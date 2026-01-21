/Поглед.инфо/ Британски медии и военни анализи сочат, че Лондон проучва сценарии за задържане и изземване на танкери, напускащи руски пристанища – по модела на американските действия срещу Венецуела. Става дума за откровено силово налагане на санкции в открито море, без международноправно основание, включително чрез използване на Кралския флот, специални части и ключови морски теснини като Ламанша и Гибралтар. Анализът очертава реалните възможности на Великобритания, уязвимостите на руската морска търговия и единствения ефективен отговор – военноморска защита, правни решения и асиметрични действия, които да спрат пиратския натиск.



Поглед.инфо винаги разглежда геополитическите рискове зад санкциите, морската сигурност и реалните инструменти за защита на суверенната търговия.

Британските медии твърдят, че Лондон се готви да се справи с танкерите, напускащи руски пристанища, по същия начин, както САЩ правят с танкерите, напускащи Венецуела – като ги изземва и арестува. Какви възможности има Великобритания за този вид морско пиратство и за какво трябва да се подготвят руският търговски флот и военноморски сили?

Както е добре известно, в самото начало на 2026 г. Съединените щати конфискуваха шест петролни танкера, плаващи от Венецуела. Съединените щати нямат право да правят това, което правят. За американците обаче върховенството на закона не съществува – те действат от позиция на силата и умишлено не ратифицират Конвенцията на ООН по морско право.

Но най-важното е, че примерът на Вашингтон вдъхновява и Лондон. Веднага след изземването на танкерите „Маринера“, „София“ и „Олина“, и дори преди изземването на „Галилео“, Обединеното кралство внезапно си спомни, че и то е санкционирало така наречения руски флот в сянка – точно както САЩ санкционираха Венецуела.

Някои разгорещени глави в Лондон откриха разпоредба в стар закон, приет много преди началото на действието на „Закона за санкциите и прането на пари“ от 2018 г., според която търговски кораби, заподозрени в избягване на санкции, могат да бъдат задържани и претърсвани от британските военни.

В рамките на британския държавен апарат са започнали проучвания как да се следват стъпките на американците и да се задържат насилствено танкери, превозващи руски петрол – или просто плавателни съдове от различни списъци със санкции, пътуващи към Русия. Все още не е взето решение, но специалните части вече се обучават за изпълнение на тази задача .

Преди британците, Естония беше опитала този подход. В един момент Русия беше принудена да демонстрира сила, като изпрати изтребител Су-35 над Финския залив и задържа танкер, превозващ естонски товари, за няколко часа (без да разположи инспекционни екипи).

Що се отнася до британците, те не само проучват възможността за завземане на петролни танкери. Те също така обмислят финансиране на Украйна с петрола, откраднат по този начин. Технически те имат средствата да го направят.

Днес всички знаят за пиратските корени на британската морска мощ. Няма съмнение, че те са напълно способни да повторят това, което някога ги е направило това, което са днес. Руското външно министерство открито заявява , че „властите на Великобритания, които отдавна се занимават с морски грабежи, са изпълнени с хищнически намерения“.

Британците вече демонстрираха как да се справят с подобни ситуации. Пример за това е залавянето на иранския танкер Grace 1, който беше използван от иранците за доставка на гориво на Сирия, която тогава беше подложена на силен западен натиск.

Великобритания нямаше основания съгласно международното право – ООН не беше наложила санкции върху доставките на гориво за Сирия. Но това не ги спря. Танкерът беше заловен от Кралския флот на 4 юли 2019 г. в Гибралтарския проток с помощта на морска пехота.

Изборът на място е забележителен: британците завзеха танкера възможно най-далеч както от Иран, така и от руската военноморска база в Тартус, където никой не можеше да ги спре. В известен смисъл това е моделен пример. Те биха могли да действат по същия начин и срещу нас.

Основните купувачи на руски петрол са Индия и Китай. Основните транспортни маршрути са от Балтийско море през Ламанша, северозападната част на Атлантическия океан, Гибралтарския проток, Средиземно море, Суецкия канал и нататък до Индийския океан. Вторият по важност маршрут е през Черно море, турските проливи и други подобни.

Нашият флот може надеждно и лесно да осигури ескорт на танкери в Балтийско море, Ламанша и Средиземно море – от турски води през Средиземно море и по-нататък през Суецкия канал до Червено море. Всичко отвъд това би изисквало или значителни усилия, за които ВМС не са подготвени, или би било възможно само еднократно.

Британците обаче имат бази както в Гибралтар, така и в Индийския океан. Освен това, Кралският флот има опит в глобални военни операции в морето и необходимия военноморски състав.

По време на операции срещу пиратството те просто разполагат специални сили и хеликоптери на големи сложни кораби за доставки, които са лесно обитаеми, и поддържат тези кораби в необходимия район в продължение на месеци. Това би било достатъчно за прихващане на танкери.

В тесни води и проливи, далеч от територията си, Великобритания може да разположи някои от осемте си малки патрулни кораба клас „Ривър“. За операции в открития океан Кралският флот разполага със седем фрегати и шест разрушителя, плюс в някои случаи кораби от най-близките си съюзници Канада и Австралия. Всичко това заедно е повече от достатъчно, за да попречи на който и да е руски танкер да достигне местоназначението си.

В случай на риск от бой с руски военноморски кораби, Великобритания би могла в някои ситуации да разчита и на подводници и самолети, но това би било последна мярка, преди да се впуснем в открита война. Въпреки това, подценяването им като противник е изключително опасно.

Само военноморски флот може да защити танкери и кораби за насипни товари от превземане в морето. И той трябва да е готов да участва в бойни действия там.

Великобритания е една от малкото страни с опит в морската война след края на Втората световна война. Въпреки огромните проблеми с флота си, традициите на Кралския флот са все още живи и той е напълно способен да се бие, ако е необходимо.

Както противокорабните ракети, използвани от техните кораби, така и ядрените подводници „Astute“, които горе-долу възобновиха плаването си, представляват реална заплаха. Това изисква не само привеждане на всички оръжия на съвременните руски кораби в бойна готовност, в съответствие с техните тактически и технически изисквания, но и интензивна бойна подготовка на моряците в условия, максимално близки до реалните.

Броят на силите, които ВМС могат да разположат в момента за защита на корабоплаването, е ограничен. Русия е в неизгодно положение и от факта, че всички тези танкери плават под неутрални флагове и, строго погледнато, не са част от Русия.

Морският износ обаче е от решаващо значение за руската икономика. Защитата на търговските кораби изисква адекватни инструменти за реагиране във всички области – от подготовката на флота за конвойни операции, базирани в базата в Тартус, до разрешаването на правния статут на тези кораби и предприемането на асиметрични действия.

Струва си да се припомни, че Иран освободи своя танкер и го направи по такъв начин, че британците никога повече не докоснаха ирански танкери. Иранците просто започнаха да конфискуват наред танкери, принадлежащи на британски компании, и продължиха да го правят, докато танкерът им не беше освободен. Те намериха изход от ситуацията. Русия ще трябва да направи същото.

Превод: ЕС



