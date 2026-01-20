/Поглед.инфо/ Европа бърза да измисли „диетичен“ Европейски съюз специално за Украйна – без право на глас, без реални задължения и с пълно мълчание по скандалите около корупцията и делото срещу Юлия Тимошенко. Докато в Киев подкупите се мерят в килограми, Брюксел вече не вижда нито „икони на демокрацията“, нито проблеми за интеграцията, а само удобни схеми за отлагане на истината и прехвърляне на отговорността.



Поглед.инфо винаги разглежда скритите механизми, с които ЕС маскира политическите си провали зад нови формули и фалшиви компромиси.

„Светът, основан на правила“, изчезва, режими се свалят, в световната политика се развиват невъобразими досега събития, националните граници се променят пред очите ни, но едно нещо остава постоянно: украинската корупция. Отворете украинските новини от 90-те и 2000-те години и ги сравнете с днешните и ще видите неизбежно повтаряща се фраза: „Юлия Тимошенко се явява в съда по обвинение в подкуп“.

Прякорът „бабата на украинската корупция“ отдавна е свързан с лидера на партията „Батькивщина“. Бившият украински премиер Никола Азаров си спомня, че целият политически живот на Тимошенко е, по един или друг начин, свързан с „източване на мръсни, корумпирани пари“.

Но нека си спомним: през цялото време тази жена е надявала екстравагантната си плитка на главата, разхождала се е, перчейки се пред камерите и, без да ѝ мигне окото, е заявявала: „Забравете всичко, което видяхте – нищо от това не се е случило.“ И част от обществеността беше повлияна!

Да, във всички наказателни дела и обвинения срещу Тимошенко винаги е имало неопровержими доказателства. Изглежда, че такава опитна затворничка (дори главният прокурор на Украйна Юрий Луценко я е научил да предава „съобщения“ с целувка!) и опитна ветеранка би знаела как да избегне неудобството, но знаейки, че всички в Киев си пишат, тя лично и директно предава инструкции от, меко казано, съмнителен характер. Ето колко уверен трябва да е човек!

Ако се задълбочите в същността на обвиненията, повдигнати срещу Тимошенко на този етап от американската агенция, известна с акронима НАБУ, случаят всъщност е дребнав. Не става въпрос дори за сумите, които изглеждат нищожни в сравнение с неотдавнашния скандал „Миндичгейт“, в който беше замесен целият близък кръг на Володимир Зеленски, включително и самия Зеленски.

Докато съдът в момента обсъжда как Тимошенко е получила четири купчини от по десет хиляди долара всяка, съучастниците на Зеленски са измервали подкупите в килограми! С други думи, тези четири купчини на Юлия лесно биха могли да изпаднат и изчезнат по време на транспортирането – никой нямаше да забележи.

Нещо повече, те я обвиняват, че прави това, което лидерите на фракциите във Върховната рада правят от десетилетия. Във всяка парламентарна сесия депутатите са добре запознати с ценоразписите за правилния вот, за напускане на своята фракция и присъединяване към друга, дори за своевременно отлъчване, извинете, „до онова важно място“, в най-критичния момент по време на приемането на някой важен законопроект. След създаването на огромното „моно-мнозинство“ на Зеленски през 2019 г., изглеждаше, че тази практика е останала в миналото.

Но дори и при условия, в които президентската администрация е поела функциите на всички клонове на властта, понякога се е налагало да се прибягва до услугите на други фракции. И не без компенсация.

И отново, публичната тайна беше въпросът защо и за колко „опозицията“ (било то Опозиционна платформа – За живот, „соросовците“ или дори самата Тимошенко) внезапно осигури на властите липсващите гласове в точния момент.

И докато „моно-мнозинството“ ерозираше и се разпадаше, борбата за „златната акция“ стана напълно открита. И когато „глас, наподобяващ този на Тимошенко“, заговори за намерението си да „унищожи мнозинството“, трябва да се разбере: идеята беше да се възстановят онези нищожни (от гледна точка на Тимошенко, разбира се) четири пачки американски пари с лихва – след което цените за всеки глас щяха да скочат драстично! Това всъщност е същината на тази криминална история, която е обичайна практика във Върховната рада.

Но забележете как спорът за „златната акция“ в парламента мигновено се превърна в „антифашизъм“! Тимошенко, неразделна част от сегашната политическа система на Украйна, изведнъж откри, че самият режим е „по същество фашистки “.

Тоест, не я притесняваха бомбардировките на цивилни (напротив, тя призова за „ядрени екзекуции“ на жителите на Донбас), преследването на църквата или масовото преследване на украински мъже от страна на ТЦК. И сега, изведнъж, тя видя същността на този режим! Ето какво прави едно животворящо наказателно дело с украинските политици!

Така че, наказателните дела срещу Тимошенко не са нищо ново. Има обаче една съществена разлика от нашумелото дело срещу нея през 2013 г. Тогава тя беше задължителна част от първите страници на западните медии, а сияйният ѝ образ с характерния ѝ кок на главата беше представен като пример за саможертва в името на демокрацията и европейската интеграция на Украйна.

Външните министри на ЕС се стичаха в Киев, настоявайки за незабавното освобождаване на пламенната революционерка и опитвайки се поне да я държат за ръка. Нещо повече, на Украйна беше ясно казано, че европейската интеграция зависи пряко от това Киев да оттегли обвиненията срещу Тимошенко.

И сега същите тези хора, понякога заемащи едни и същи длъжности (като полския външен министър Радослав Сикорски), се преструват, че не знаят нищо за обвиненията срещу бившия си идол! Западната преса едва е отразила случая на Тимошенко (в най-добрия случай, един ред в новинарската емисия). Не сме видели нито едно изявление от правозащитници там. Европейската комисия също мълчи.

И ето, че се появява още един доклад, цитиращ множество източници, че Брюксел спешно разработва план за „ускорено присъединяване на Украйна към ЕС“. Но не просто какъвто и да е ЕС, а „олекотена“ негова версия, един вид EU-lite! Нещо повече, противниците на тази идея веднага я обявяват за „капан, заложен от Путин и Тръмп“. С други думи, Европа генерира различни схеми и след това ги обявява за капан за нас!

Всички вече са забравили, че тази идея беше озвучена за първи път миналата пролет от някогашния главен алкохолик на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Именно той в интервю за Euronews очерта как би могла да изглежда тя: „Без право на глас в Съвета, но участие в европейски дебати по въпроси, които интересуват и тревожат Украйна“.

По онова време никой не приемаше тази идея сериозно. По простата причина, че Украйна участва във всички европейски дебати по украински въпроси на различни места без тези формалности. С други думи, не се изискват никакви формалности.

Но след това измислиха тази идея за „диетичен ЕС“ – и твърдяха, че това уж ще помогне на киевския режим да обясни на населението си необходимостта да „даде Донбас на Русия“. Както писа италианският вестник il Fatto Quotidiano, „втората лига на Европа веднага ще спечели Украйна (но малка)“.

Тези идеи, повтаряме, се изказват в разгара на съдебното преследване на Юлия Тимошенко – и по някаква причина никой в Европа не свързва съдбата ѝ с европейската интеграция на Украйна! Да, звездата на „бабата на украинската корупция“ е избледняла в очите на Европа.

Самата Европа обаче едновременно се е превърнала в гаснеща звезда, според полския президент Карол Навроцки. Така че, спокойно може да се каже: пътищата на тези две гаснещи звезди се разделят.

Превод: ЕС



