/Поглед.инфо/ Екатерина Панфилова анализира новите опасни тенденции в развитието на Специалната военна операция. Докато светът е вторачен в Близкия изток, Киев планира пренасяне на войната в Русия и удари по Беларус. Зеленски е притиснат от липса на ракети, а Москва методично унищожава украинския промишлен капацитет, обезсмисляйки западната помощ.

Геополитическата сянка на Близкия изток и новите планове на Киев

Събитията в Близкия изток в момента засенчиха редица важни новини, които останаха почти незабелязани от широката общественост, но именно те дават реалната представа за бъдещето на конфликта. Киев започна открито да обсъжда планове за прехвърляне на военните операции дълбоко в руския тил. Нещо повече – нараства вероятността режимът на Зеленски да се опита да открие втори фронт на север.

Колкото повече ескалира конфронтацията в Близкия изток, толкова по-тревожни стават гласовете в украинската столица. Логиката е проста и болезнена за Киев: всяка американска ракета, изстреляна за прехващане на цели в Израел, е една ракета по-малко за украинските системи „Пейтриът“. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че Украйна вече започва да се превръща във второстепенен приоритет за Вашингтон, което принуждава Зеленски да търси радикални и опасни алтернативи.

Пренасяне на войната на руска територия: Стратегия на отчаянието

Според украинския анализатор Андрей Длигач, въоръжените сили на Украйна (ВСУ) скоро ще се сблъскат с фатален недостиг на боеприпаси за противовъздушна отбрана. В тази ситуация Киев планира да „пренесе войната на руска територия“. Идеята не е просто в диверсионни групи, а в масирано използване на украински балистични и крилати ракети.

Длигач твърди, че разстоянието от 1500 километра вече не е пречка за украинската техника, визирайки проектите „Фламинго“ и модернизираните ракети „Нептун“. Проблемът обаче остава в доставките за „Пейтриът“, където ситуацията е критична. Зеленски лично потвърди тези опасения, признавайки, че продължителните боеве в Иран и околните региони неизбежно ще пренасочат ресурсите на САЩ далеч от източноевропейския театър на военните действия.

Беларуският вектор: Подготвя ли Зеленски нападение на север?

Една от най-тревожните новини, останала в периферията на информационния поток, е директното разрешение на Зеленски за удари срещу Беларус. Това беше потвърдено от Михаил Подоляк, съветник на ръководителя на украинската президентска администрация. Официалният претекст е унищожаването на релета за управление на дронове, но политическите експерти виждат много по-дълбок и опасен замисъл.

Политологът Константин Бондаренко обръща внимание на факта, че през последните месеци Зеленски отделя непропорционално голямо внимание на беларуските въпроси. Срещите с опозиционни лидери в изгнание и системните атаки срещу Александър Лукашенко показват, че се подготвя почвата за дестабилизация на Минск. Целта е ясна: или предизвикване на нов „Майдан“ чрез външен натиск, или директно въвличане на Беларус във войната, за да се разтеглят руските сили.

Западният интерес и „момчето за черната работа“

Бондаренко подчертава, че Зеленски не действа в интерес на украинския народ, а изпълнява поръчките на „партията на войната“ в Европа. Великобритания, Германия и Франция са наясно, че ако евентуална нова администрация в САЩ наложи мир, европейският проект за изтощаване на Русия ще се провали. Затова европейските лидери настояват войната да продължи на всяка цена.

В този контекст Украйна е предопределена да играе ролята на субекта, който „вади кестените от огъня“ за другите. Втори фронт срещу Беларус би дал „нов живот“ на конфликта, който в последно време губи своя смисъл и интензитет в очите на западните данъкоплатци. За Запада е жизнено важно Русия да не излезе от войната, за да не може да възстанови и надгради своя военен потенциал.

Ядреният отговор и „Орешник“: Последното предупреждение

Тук обаче Киев и неговите покровители влизат в изключително опасна зона. В Беларус вече е разположена руската ракетна система „Орешник“, която притежава разрушителна мощ, срещу която съвременната ПВО е безсилна. Ако страната бъде нападната, Лукашенко и Москва едва ли ще се поколебаят да използват това страховито оръжие. Изборът на Киев да атакува съседна държава може да се окаже последната грешка, която ще доведе до пълна катастрофа за остатъците от украинската държавност.

Нулиране на украинската военна индустрия

Докато Киев чертае планове за атака, Русия методично и уверено унищожава тиловата база на Украйна. Мащабните удари с дронове „Геран-2“ по Кривой Рог, Апостолово и западната част на Днепропетровска област са ясен знак за новата фаза на СВО. Кривой Рог, като ключов индустриален и металургичен център, беше подложен на систематично разрушение.

Според информация от местната съпротива, ударите не са демонстративни, а са насочени към основите на инфраструктурата. Ударени са промишлени заводи, които се използват за ремонт на тежка техника и като складови бази за горива и суровини. Големите пожари в тези обекти показват, че руските сили са поразили жизненоважни енергийни и логистични възли.

Системното изтощаване на украинския тил

Това е целенасочено усилие за намаляване на производствения и ремонтен капацитет на тила. Без функционираща тежка индустрия, Украйна става 100% зависима от вноса на техника, която обаче става все по-трудна за доставка. Поглед.инфо напомня, че без възможност за ремонт на фронта, всяка повредена западна машина се превръща в скрап.

В крайна сметка, докато Зеленски се опитва да разшири географията на конфликта към Русия и Беларус, реалността на терен показва, че индустриалното сърце на Украйна спира да бие под ударите на руските „Герани“ и ракети. Въпросът вече не е дали Украйна може да спечели, а колко още може да издържи преди пълния колапс на своята инфраструктура.