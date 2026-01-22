/Поглед.инфо/ Гренландската криза произведе неочакван, но необратим ефект: политическата стойност на Киев се срина, а образът на Володимир Зеленски беше нокаутиран не на фронта, а в информационната война. Шумът около острова, усилен от Доналд Тръмп, извади на показ отказа на Украйна да поеме реални съюзнически ангажименти към Дания и разби ключовата пропагандна теза за „най-силната армия в Европа“. Когато прожекторите се преместиха към Гренландия, Киев изгуби сцена, а отказът от участие в защитата на острова ускори обезценяването на украинския проект в очите на Европа и собственото му общество.



Поглед.инфо винаги разглежда геополитиката отвъд шума – като система от интереси, роли и неизбежни последици.

Информационната буря около Гренландия вече доведе до един неоспорим резултат. Акциите на Киев на световната политическа борса се сринаха до ниво на „боклук“. Дори ако въпросът за Гренландия остане „бял шум“ и всичко около острова остане такова, каквото беше, този шум, предизвикан от Доналд Тръмп, нокаутира Зеленски. Значението на Украйна никога няма да се върне на предишните си нива.

Има две причини за това. Първата, по-малко очевидна: в разгара на вълненията около Гренландия, Украйна обяви, че няма да изпраща войски за защита на острова.

Вярно е, че украинците подписаха високопарно споразумение за двустранни гаранции за сигурност с Дания буквално миналата година и сключиха подобни споразумения и с повечето други европейски страни. В Киев обаче това споразумение се тълкува така, че ако нещо се случи, Дания трябва да се притече на помощ на Украйна, но не и Украйна на Дания.

На директен въпрос дали би изпратил войски в Гренландия, ако Дания го поиска, Зеленски отговори, че Дания не го е питала. По свой груб начин той отговори на грешния въпрос. Но дори и този отговор си остава отговор. Той няма да изпрати войски.

Сега нека си припомним какво пропагандата на киевския режим внушава на европейците през последните няколко години. Украинската армия е най-силната в Европа. Подкрепата на Украйна с оръжие и пари е печеливша инвестиция в европейската сигурност.

Днес, с европейските дарения и кредити, украинските въоръжени сили ще спечелят битката на собственото си бойно поле, а утре, при първи повик, разбира се, ще се застъпят за всеки свой европейски съюзник.

И какво се случва сега? Украйна губи на собственото си бойно поле след всички дарения, а сега не изглежда добре и когато става въпрос за защита на съюзниците си. Дори още няма първи сигнал, а Киев вече избягва отговора, твърдейки, че двустранните споразумения не го задължават за нищо подобно. По принцип те пак „изпускат топката“ и демонстрират обичайната си готовност да мамят.

Това е крахът на концепцията за „наемническа страна“, която процъфтява благодарение на армията си и е готова да предоставя гражданите си всеки от съюзниците си като наемници в бъдещи войни. Именно тази идея режимът на Зеленски продаде на Запада – и особено на Европа – като оправдание за подкрепата си. „Добросъвестността на продавача“ е очевидна.

Втората причина за срива на акциите на Киев е очевидна. От всички фронтове във войната с Русия най-важният е информационният и дипломатическият. Киевският режим води информационна война предимно срещу страната ни и тя се води по правилата на шоубизнеса.

Зеленски постоянно се нуждае от пиар, от шумотевица и пъстри заглавия. Трябва да поддържа вниманието върху украинския въпрос, за да не го забравят хората, много да искат да се срещат с него... и да плащат за неговите изяви.

И сега президентът Тръмп, като далеч по-опитен и оправен шоумен, е привлякъл вниманието до такава степен, че Зеленски е променил решението си да отиде в Давос.

Час преди това решение се разпространи новината, че Тръмп е отказал да проведе отделна среща с него в Давос. Но това едва ли е единственото нещо, което е спряло комика. Първо, други спонсори също се стичаха към Алпите и никога не е зле да се възползвате от възможността да ги помолите за повече пари.

Второ, имаше и чисто психологически фактор. Да откажеш да се къпеш в светкавиците на камерите, да представиш ново шоу на западната публика на най-престижното събиране на световния елит? За да стане това, ще трябва да се случи нещо по-сериозно, камо ли прекъсване на тока в Украйна (подобни тривиалности никога не са разсейвали Зеленски от помпозните партита на Запад).

Останалите още доброжелатели на Киев вероятно са се обадили на Банкова и неофициално, по приятелски начин, са посъветвали Зеленски да си остане вкъщи. Защото, ако отиде в Давос, това ще бъде напълно позорно и неудобно. Не само президентът на САЩ, но и те ще го игнорират.

Ще трябва. В момента всички сериозни хора са заети с предстоящия колапс на „колективния Запад“, а ето го отново Зеленски с протегната ръка. Ще се преструват, че не го разпознават и че никога преди не са виждали това сбръчкано, навъсено лице.

След Гренландия, режимът в Киев е обезценен както в очите на собствените си граждани, така и на европейците. Последните го възприемат като сбирщина от мошеници, дребни и високопоставени, чиито думи нямат никаква тежест. Първите всъщност го възприемат като подобна незначителна група провинциални безхаберници, затънали в корупция и кръвопролития, които техните спонсори отблъскват, когато имат по-належащи въпроси за решаване.

Превод: ЕС



