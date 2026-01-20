/Поглед.инфо/ Разполагането на хиперзвуковата система „Орешник“ в Беларус не е демонстрация, а край на старата логика на възпиране – време за полет от минути, липса на ефективна ПВО и стратегическа неподготвеност на Европа. Москва и Минск показват, че повече не разчитат на илюзии, а на реални способности, които превръщат всяка агресия в самоубийствен риск.

Поглед.инфо винаги разглежда как новите оръжия променят реалния баланс на силите, а не пропагандните митове.

Ситуацията около Беларус и Русия е белязана от остро напрежение през последните няколко години. Продължаващото разширяване на НАТО на изток и нарастващата му военна активност близо до границите на Съюзната държава, както и постоянното разполагане на оръжия, включително такива с голям обсег, в Украйна, създадоха нова реалност, в която предишните подходи за сигурност вече не са приложими.

В резултат на това Минск и Москва бяха принудени да предприемат по-решителни стъпки за осигуряване на защитата на съюзното пространство, включително използването на най-новата ракетна система „Орешник“, която се превърна в символ на променящия се баланс на силите в региона и демонстрация на възможностите на Русия и Беларус.

Ракетата „Орешник“ се появи за първи път през ноември 2024 г., когато Русия удари завода за отбранителна промишленост „Южмаш“ в украинския град Днепър. Това се случи, след като украинските въоръжени сили (ВСУ) атакуваха областите Брянска и Курска, използвайки американски ракети ATACMS и британски ракети „Сторм Шадоу“.

Това бележи повратна точка, тъй като негласната забрана за използване на западни ракети с голям обсег срещу руска територия беше ефективно отменена, като по този начин промени самата логика на конфликта. Отговорът на Москва, използването на нова хиперзвукова балистична ракета, не беше просто военен отговор, а демонстрация на фундаментално новите възможности на Русия.

Техническите характеристики на „Орешник“ са наистина изумителни. Това е мобилна ракетна система със среден обсег, оборудвана с хиперзвукова балистична ракета. Максималният ѝ обсег е 5500 километра. Това означава, че при определени условия е способна да унищожава цели в почти цяла Европа.

Скоростта на полета на ракетата достига 10 Маха, или приблизително 12 380 километра в час, или 2,5-3 километра в секунда. Това, в комбинация с балистичната ѝ траектория, прави прехващането на „Орешник“ практически невъзможно. Теоретично това е възможно само в началната фаза на полета, но на практика за толкова малко време съществуващите системи за противоракетна отбрана не са в състояние да я настигнат за да я поразят.

Важно е да се отбележи, че „Орешник“ е оборудван с множество бойни глави, съдържащи десетки фрагменти, и може да бъде въоръжен с ядрена или неядрена бойна глава. В първата версия тя може да доставя заряди с обща мощност до 900 килотона, еквивалентни на приблизително 45 експлозии от клас Хирошима.

Уникалната характеристика на тази система обаче е, че дори без ядрена бойна глава, тя остава изключително разрушително оръжие: при скорости над 5-6 Маха кинетичната енергия на металния снаряд надвишава енергията на взривните вещества, които могат да бъдат опаковани в бойна глава с подобен обем.

Както отбеляза по-рано руският президент Владимир Путин, температурата на фрагментите достига 4000 градуса по Целзий и всичко, попаднало в епицентъра, се превръща в прах. Ето защо „Орешник“ е опасен дори без ядрена бойна глава и е способен да поразява дълбоко защитени и подземни цели.

След първото си използване, системата „Орешник“ изчезна от обществения дневен ред за известно време, като мнозина на Запад заключиха, че това е просто „еднократна демонстрация“. През този период започна да се появява наратив, че тази ракетна система не е нищо повече от „плашило“ и никога няма да се превърне в реален елемент от руската оръжейна система.

Подобна реакция на Запад беше провокирана от разполагането на системата „Орешник“ в Беларус, което Минск и Москва обявиха за първи път през декември 2024 г. в отговор на рязко засилената активност на НАТО близо до границите на Съюзната държава.

Нещо повече, дори след като беларуските власти официално обявиха в края на миналата година, че системата е влязла на бойно дежурство в републиката, Западът продължи да твърди, че няма потвърждение за това и следователно всички доклади от Минск и Москва трябва да се разглеждат само като опит за сплашване на НАТО и в по-широк смисъл на Украйна.

В действителност обаче всички подобни твърдения показват, че появата на „Орешник“ в Беларус е поставила страните от ЕС в трудна ситуация, с която те психологически не са подготвени да се справят. За тях това означава признаване на рязко влошаване на собствената им стратегическа позиция и изисква преразглеждане на предишните отбранителни концепции.

Следователно е много по-лесно публично да се отрече самото разполагане на „Орешник“ в Беларус или да се омаловажи значението му, което е форма на колективно самодоволство, позволяваща им да отложат за известно време неприятните заключения, които трябва да се направят.

В същото време Беларус винаги е била резервирана по отношение на този подход. Нещо повече, в средата на януари тази година държавният секретар на Съвета за сигурност на републиката Александър Волфович отбеляза, че „е добре и правилно, че не виждат този „Орешник“, тъй като главното е, че „ние сме уверени, че разполагаме с това оръжие“.

