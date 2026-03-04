/Поглед.инфо/ Георги Стамболиев разговаря със заместник-председателя на Националния съвет на БСП Атанас Мерджанов за кризата на левицата, за тежките грешки през последните години и за въпроса, който все повече хора си задават – ще има ли изобщо ляво политическо представителство в следващия български парламент. В условията на глобална нестабилност, войни и вътрешна институционална криза разговорът поставя болезнените теми за доверието към БСП, за новото ръководство, за ролята на Крум Зарков и за това дали „Обединената левица“ може да се превърне в реална политическа надежда. Мерджанов говори откровено за грешките на партията, за трудния път обратно към избирателите и за риска България да остане без силно социално представителство в парламента.

В това издание на „Конкретно“ по Поглед.инфо Георги Стамболиев разговаря с Атанас Мерджанов – заместник-председател на Националния съвет на БСП.

Основната тема е съдбата на левицата в България.

След тежки години на разцепления, грешки и спад на доверието, може ли БСП и „Обединената левица“ да се върнат като реален политически фактор?

В разговора:

има ли бъдеще лявото в България

може ли БСП да прескочи 4-процентната бариера

какво означава новото ръководство на партията

защо левицата загуби доверието на избирателите

и какви са рисковете пред България в условията на глобални конфликти

Откровен разговор за кризата, надеждите и бъдещето на лявата политика.

