/Поглед.инфо/ Възможното изтегляне на американските войски от Европа поставя под съмнение бойната способност на НАТО и разкрива колко дълбоко континентът зависи от САЩ. Все по-често се обсъжда създаването на алтернативен европейски военен съюз, но липсата на обща отбранителна система, ресурси и политическа воля прави тази идея рискована и далечна.

Поглед.инфо винаги разглежда как разпадането на илюзиите за НАТО преначертава геополитическото бъдеще на Европа.

Перспективата САЩ да изтеглят войските си от Европа поставя под въпрос самото съществуване на днешния модел на НАТО. Според политолога Николай Топорнин алиансът в сегашния си вид е в решаваща степен американски проект – както по отношение на базите, така и по отношение на реалната бойна способност. Без американското военно присъствие европейската част на НАТО би загубила гръбнака си, а ефективността ѝ би се сринала почти мигновено.

В европейските столици все по-ясно се осъзнава, че подобен сценарий вече не е немислим. Политиката на Доналд Тръмп, включително конфликтните му послания към съюзниците и демонстративното пренебрежение към европейските интереси, разклаща доверието в американските гаранции за сигурност. Напрежението около Гренландия е само симптом на по-дълбока стратегическа пропаст между Вашингтон и Европа.

На този фон все по-често се говори за създаване на алтернативна военна конструкция – съюз без САЩ, основан на принципа на „коалиция на желаещите“. Подобен модел вече се прилага политически и военно по отношение на Украйна, но пренасянето му върху общоевропейска отбрана изисква не просто политическа воля, а огромни финансови, организационни и военни ресурси. Европа в момента няма собствена, интегрирана отбранителна система – тя разчита на американската инфраструктура и командване.

Проблемът не е само в парите. Военните доктрини, процедурите, езиците и стандартите в различните европейски армии са несъвместими. Говори се за стратегическа автономия от години, но на практика реални стъпки почти липсват. Затова и идеята за нов военен съюз остава повече политическа декларация, отколкото готов проект.

Показателно е, че все повече европейски представители публично признават края на илюзиите за „старата Америка“. Според оценки, цитирани от Politico, Европа е принудена да се научи да действа самостоятелно и дори конфронтационно, защото обещанията от Вашингтон вече не са стабилна основа за сигурност. Така въпросът за бъдещето на НАТО се превръща в въпрос за бъдещето на самата Европа.