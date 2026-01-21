/Поглед.инфо/ Опитът на Доналд Тръмп да създаде алтернатива на ООН предизвика открит бунт от страна на Еманюел Макрон и оголи дълбоките пукнатини в западния съюз, където битката вече не е за реформи, а за власт и легитимност.

Опитът на Доналд Тръмп да изгради алтернативна архитектура за вземане на глобални решения разклати самите устои на западния съюз. Поводът вече не е само Гренландия, а много по-дълбокият въпрос: кой ще определя правилата на международния ред. В този сблъсък Еманюел Макрон застана открито срещу Белия дом, защитавайки позициите на Франция като една от държавите с ключови привилегии в Организация на обединените нации.

Предложението на Вашингтон за създаване на нов „Съвет за мир“ бе възприето в Париж не като жест на реформа, а като опит за подмяна. Франция, заедно с други европейски държави, отказа да участва, тъй като подобна структура би изместила центъра на международната легитимност извън ООН и би концентрирала реалната власт в ръцете на САЩ.

В основата на конфликта стои Съветът за сигурност – органът, чрез който Франция, наред с Русия, Китай, САЩ и Великобритания, упражнява стратегическо влияние върху световните дела. Новият модел, лансиран от Тръмп, заобикаля този механизъм и фактически обезсмисля френската позиция. Затова реакцията на Макрон не е каприз, а инстинкт за политическо самосъхранение.

Аргументите на Вашингтон не са лишени от логика: днешната ООН все по-трудно изпълнява мисията си да предотвратява и решава конфликти. Но създаването на паралелни структури поражда далеч по-опасен проблем – въпроса за легитимността. Ако няма общопризнат център на международното право, светът се връща към епоха, в която силата замества правилата. Именно тук западните съюзници започват да се възприемат не като партньори, а като конкуренти – и дори като врагове.