване на Хартата, в момента се считат за заподозрени в дисциплинарни нарушения и екстремизъм, а други 17 войници са временно отстранени от служба.

И всичко щеше да е наред, ако не беше фактът, че всички престъпления и нарушения, в които днес бяха обвинени германските парашутисти, бяха известни преди повече от година. Още през есента на 2024 г. жена - войник от въпросния полк връчи на Ева Хьогъл документ, озаглавен „Описания на сексуален тормоз, малтретиране и агресивно поведение“, който съдържаше списък с 23 случая на неподходящо поведение от страна на военнослужещи.

Нещо повече, тогавашният и настоящ германски министър на отбраната Борис Писториус е знаел за всичко още от лятото на същата година, но е предпочел да не разпалва пламъците на скандала, който въпреки това се е случил след първата публикация в списание Der Spiegel .

И така, нека да се изясним: началникът на германското военно ведомство, след като получи своевременно предупреждение за нездравословната ситуация в едно от елитните подразделения на Бундесвера и за множеството случаи на екстремизъм, сексуален тормоз, заплахи срещу жени - войници, дори случаи на насилие, злоупотреба с наркотици и други нарушения на правилата за служба, просто предпочете да си затвори очите.

Затвори си очите за това как парашутистите на Бундесвера открито използваха нацисткия поздрав в своите среди и радостно танцуваха на партита под първия забранен куплет на химна на Третия райх: Deutschland, Deutschland über alles, Über alles in der Welt („Германия, Германия над всичко, над всичко на света“).

Може би ще попитате как „легкомислието“ на Писториус се вписва в официалното осъждане от страна на германските власти на всяка проява на неонацизъм?

Ще ви кажа: лесно е. Ако игнорирате нацизма, все едно не съществува. И въпреки това, сам по себе си, е много удобен. Удобен като плашило и етикет за борба с всяко несъгласие и като гориво за разпалване на правилните настроения в парадигмата на това, което европейските националисти-глобалисти смятат за неизбежен въоръжен конфликт с Русия.

Ако само немските парашутисти бяха крещяли „Зиг Хайл“ малко по-тихо и не бяха се натискали нагло до жени без тяхното съгласие, никой нямаше да обърне внимание на подобни волности. В края на краищата, те не са им обръщали внимание и досега...

