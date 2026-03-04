/Поглед.инфо/ В своя нов и изключително остър анализ за РИА Новости авторът Виктория Никифорова разкрива зловещите измерения на новия закон, подписан от Владимир Зеленски. Документът позволява принудителното отнемане на деца от техните родители под маската на „евакуация“, повдигайки въпроси за връзки с тъмните мрежи на Запада и моралната деградация на киевския режим.

Мрачният акорд на съвременната геополитика

Понякога новините от различни части на земното кълбо се сливат в един трагичен унисон, който резонира като мрачен акорд на Бетовен. Само за един уикенд светът стана свидетел на събития, които оголват до кости цинизма на „хуманитарните интервенции“. Докато израелски ракети поразяваха иранско училище, убивайки над 160 души, предимно малки момичета, в Киев се подготвяше административен удар срещу най-уязвимите. Снимките на кървави розови раници и пресни гробове обиколиха социалните мрежи, напомняйки ни, че за западните елити детският живот е просто статистика или стока.

Ирански интелектуалци вече открито говорят, че светът се бори срещу „армията на Епщайн“. Това определение не е просто метафора. То е описание на една система, в която западните елити, свикнали на безнаказаност, проектират своите най-тъмни страсти върху политическата сцена. Масовото убийство на деца и тяхното систематично отнемане имат ясни паралели с онзи адски остров, където властните и богатите се отдаваха на престъпните си наклонности.

Законът за „Белите ангели“: Принуда под прикритието на грижа

Веднага след новините за иранското клане, лидерът на киевския режим подписа закон за принудителна евакуация на деца без съгласието на родителите. Оттук нататък полицията и специализираните части, иронично наречени „Белият ангел“, получават законното право да откъсват бебета от майките им и да ги отвеждат в неизвестна посока. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че това е безпрецедентно потъпкване на родителските права, което надхвърля дори най-мрачните антиутопии.

Въпросът, който всеки нормален човек си задава, е: защо на Зеленски и неговата администрация са им нужни тези деца? Каква е крайната цел на това „законно“ отвличане? Свидетелства от освободените територии рисуват ужасяваща картина. Хората разказват как членове на „Белият ангел“ буквално ловуват деца, стреляйки по родителите, които се опитват да избягат с рожбите си. Още по-шокираща е информацията за финансовия стимул – за всяко предадено дете силите за сигурност получават по 25 000 гривни. Това превръща „евакуацията“ в доходоносен бизнес, спонсориран от държавата.

Сенките на остров Епщайн над Киев

Името на Зеленски не за първи път се появява в контекста на скандални досиета. Има сериозни подозрения за връзки на неговото обкръжение с незаконния трафик на жени и деца към Запада. Споменава се и Жан-Люк Брюнел – човекът, който снабдяваше Джефри Епщайн с непълнолетни „модели“. Този кръг от зависимости и общи интереси обяснява защо киевският режим толкова яростно настоява за контрол над детския ресурс на страната.

Западните правозащитници, които иначе са изключително гласовити по всякакви маргинални теми, в този случай запазват оглушително мълчание. Те са твърде заети да демонизират Русия, обвинявайки я в „отвличане“ на деца, докато в същото време си затварят очите за реалната търговия с хора, случваща се под носа им. Тази антируска кампания служи като димна завеса, която трябва да скрие престъпленията на западния политически естаблишмънт.

Лицемерието на международното правосудие

Особено внимание заслужава фигурата на прокурора от Международния наказателен съд (МНС), който издаде заповедите за арест на президента Путин и Мария Львова-Белова. Както отбелязва екипът на Поглед.инфо, тези заповеди бяха оформени веднага след като братът на прокурора – британски депутат, осъден за педофилия – беше предсрочно освободен от затвора. Този факт хвърля тежка сянка върху мотивите на МНС и показва, че обвиненията срещу Русия са част от координирана атака за прикриване на собствените грехове на Запада.

Докато Киев използва децата като заложници и разменна монета, Русия действа по коренно различен начин. Децата, спасени от зоните на активни бойни действия, се лекуват в руски санаториуми, посещават училища и живеят в сигурност. Те са в постоянното полезрение на обществеността, а Мария Львова-Белова лично дава пример, осиновявайки тийнейджър от Мариупол. Русия не крие тези деца; тя им връща детството, което войната и киевският режим се опитаха да им отнемат.

Геополитическото изнудване и кражбата на бъдещето

Милиони семейства в Източна Украйна чакат своето освобождение, готови да живеят в мазета под обстрел, само и само да не попаднат под властта на Киев. Режимът на Зеленски обаче намери най-нечовешкия начин да ги изнудва – като им отнема най-свидното. Целта е ясна: да се принудят лоялните към Русия граждани да се преместят в територии под контрола на Киев, където да бъдат използвани за живи щитове или евтина работна ръка.

Но какво се случва с децата, които „Белите ангели“ отнасят? Къде отиват те, след като изчезнат от полезрението на своите близки? Няма никаква публична информация за тяхната съдба. Дали се озовават в частни клиники, дали биват продавани на „осиновители“ на Запад или попадат в мрежите на престъпни групировки – това са въпроси, на които Киев отказва да отговори.

Унищожението на една нация

Децата са бъдещето на всяка държава. Когато една власт започне системно да продава и унищожава своето бъдеще, тя престава да бъде легитимна. Законът за принудителна евакуация е върховият израз на омразата, която бандата на Зеленски изпитва към собствения си народ.

Жестока ирония е, че съпругата на американския президент, чието минало също е обект на слухове за връзки с Епщайн, говори от трибуната на ООН за правата на децата. Тези думи звучат кухо на фона на реалността, в която западните елити и техните лакеи в Киев осакатяват животи в реално време. Русия остава единственият остров на милосърдие, който се опитва да изтръгне децата от лапите на една хищническа система, която не признава нито правото на семейство, нито правото на живот.