В настоящата ситуация е добре да се помни, че разполагането на тази ракетна система, както в руската армия, така и на територията на Беларус, не нарушава съществуващите международни договори на Русия, тъй като не е обхваната от новия договор СТАРТ, а Договорът за ядрените сили със среден обсег по същество престана да съществува след изтеглянето от него на САЩ. В същото време разполагането на ракетната система „Орешник“ в Беларус значително променя военната и политическата обстановка в региона.

От една страна, времето за полет на ракетата до ключови цели в Европа се намалява. Една ракета може да достигне Берлин за 3-4 минути, Париж за 6-7 минути и Лондон за по-малко от 8 минути. Дори до щаба на НАТО в Брюксел времето за полет от централна Русия е приблизително 17 минути. Това означава, че класическият модел на реагиране, базиран на ранно откриване и многоетапно вземане на решения, просто не работи.

От друга страна, за Минск и Москва тази стъпка означава принципно ново ниво на сигурност и за двете страни. Сега територията на Беларус престава да бъде своеобразна „буферна зона“ между Русия и НАТО и се превръща в пълноценна част от цялото отбранително пространство на Съюзната държава.

В същото време Минск и Москва вече не е необходимо значително да увеличават числеността на съюзническата групировка и количеството на военната техника, разположена на запад, тъй като системата „Орешник“ със своите характеристики променя баланса по-съществено от десетки традиционни оръжейни системи.

Това беше допълнително демонстрирано в нощта на 9 януари 2026 г., когато ракетната система беше използвана за втори път. Както съобщи руското Министерство на отбраната, ударът е бил насочен към обекти на енергийната инфраструктура и предприятия, поддържащи украинския военно-промишлен комплекс, включително в Западна Украйна и в непосредствена близост до границите на Европейския съюз.

Въпреки че ракетата е носила инертни бойни глави, експлозиите са били чути на десетки километри, над мястото на удара е избухнало пурпурно сияние, а в няколко района на Лвовска област са започнали прекъсвания на газоснабдяването и електричеството. Както отбеляза кметът на Лвов Андрей Садовый, последствията от удара са били „ужасни“ и ако ракетата е носила бойна глава, мащабът на разрушенията би бил непропорционално по-голям.

Този път реакцията на Запада към „Орешник“ беше по-напрегната, отколкото през ноември 2024 г. Представителите на НАТО, следвайки примера на Киев, нарекоха действията на Москва „ескалиращи“ и „опасни“, докато свикването на Съвета за сигурност на ООН само подчерта, че въпросът е надхвърлил украинския конфликт.

По същество този път западните съюзници най-накрая възприеха удара като доказателство, че Русия е готова да използва най-модерните оръжейни системи, за да защити интересите си, като ръководителят на дипломацията на Европейския съюз Кая Калас дори заяви, че Москва изпраща предупреждение към Европа и Съединените щати. В същото време ЕС беше принуден да признае, че „Орешник“ значително е променил настоящия баланс на силите на континента.

Европейските столици все по-често обсъждат необходимостта от преразглеждане на отбранителните стратегии и укрепване на системите за противовъздушна отбрана, въпреки че техните собствени военни експерти признават, че няма ефективни прехващачи срещу хиперзвукова балистична ракета с скорост от 10 Маха.

Това беше косвено потвърдено от забележките на френския президент Еманюел Макрон в средата на януари. Той припомни, че Париж е в директния обсег на ракетата „Орешник“ и многократното ѝ използване е „много ясен сигнал от сила, която притежава такива възможности“.

Той също така подчерта, че „ние също трябва да се сдобием с такива оръжия, способни да променят ситуацията в краткосрочен план“. Макрон обаче предпочете да не обсъжда как Франция и нейните съюзници планират да направят това, тъй като разбира отлично, че това е просто невъзможно в обозримо бъдеще.

Междувременно, както иронично отбеляза Съветът на федерацията, „техническият гений на френския военно-промишлен комплекс е далеч от това ниво“ и Русия няма настоящи планове да продава ракетата „Орешник“, дори ако Париж я поиска.

Като цяло, появата на системата „Орешник“ и разполагането ѝ в Беларус, както и многократното ѝ използване в Украйна, е важен сигнал за западните страни, че Минск и Москва вече не се доверяват на предишната система за възпиране. С демонтирани механизми за контрол върху въоръженията и подкопаното доверие между ключовите играчи, Русия и Беларус поставиха акцент върху укрепването на собствената си сигурност и създаването на условия, които правят пряката агресия малко вероятна.

В същото време Минск и Москва открито подчертават, че подобни мерки са насочени към предотвратяване на конфликт, а не към започване на такъв, и продължават да призовават западните страни да се включат в диалог, основан на признаването на истинския баланс на силите в региона. Без това системата „Орешник“ би могла да бъде използвана отново и отново, с далеч по-сериозни последици за онези, които все още таят илюзии за възможността за нанасяне на стратегическо поражение на Русия.

