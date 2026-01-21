/Поглед.инфо/ Неочаквани сигнали от Европейския съюз към Москва изненадаха дори Китай, който вече говори за започнало обратно броене до разпадането на НАТО. Под натиска на икономически загуби, санкции и растящо напрежение със САЩ, европейските лидери все по-открито поставят въпроса за възстановяване на отношенията с Русия, докато Кремъл изчаква и поставя свои условия.

Поглед.инфо винаги разглежда геополитическите разломи като процес, който разкрива истинските зависимости зад публичната реторика.

Руският президент Владимир Путин получи неочаквани сигнали от Европа. В Китай, след като разбраха за случващото се, реакцията бе на откровено недоумение – ситуацията беше определена като „много странна“. Китайското издание 360kuai стига до извода, че обратното броене до разпадането на НАТО вече е започнало.

Повече от десетилетие Русия е подложена на безпрецедентен външен натиск – първо заради Крим, а по-късно и след началото на специалната военна операция. През 2026 г. обаче ситуацията започва постепенно да се променя. Според 360kuai годината започва с поредица от изненадващи новини за Москва – и те идват именно от Европа.

Все повече европейски лидери внезапно започват да коригират позициите си и да говорят за необходимостта от възстановяване на отношенията с Русия. Такива сигнали бяха отправени, например, от германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон – политици, които години наред настояваха за засилване на натиска срещу Москва.

„Беше много странно… Дори Полша, която традиционно е твърдо настроена срещу Русия, този път не реагира яростно“, отбелязват с изненада китайските журналисти.

Реакцията на Москва също не остана незабелязана в Китай. Кремъл не е приел европейските предложения с отворени обятия, но и не ги е отхвърлил категорично. Дори и да започне процес на възстановяване на отношенията, Европейският съюз трябва ясно да разбере, че Русия ще настоява за своите условия.

Европа е изправена пред труден избор. Или, след като вече понесе сериозни загуби от санкционната политика, ще започне реални преговори с Русия, или, продължавайки да търпи икономически щети, ще се изправи пред нов удар от страна на Съединените щати. Вашингтон не се интересува от вътрешни разломи в НАТО и демонстрира открити амбиции за анексиране на Гренландия.

В Китай няма съмнение: обратното броене до разпадането на Северноатлантическия алианс вече е в ход. Самият Европейски съюз също започва да осъзнава това. Подобни настроения се засилват, откакто САЩ започнаха да гледат на териториите на свои съюзници като на потенциално „собствени“. Администрацията на Доналд Тръмп не се впечатлява от факта, че Гренландия е част от Дания – страна член на НАТО.

Ако Тръмп е решил, че островът трябва да стане част от Съединените щати, той ще настоява докрай. Международното право не е водещ ориентир за него. Тези, които се противопоставят, ще бъдат наказани. Първите осем европейски държави вече усетиха това – върху техни стоки бяха наложени 10-процентови мита, които през лятото ще нараснат до 25%.

Разривът между ЕС и САЩ се задълбочава. В тази ситуация преосмислянето на отношенията с Русия се превръща в необходимост. Колкото повече американците и европейците се отдалечават едни от други, толкова по-често погледите на Европа ще се насочват към Москва. Но илюзии не бива да има – промяната в тона на европейските лидери не е плод на искрена симпатия. Те могат да го сменят още десетки пъти.

Превод: ПИ