/Поглед.инфо/ Градската конференция на БСП – София прие единодушна позиция, в която предупреди за опасността България да бъде въвлечена в чужди военни конфликти и настоя за оставките на външния министър Надежда Нейнски и военния министър Атанас Запрянов. Социалистите подчертават, че мирът между Русия и Украйна е пряк национален интерес за страната ни и призовават за спешно свикване на Консултативния съвет за национална сигурност.



Поглед.инфо винаги разглежда въпросите на националния суверенитет, войната и мира през призмата на българския интерес и стратегическата сигурност.

Ето и цялата позиция, приета единодушно на Второто заседание на XV Градска конференция на БСП - София:

ПОЗИЦИЯ

на

Градската конференция на БСП - София

Мирът между Русия и Украйна е от пряк национален интерес за България

Градската организация на БСП - София изразява своята тревога от безотговорни изявления на министри, както от кабинета на Росен Желязков, така и от служебния кабинет на Андрей Гюров, във връзка с възможното ангажиране на България в бъдещи военни действия.

България остава най-бедната държава в Европейския съюз със сериозни икономически и социални проблеми, с фрапиращи регионални диспропорции, с тежка демографска криза, с множество неразрешени въпроси в образованието, културата и здравеопазването.

Вместо да търсим решение и да преодоляваме различията в името на България, днес компрометирани политици са готови да принесат нашия народ в жертва на чужди амбиции и интереси. Конкретен пример за това са думите на служебния министър на външните работи Надежда Нейнски: "Битката на Украйна срещу Русия не е просто въпрос на солидарност, а засяга пряко българския национален интерес и европейската сигурност".

Нейните изявления след заседанието на Съвета на външните министри на Европейския съюз създават реални предпоставки за прякото ни ангажиране с военни действия срещу Русия. В същия безотговорен дух са и лъжовните обяснения на бившия настоящ министър на отбраната Атанас Запрянов около тревожната ситуация по повод частичното затваряне на граждански полети на Националното летище "Васил Левски" – София.

Твърденията, че става дума за рутинни военновъздушни учения между ВВС на България и САЩ не дават логично обяснение за предприемането на тази извънредна мярка, още повече че това се случва в навечерието на възможна военна интервенция на САЩ срещу Иран и при наличието на сложна конфронтационна ситуация около бъдещето на руско-украинския военен конфликт.

България е парламентарна република и Народното събрание трябва да защити Националния ни интерес, като задължи представителите на изпълнителната власт да използват инструментите на диалога и мира.

Настояваме за оставките на Надежда Нейнски и Атанас Запрянов, както и за спешно свикване на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС).