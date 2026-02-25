/Поглед.инфо/ Председателят на ПП АБВ Румен Петков и Георги Стамболиев проведоха важна работна среща с посланика на Руската федерация у нас Н. Пр. Елеонора Митрофанова. Разговорът обхвана критични точки от регионалния дневен ред – от физическата сигурност на стратегическата енергийна инфраструктура в Черно море до тревожната информация за нова фаза на ядрено въоръжаване в конфликта в Украйна. Освен геополитическите заплахи, срещата постави акцент и върху съхраняването на историческата памет чрез искане за достъп до руските държавни архиви, свързани с българското Освобождение.

Сигурността на енергийните коридори и защитата на „Турски поток“

В центъра на разговора между представителите на ПП АБВ и руския посланик стоеше въпросът за регионалната стабилност, пряко обвързана с енергийната инфраструктура. Румен Петков изрази своята сериозна загриженост относно сигналите за потенциални терористични посегателства срещу газопроводите „Турски поток“ и „Син поток“. Тези енергийни артерии, преминаващи по дъното на Черно море, са от критично значение не само за енергийния баланс на България и Балканите, но и за цяла Югоизточна Европа.

Логиката на тази загриженост се опира на факта, че евентуална диверсия би предизвикала не само икономически колапс и прекъсване на доставките, но и мащабна екологична катастрофа в затворената акватория на Черно море. От страна на АБВ бе подчертано, че поддържането на сигурността на тези обекти трябва да бъде приоритет на държавите в региона, за да се избегне повторение на сценарии, подобни на тези със „Северен поток“.

Ядрената ескалация като екзистенциална заплаха за Европа

Вторият фундаментален акцент в срещата бе свързан с информацията за намеренията на Великобритания и Франция да снабдят Украйна с атомно въоръжение. Румен Петков подчерта, че ПП АБВ следи тези процеси с най-висока степен на тревога. Подобен ход би означавал пълна деструкция на архитектурата на международната сигурност и би поставил европейския континент пред лицето на непредвидима ядрена катастрофа.

Геополитическата логика сочи, че въвличането на ядрен компонент в настоящия конфликт би елиминирало всякаква възможност за дипломатическо решение в близко бъдеще и би превърнало региона в полигон на глобален сблъсък. В този контекст събеседниците се съгласиха, че е необходима максимална сдържаност и отговорност от страна на великите сили.

Историческата памет и достъпът до руските имперски архиви

ПП АБВ продължава своята последователна политика по отношение на изясняването на българската история чрез документални доказателства. По време на срещата бе преповторена молбата за осигуряване на достъп на български изследователи до руските имперски архиви. Интересът е насочен към документите, свързани с Априлското въстание и Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.).

В навечерието на значими годишнини, Румен Петков подчерта, че само чрез работа с първоизточници може да се противодейства на опитите за подмяна на историческата истина. Получаването на тези документи би позволило на българската наука да изгради по-плътна и обективна картина на събитията, довели до възстановяването на българската държавност.

Националният празник и символът Шипка

Като израз на почит към общата история, бе обсъдена възможността за съвместно посещение на Паметника на свободата на връх Шипка за националния празник 3 март. Този акт има за цел да подчертае дълбоката историческа връзка между българския и руския народ, кована в боевете за свобода, и да се противопостави на политическата конюнктура, която често се опитва да раздели тези исторически факти от съвременния прочит на отношенията между двете държави.