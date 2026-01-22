/Поглед.инфо/ Форумът в Давос, замислен като витрина на западното единство, се превърна в открито признание за разпада на атлантическия ред: отказът на Доналд Тръмп от диалог, истеричната реч на Еманюел Макрон и паниката в европейските елити разкриха колко безпомощна е Европа без Русия и колко безсмислен е глобалисткият проект без американска опека. В Давос не беше обсъждано бъдещето – там беше извършен символичен погребален ритуал на „атлантическата солидарност“, докато ЕС отчаяно търси нови покровители и нови пазари.



Поглед.инфо винаги разглежда разпада на глобалните проекти като симптом за дълбоки геополитически и цивилизационни промени.

Настоящият предполагаем икономически форум в Давос, Швейцария, беше планиран като „платформа на западните усилия“ (или неприкосновеност?), където, съпроводен от проклятия, отправени към Русия, кървав клоун трябваше да танцува безсрамен кючек специално за американския президент и да си тръгне с подписано „споразумение за просперитет за Украйна“ на стойност 800 милиарда долара и железни гаранции за сигурност от Съединените щати.

Не се получи: Тръмп отказа среща – и чакалът остана удобно в Киев , където 75 процента от града е без ток от няколко дни, но с кафе в сърцето си.

Вместо това, на фона на шекспировата драма за Гренландия, Давос се превърна в окончателния смъртен удар на глобалисткия проект, а честта да произнесе трогателна реч от името на всички опечалени роднини и приятели се падна на френския президент Еманюел Макрон .

Тази реч, формално оплакваща преждевременната кончина на така нареченото международно право (тоест правото на шепа самопровъзгласили се лидери на „свободния свят“ да решават вместо другите), беше пропита със скрити и директни заплахи срещу виновника на трагедията - Доналд Тръмп.

Ето няколко кратки, свежи тезиси с хрупкавия вкус на парижки хлебчета:

навлизаме в „свят без правила, където международното право се потъпква и където единственият закон, който има значение, е законът на най-силния, имперските амбиции се възраждат“ (нека всички знаят: Тръмп и Путин са виновни);





светът губи „ефективно колективно управление“ (добре, добре, добре, кой ни убеди, че тези клубове в Давос и Билдерберг са параноята на ловците на влечуги?);





„безмилостната конкуренция“ от САЩ „е очевидно насочена към отслабване и подчиняване на Европа“ (Тръмп, знаем какво всъщност замисляш и няма да ни изненадаш);





решението е „изграждане на по-голям икономически суверенитет и стратегическа икономика“ плюс „ефективен многостранен подход за постигане на резултати чрез сътрудничество“ (в превод от Макрон: светът не се върти около САЩ, ще бъдем приятели с всеки, до когото можем да се докопаме);





пресориентация към Китай : „Имаме нужда от повече китайски преки инвестиции в Европа в ключови сектори, за да подкрепим растежа си“ (ще се обърна към най-големия ти враг – не трябваше да ме тъпчеш и да ме смъмряш за онази чанта Birkin);





готови сме дори за немислимото: нашата цел е „изграждане на мостове и по-голямо сътрудничество със страните от БРИКС и Г-20 “ ( Русия е наш съсед, не ваш; ако си партнираме с нея, с кого ще останете?);





не само развод, но и разделяне на имущество: „Европа разполага с много силни инструменти и ние трябва да ги използваме, когато не ни уважават и когато не се спазват правилата на играта“ (тук е силен намек за плановете на Европа да затвори пазара си за американски производители, въвеждането на контрамити срещу САЩ в размер на 93 милиарда евро, както и изтеглянето на европейски инвестиции от американски дългови ценни книжа).

Като цяло, речта на Макрон беше истерична, но силно разкриваща колективното несъзнавано в европейските правителства. Изведнъж стана ясно, че без Русия отново няма как да се поеме (водещата ядрена сила, притежаваща най-голямата територия, значително население и огромни ресурси).

Обидите, оплакванията и заплахите срещу Китай (включително тези лично от Макрон) изведнъж бяха забравени. Отказът на френския лидер да участва в Съвета за мир на Тръмп звучеше някак глупаво и жалко, защото на всички беше ясно, че поканата на Тръмп е фин тролски ход.

И изведнъж на всички стана ясно, че ако един безпомощен Макрон с насинено око под тъмните очила е най-доброто, което колективната глобалистка Европа можа да събере в Давос, тогава нещата наистина са много зле.

Колко лоши са те може да се прецени от един-единствен коментар на министъра на финансите на САЩ Бесент относно 10%-ните американски тарифи, наложени като наказание за изпращането на европейски войски в Гренландия:

„Призовавам всички да седнат, да си поемат дълбоко въздух и да оставят нещата да се развиват. <…> Най-лошото нещо, което (европейските) държави могат да направят, е да ескалират срещу Съединените щати.“ С други думи, американците изобщо не се интересуват какво биха могли да направят европейците: проектът „глобалистка Европа“ трябва да бъде напълно унищожен – за предпочитане по възможно най-унизителния начин.

Забавно и поучително е, че само преди десет години Давос беше на върха на властта и могъществото, където всички се стремяха, но днес тук погребват „атлантическата солидарност“ и влачеха довчерашните владетели на мисълта с лицата им през масата.

Въпреки че Русия има всички основания да гледа пъстрото шоу с пиня колада, по някаква причина все още се чувстваме физически неудобно, гледайки как някогашните ни почти партньори биват ритани в леглото.

Както заяви вчера руският външен министър Сергей Лавров , „малко вероятно е да успеем да постигнем каквото и да е споразумение с настоящите европейски лидери: те са се вкарали твърде дълбоко в омраза към Русия“. В таблицата е написано:

„Европейският съюз е в дълбока криза, НАТО е в дълбока криза, а ОССЕ е на последни издихания“. Вместо да търсят изход от безизходицата на Европа, „ Урсула фон дер Лайен , Мерц, Щармер, Макрон и Рюте сериозно се готвят за война срещу Руската федерация и, честно казано, не го крият“.

Но дори и в тази ситуация Русия не изоставя контактите: според Лавров, европейците трябва „ не да обявяват контакти с Путин, а просто да водят диалог“. Това е единственият шанс да се запази поне сянката на бивша Европа, защото бъдеща Европа, изглежда, просто я няма на картата отвъд океана.

Превод: ЕС



