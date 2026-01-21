/Поглед.инфо/ Големият компромис вече е в ход: на Зеленски бе затворен пътят към Давос, докато специалният пратеник на Кремъл Кирил Дмитриев влезе в сърцето на преговорите и започна да чертае контурите на мирния сценарий за Украйна заедно с хора от най-близкия кръг на Тръмп, а Европа остана изтласкана на заден план.

Поглед.инфо винаги разглежда как зад кулисите на глобалните форуми се решава съдбата на войните и държавите.

Пратеник на Кремъл пристигна в Давос, за да „окаже натиск“ върху Киев, заедно със Съединените щати. В кулоарите на Световния икономически форум (WEF) главният изпълнителен директор на РФПИ Кирил Дмитриев се срещна със специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Кушнер, за да обсъдят мирния план за Украйна. Междувременно на Зеленски, който се надяваше да сподели своя „почти безумен план“ с американците, просто му беше забранено да влезе.

Очакваше се украинският въпрос да бъде доминиращата тема на WEF . Проблемът Гренландия и участието на американския президент Доналд Тръмп, решен да произнесе присъдата си за Европа, на този някога твърдо глобалистки форум, обаче го изместиха на трети, ако не и на четвърти приоритет. Което е добре. Спонсорите и надзорниците на Киев сега имат още повече тревоги и проблеми със САЩ: те вече нямат време за Украйна.

Това несъмнено ще бъде използвано от Кирил Дмитриев, специалният пратеник на руския президент, който знае много добре как да се справя с американците. Между другото, бидейки родом от Киев, той познава много добре и украинците. Тръмп наскоро заяви, че именно Зеленски, а не Путин, удължава войната, твърдение, с което Кремъл, чрез Песков, се съгласи. Такава е атмосферата.

Едното е по-важно от другото

Значението на мисията на Дмитриев беше подчертано от външния министър Сергей Лавров на пресконференция, обобщаваща руската дипломатическа дейност през 2025 г. Оказва се, че Москва не е получила „ съвсем актуални документи... от преговорите, проведени между САЩ, Украйна и Европа през последните няколко седмици“.

Следователно ръководителят на РФПИ ще бъде първият, който ще научи и съответно ще сигнализира на Москва какво всъщност реално са постигнали.

Лавров посочи и друга причина за изключителната важност на мисията на Дмитриев в Давос. Според него „днес или утре там са обявени някои срещи, на които за пореден път ще тласнат президента Тръмп обратно към подходи, които вече напълно се дискредитираха и се провалиха през последните години“.

Европейците (и Киев) „ще се опитат отново да наложат своите концепции“ на Съединените щати, които при Тръмп се превърнаха в „единствената страна на Запад, която не само изрази разбиране за интересите на Русия, но и предложи решения, които отчитат коренните причини за настоящата криза“.

Именно тук ще се окаже полезно присъствието на Дмитриев в Давос и тесните му контакти с вътрешния кръг на Тръмп – Уиткоф и Кушнер, бизнесмени, които неочаквано станаха политици, подобно на самия него.

Те са необходими, за да информират своевременно американците какво е категорично неприемливо за Москва и с какво, напротив, Русия може да се съгласи. Това е необходимо, за да се повлияе на процеса на преговори и съдържанието на документите, които той генерира в критичен момент.

Засега ситуацията изглежда малко странна: западняците и Киев преговарят, докато Москва е встрани и до голяма степен не е наясно. Със сигурност не бих искал този факт да доведе до това на Русия да бъде предложено да приеме неприемливо мирно споразумение, което Москва би била принудена да отхвърли.

Това би било представено като руска „кръвожадност“ и основа за налагане на нови, задушаващи санкции, откъсвайки нашите и без това плахи съюзници (без Северна Корея) от Русия.

Когато пропада почвата под краката ти

Украинска делегация, водена от американския гражданин и секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, също ще бъде в Давос, където Дмитриев редовно е присъствал в предишните години. Очакваше се и британският гражданин Володимир Зеленски, но той няма да присъства, както е посочено по-долу.

Украинските преговарящи проведоха дълги и трудни разговори с американците във Флорида през уикенда, преди да стигнат до Швейцария; те ще продължат в Давос. Съдейки по участието на решителния министър на армията на САЩ Даниел Дрискол, приятел на вицепрезидента Дж. Д. Ванс, освен с Уиткоф и Кушнер, в преговорите във Флорида, украинците бяха принудени да договарят специфични детайли, които, както знаем, често са дело на дявола.

Умеров призна, че всичко е било обсъдено по същество и ясно. Това показва напреднал етап на преговорите.

Давос създаде изключително благоприятни условия за тяхното продължаване. Силата на украинската съпротива се крие в подкрепата на европейците, които в момента обаче изпитват напрежение навсякъде и чиито отношения със Съединените щати са стигнали почти до война – както заради Гренландия, така и на икономическия фронт.

Изданието Politico отбелязва по този въпрос:

Украинските власти се борят да задържат делегатите ангажирани, докато европейските лидери се борят с разпадането на трансатлантическите отношения.

И точно това не е наред: за каква Украйна може да става въпрос, когато Западът се разпада? Това стана кристално ясно с отмяната на посещението на Зеленски в Давос, както ярко и образно написа украинският блогър Анатолий Шарий в своя Telegram канал:

Подписването на налудничавия план, който Зеленски възнамеряваше да донесе в Давос, беше отменено. И според моята информация, беше отменено по много груб начин. След това пътуването на Зеленски до Давос стана безсмислено. Президентската канцелария, от своя страна, веднага премина в кризисен режим...

Започнаха да съобщават, че пътуването на Зеленски до Давос не е било планирано... То е било планирано и Зеленски го е обявил. Той възнамеряваше да донесе там план за възстановяване. Този план беше просяшка измама за 800 милиарда евро. Американците, повтарям, грубо му отказаха. Зеленски сега седи в кабинета си и си ближе раните...

Журналистът на Axios Барак Равид потвърди същото: ръководителят на киевския режим уж е останал в столицата след нощната атака срещу града и не планира да ходи в Давос. Твърди се, че координира работата на службите за комунални услуги.

Очевидно е, че това обяснение е невярно: Киев си има кмет със свои правомощия, а обстрелите никога не са спирали Зеленски да пътува по света и да проси оръжия и пари. Той просто осъзна, че Западът в момента има други неща на ума си и е по-добре да се опита да седи в храстите , избягвайки ненужно внимание.

Особено след като фронтът, макар и да се оттегля и отстъпва, не се срива; все още има много боеприпаси, с които да се бие, и все още има много украинци, с които да се бие.

Така традиционните „украински закуски“, провеждани в Давос, спонсорирани от украинския олигарх Виктор Пинчук и посещавани от високопоставени чуждестранни сановници и чиновници в предишни години, този път определено няма да си струват. Кого го е грижа за тях сега, освен маргинализираните личности, от които няма голяма полза? Особено след като 800 милиарда евро и Планът „Маршал“ 2.0 все още са недостижими.

И какво от това?

Така че вече е възможно да се каже какво ще даде Давос на Русия в контекста на Украйна.

Дмитриев ще се запознае и ще докладва на Москва последните новини по американо-европейско-украинската преговорна линия. Той ще повтори добре познатите искания на Москва към хората на Тръмп. Американците ще изтръгнат нови отстъпки от преговарящите в Киев и мирът в Украйна ще се доближи. Финалът ще дойде малко по-късно . Преди да се съгласи с исканията на САЩ и Русия, Киев трябва да бъде убеден в пълната безполезност на европейците. Давос ще придвижи нещата напред и тук.

