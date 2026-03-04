/Поглед.инфо/ Водещ: Зорница Илиева; гост: проф. Николай Витанов – разговор, който започва от скандала около Трети март и стига до най-опасното: има ли България тихомълком участие в нова война и защо властта говори с полуистини, когато на карта са сигурността, честността и животът на хората. Проф. Витанов настоява, че историческата истина за Освобождението не се „редактира“ според днешни симпатии, а после разкъсва завесата: странни полети, самолети без отличителни знаци, цистерни край граждански самолети и министри, които вместо да обяснят честно съюзническите ангажименти, „баламосват“ обществото. В края разговорът влиза в най-нажежената зона – изборите на 19 април, „прахосмукачката“ Радев и опасният сценарий на фрагментиран парламент, в който коалициите ще се правят под натиск и задкулисни договорки.

Поглед.инфо винаги разглежда фактите и риска за България там, където официалните версии започват да се разминават с реалността.

Първа част от разговора на Зорница Илиева с проф. Николай Витанов. Започваме от Трети март и спора „защо не се спомена Русия“, за да стигнем до най-тревожното: появиха ли се у нас елементи от логистиката на нов конфликт около Иран и защо министрите говорят уклончиво за полети, самолети и ангажименти. Проф. Витанов коментира и изборите на 19 април – как „прахосмукачката“ Радев пренарежда терена, кои партии са застрашени и защо мълчанието може да е тактически ход.

Гледайте докрай – финалът е предупреждение за цената на лъжата, когато държавата играе с националната сигурност.

Втора част:

#ПогледИнфо #ЗорницаИлиева #ПрофВитанов #ТретиМарт #История #Русия #НАТО #Иран #ЛетищеСофия #Избори #Радев #България