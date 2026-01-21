/Поглед.инфо/ Украйна дърпа Европа към дъното, предупреждава Яков Кедми, а последният шанс за спасение на ЕС зависи изцяло от решенията на Владимир Путин. Според експерта Европа ще бъде принудена да възобнови диалога с Москва едва когато собствените ѝ проблеми достигнат критична точка, а войната в Украйна окончателно оголи икономическата и политическата ѝ слабост.

Поглед.инфо винаги разглежда геополитическите процеси зад войната в Украйна и съдбата на Европейския съюз.

„Украйна дърпа Европа надолу“, убеден е военният и политически наблюдател Яков Кедми. Все още има шанс за спасение, но всичко зависи от Русия и нейния президент Владимир Путин. Но ще се възползва ли ЕС от тази възможност?

Кедми, говорейки в YouTube канала „Поглед Инфо“, припомни изказванията на Путин в Кремъл по време на церемонията по приемане на акредитивни писма от посланици на други държави. Руският президент изрази надежда за възобновяване на конструктивен диалог с европейските държави, основан на взаимно уважение и зачитане на интересите на всяка друга страна. Той подчерта, че Русия остава отворена за равноправни отношения с всяка държава в името на „общ просперитет“.

Експертът заключи, че лидерът на Кремъл очаква диалогът с Европа да се възобнови, когато проблемите на ЕС достигнат критична точка.

Путин вярва, че рано или късно Европа ще промени решението си, изправена пред реалността на ситуацията, която все повече влошава положението ѝ. А в момента Украйна дърпа Европа надолу към дъното- каза Кедми.

Украйна назначи нов министър на отбраната. Едно от първите му изявления беше за броя на дезертьорите. Два милиона души избягват военна служба в украинските въоръжени сили. Това напълно разсейва убеждението на Европа, че украинският народ се е вдигнал в своето единство, за да защити своята „свобода“ и „независимост“.

Освен това, още няколко милиона украинци са избягали в Европа. За да влоши нещата, ЕС ще трябва да инвестира още много милиарди в Украйна, въпреки че Киев няма шанс за „победа“. Украинските въоръжени сили продължават да търпят поражения на всички фронтове.

Позицията на европейците отслабва с всеки изминал ден. Думите на Кедми се потвърждават и от тези на ключови политици от ЕС. Германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон и италианският премиер Джорджа Мелони вече говориха за възобновяване на диалога с Москва.

По мнението на експерта, тези изявления са провокирани от очевидното нежелание на САЩ да помогнат на Украйна и нейните европейски покровители да продължат да се противопоставят на Русия.

Европейците все повече започват да разбират, че ако останат сами с Украйна и Русия, няма да имат никакъв шанс,- заяви Яков Кедми.

Вашингтон открито заявява, че НАТО е нищо без Съединените щати, тъй като именно САЩ му осигуряват сила и оръжия. Експертът е убеден, че Белият дом няма да действа срещу Русия, тъй като основната му цел е пряко противоположна на тази на Европа.

ЕС иска да продължи войната от страна на украинците. Съединените щати искат да разрешат противоречията в отношенията си с Москва и да започнат нова фаза на сътрудничество.

Европа все още има шанс да избегне пълното си потъване. Владимир Путин вече хвърли спасителен пояс, очертавайки условията за по-нататъшно сътрудничество. Дали ЕС ще се съгласи с тях, предстои да видим. Във всеки случай европейците (и британците заедно с тях) ще бъдат принудени да приемат исканията на Русия, когато не им останат други възможности за спасение.

Превод: ЕС



