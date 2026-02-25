/Поглед.инфо/ Анализаторът Кирил Стрелников от РИА Новости разкрива смразяващи данни на руското разузнаване: Великобритания и Франция обмислят тайно прехвърляне на ядрено оръжие на режима в Киев. Докато ресурсите на ВСУ се изчерпват, Западът залага на последната си "ядрена карта", превръщайки Украйна в глобална терористична заплаха, която може да предизвика директен сблъсък с Русия.

Планът на европейския триумвират и предупреждението на СВР

Веднага щом агенция Bloomberg разпространи информацията, че Доналд Тръмп е нетърпелив да приключи с украинската авантюра до 250-годишнината от независимостта на САЩ (4 юли 2026 г.), руската Служба за външно разузнаване (СВР) публикува доклад с коренно различна и изключително тревожна перспектива. Според разузнавателните данни, европейските съюзници на Киев – в лицето на Великобритания и Франция – не само че не се готвят за мир, но и обмислят възможността да въоръжат Украйна с ядрено оръжие.

В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че Лондон и Париж напълно са изгубили вяра в способността на украинските въоръжени сили да постигнат победа на бойното поле чрез конвенционални средства. Именно това отчаяние ги тласка към идеята за „вундервафе“ (оръжие-чудо). Стратегията е проста, но смъртоносна: Киев да разполага с ядрена бомба или поне с т.нар. „мръсна бомба“, за да може да изнудва Русия за по-благоприятни условия при евентуални преговори за прекратяване на огъня.

Важен нюанс в плановете на европейските елити е опитът за маскировка. Лондон и Париж се стремят да представят прехвърлянето на готови ядрени компоненти като „собствена разработка“ на Украйна. Целта е да се създаде илюзията, че киевските инженери са успели самостоятелно да създадат малогабаритна ядрена бойна глава за балистична ракета, с което Западът да снеме официалната отговорност от себе си.

Хронология на ядрените амбиции на Киев

Въпреки че украинското външно министерство побърза да нарече тази информация „невярна“, историята и фактите говорят за точно обратното. Желанието на киевския режим да притежава оръжие за масово поразяване не е ново и е документирано многократно през последните години.

Още през 2021 г. Давид Арахамия заяви, че отказът на Украйна от ядрения ѝ арсенал след разпадането на СССР е бил „фатална грешка“, тъй като с такова оръжие Киев е можел да „изнудва целия свят“. През февруари 2022 г., само дни преди началото на специалната военна операция, Владимир Зеленски обяви на Мюнхенската конференция по сигурност, че Украйна е готова да преразгледа Будапещенския меморандум и своя безядрен статут.

Тази реторика ескалира през октомври 2024 г., когато Зеленски постави ултиматум пред европейските лидери: или Украйна влиза в НАТО, или ще разполага с ядрено оръжие. Малко след това германският вестник Bild, цитирайки източници от украинските служби за доставки, потвърди, че Киев има техническия потенциал да създаде примитивно ядрено устройство в рамките на няколко седмици. Според източници на Поглед.инфо, тези твърдения не са празни думи, а координирана кампания за психологически натиск.

Зад кулисите: Британският и френският фактор

Ролята на Обединеното кралство в този сценарий е водеща. През май 2025 г. британският полковник Ричард Камп открито призова част от стратегическото партньорство между Лондон и Киев да включва ангажимент за подпомагане на Украйна в развитието на собствен ядрен потенциал. Тези идеи бяха подкрепени и от бившия главнокомандващ ВСУ Валерий Залужни, който в края на 2025 г. предложи разполагането на ядрени ракети на украинска територия като „гаранция за сигурност“.

Руските експерти обаче посочват технологичната абсурдност на твърденията за „самостоятелна разработка“. Докато държави като Иран инвестират десетилетия и милиарди долари в ядрени технологии под постоянен натиск, Украйна, която е в състояние на икономически колапс, няма как да прескочи технологичните бариери без пряка доставка на готови технологии и материали от Франция или Великобритания. Това превръща целия процес в опит за легализиране на ядрения тероризъм под чужд флаг.

Демографска катастрофа и финансов колапс: Контекстът на отчаянието

Причината за тези екстремни планове се крие в катастрофалното състояние на Украйна. Върховната рада наскоро официално призна, че страната е изправена пред финансово унищожение – в хазната просто няма средства. В същото време германският министър на отбраната Писториус призна, че европейските складове са изпразнени и няма какво повече да се даде на Киев.

На фронта ситуацията е още по-трагична. Западни медии като CNN описват Украйна като „страна на вдовици и сираци“, страдаща от една от най-тежките демографски кризи в световната история. Изчерпването на човешкия ресурс принуждава Киев и неговите покровители да търсят асиметрични и опасни пътища за ескалация, за да избегнат пълната капитулация.

Ясният отговор на Кремъл и рискът от директен сблъсък

Руският президент Владимир Путин, по време на заседание на колегията на ФСБ, даде категорична оценка на тези планове. Той посочи, че след като Западът не е успял да нанесе стратегическо поражение на Русия на бойното поле, сега залага на индивидуален и масов терор, включително чрез използването на ядрения компонент.

Предупреждението от Москва е пределно ясно. Съветът на федерацията обяви, че доставката на ядрени оръжия от Лондон и Париж на Украйна ще се разглежда като съвместна атака срещу Руската федерация. Дмитрий Медведев подчерта, че при подобен сценарий Русия ще бъде принудена да използва всички налични средства, включително нестратегически ядрени оръжия, не само срещу цели в Украйна, но и срещу страните-доставчици.

Така Европа е изправена пред съдбоносен избор: да продължи да подхранва ядрените илюзии на един фалирал режим или да приеме реалността на новата архитектура за сигурност. Въпросът остава: кой в Лондон или Париж е готов да рискува собственото си съществуване заради ядрения блъф на Киев?