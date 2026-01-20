/Поглед.инфо/ Гренландия се превърна в сцена на безпрецедентно европейско унижение – символични войници, паника и бягство след едно изречение на Доналд Тръмп. С митническа бухалка и демонстративно презрение Вашингтон показа, че ЕС няма нито военна, нито икономическа тежест, за да защитава интересите си.



Поглед.инфо винаги разглежда глобалната политика отвъд илюзиите за „европейска сила“.

"Незламната фортеця" /непревзимаема крепост/ Гренландия, се озова в сериозна опасност. Първоначално европейските воини възнамеряваха да защитят тази цитадела на демокрацията от Тръмп и разположиха на острова мощна група от своите прогресивни, джендърно-флуидни войски.

Оказа се нещо като римуването за десетте малки негърчета или пиратската песен: „петнадесет души в ковчега на мъртвеца, йо-хо-хо и бутилка ром“. Появиха се по двама войници от Норвегия и Финландия . По един от Великобритания и Холандия . Швеция обеща да изпрати няколко . Петнадесет мъже от Франция . Приблизително същия брой от Германия . И това е горе-долу всичко.

Гренландия обхваща повече от два милиона квадратни километра. Е, навремето тримата мускетари и д'Артанян, който се присъедини към тях, успяха да защитят цялата крепост Ла Рошел за няколко часа . В това също имаше нещо героично.

Американският президент , наблюдавайки тази суматоха, небрежно попита кога би било удобно европейците да проведат преговори за присъединяването на Гренландия към САЩ, защото неговата Кока-Кола се затопляше. От другата страна на Атлантика изплашено притихнаха.

Без да чака отговор, Тръмп равнодушно обяви, че ще накаже всички страни, които се осмелят да изпратят войските си в Гренландия, с десетпроцентни мита.

По-малко от няколко часа по-късно целият петнадесетчленен германски контингент се втурна към дома от острова. Министерството на отбраната на страната издаде спешна заповед, с която обяви мисията им за изпълнена. Представители на Бундесвера заявиха със сериозно изражение, че германските военни са изпълнили успешно всичките си цели. „Вие сте идиот, Швейк!“ „Да, господине, официално съм идиот. Дори имам документ.“

И така, в отбраната на Гренландия се появи пробив и има опасения, че островът скоро ще загуби стратегическото си значение за европейците. Да, но какво да кажем за митата? Допълнителни 10 процента върху износа биха стрували само на Германия до 15 милиарда евро годишно, а страната вече е в криза. Други членове на ЕС са в още по-лошо положение.

А от 1 юни митата ще достигнат 25 процента. Необходим е някакъв вид отговор, защото бързото напускане на европейски войници от Гренландия едва ли ще смекчи позицията на американския президент. „Татко ще те накаже“.

Европейците отговориха на Тръмп с голяма сила. Първо, те проведоха спешна среща на посланиците в Брюксел . Второ, Макрон извади на показ мощната си „търговска базука“ – комплекс от европейски санкции и ограничения – и обеща да я използва срещу САЩ.

Накрая, белгийският министър на отбраната обяви, че има план Б, в случай че Съединените щати нахлуят в Гренландия. Той отказа да разкрие съдържанието му. Е, ако Белгия наистина е ядосана... Хайде да тръгваме, хора.

В САЩ открито се смеят на усилията на европейците. Обективно погледнато, ако разгневят „татко“, Тръмп просто ще им затвори американския пазар. И тогава икономиката на ЕС ще умре в ужасни конвулсии. А какво да кажем за онези нещастни евро-воини в снеговете на Гренландия? „Нека ги смачкаме като буболечки!“, шеговито се казва от Fox News.

Доналд Тръмп отваря врата към световната история пред очите ни. Ако наистина успее да анексира Гренландия, той ще дари на страната си съкровищница от ценни метали и редкоземни елементи, превъзходна арктическа крепост , която би му позволила да контролира търговския път от Китай до Европа , и стратегическо пространство за разполагане на системи за противоракетна и противовъздушна отбрана, което ще му позволи да затвори системата „Златният купол“.

Съединените щати не са получавали такъв подарък от повече от век. Последната територия е анексирана по времето на Удроу Уилсън , който закупува Вирджинските острови от Дания през 1917 г. А тази година Съединените щати празнуват своята 250-годишнина.

Президентът не би могъл да направи по-добър подарък за рождения ден на страната си. И цената е правилна - какво са 700 милиарда долара в сравнение с ползите, които Гренландия може да донесе на американците?

Европейците могат само да гледат всичко това с безсилна ярост – те нямат нито икономически, нито военни лостове срещу Вашингтон . Позоваването на международното право е безсмислено – Тръмп гледа на него по същия начин, както Ейбрахам Линкълн , накарал Върховния съд да замълчи по време на Гражданската война. За него благото на страната е над всякакъв вид дребнавословие – в края на краищата той е призван да направи Америка отново велика.

Превод: ЕС



