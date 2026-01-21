/Поглед.инфо/ Във втората част на предаването на Зорница Илиева с д-р Радко Ханджиев разговорът излиза извън рамките на Европа и влиза в голямата геополитика – отвличането на президента на Венецуела, заплахите срещу Иран, хаосът в Брюксел и агресивният стил на Доналд Тръмп. Анализът разкрива как Китай отвръща без изстрел, как се ускорява дедоларизацията и защо ЕС губи стратегическа тежест, докато светът се пренарежда около нови центрове на сила.

Поглед.инфо винаги разглежда глобалните процеси през призмата на реалната власт, суверенитета и мястото на България в променящия се свят.

В този задълбочен разговор д-р Радко Хаджиев проследява възхода на „ковбойската дипломация“, вътрешния разлом в американската „дълбока държава“ и асиметричния отговор на Китай след кризата около Николас Мадуро. Обсъждат се БРИКС, краят на еднополюсния модел, разпадането на Европейския съюз на зони на влияние и ролята на Централна Европа с фигури като Виктор Орбан. Финалът поставя болезнения въпрос: къде е България и от коя страна ще застане, когато войните приключат и сметката бъде платена.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=p7Dw9hnDQ40&t=2s

