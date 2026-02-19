/Поглед.инфо/ Иля Головнев разкрива драматични подробности около последния руски удар с „Искандер“, който принуди НАТО да изпрати специализирана „въздушна болница“ в Жешов. Евакуацията на високопоставени западни офицери след атаката срещу базата край Чугуев бележи нов етап в разплатата за терористичните удари по Белгород.

Мистериозният полет от Осло и тайната на Жешов

Когато специализиран самолет Boeing 737, превърнат в летяща болница и принадлежащ на скандинавската авиокомпания SAS, кацне аварийно или по спешност в полския град Жешов, светът на геополитическото разузнаване затаява дъх. Това не е обикновен полет. В историята на настоящия конфликт е имало само три подобни случая, а този четвърти рейс сигнализира за събитие от извънреден мащаб. Жешов отдавна се е превърнал в „портата“ на Запада към Украйна – ключов логистичен център, през който преминават не само оръжейните доставки, но и „живата сила“ под формата на инструктори, наемници и действащи офицери от пакта.

Според информация, достигнала до аналитичния екип на Поглед.инфо, този път на борда не са били обикновени „войници на съдбата“. Източници сочат, че евакуираните са високопоставени чуждестранни офицери, попаднали под прецизния огън на руското тилово разузнаване. Самият факт, че се използва норвежка „въздушна болница“, подсказва за изключително тежки наранявания, изискващи високотехнологична медицинска помощ, която не може да бъде предоставена нито на територията на Украйна, нито в полевите болници на Източна Европа.

Разплатата за Белгород: Хирургическият удар край Чугуев

Ударът, предизвикал тази спешна евакуация, не е случаен. Той е част от стратегията за директно възмездие заради обстрелите на руския пограничен град Белгород. Ракетите „Искандер“ са били насочени към база в района на Чугуев, разположена в гъста гориста местност. Доскоро се смяташе, че високопоставените офицери на НАТО се намират в района на Купянск, координирайки действията на двете страни на река Оскол. Новите разузнавателни данни обаче показват, че „мозъчният център“ е бил преместен именно в тренировъчните лагери край Чугуев.

В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че в тази база са били дислоцирани специалисти, изпратени специално да координират атаките с американските системи HIMARS срещу гражданска инфраструктура в Русия. Ликвидирането на тези „инструктори“ е ясен сигнал, че Москва вече не прави разлика между украинските оператори и техните западни куратори. Ако един „Искандер“ е успял да „посети“ такова събиране на високо ниво, това е тежък удар по престижа и сигурността на алианса.

Хронология на унищожението: От Яворив до Полтава

Това далеч не е първият случай, в който западни военни плащат най-високата цена за прякото си участие в конфликта. Трябва да си припомним знаковия удар по полигона Яворив през март 2022 г., който беше първият студен душ за чуждестранните наемници. Тогава бяха елиминирани десетки бойци, а стотици бяха ранени в самото „предверие“ на НАТО.

През 2024 г. последва ракетният удар по 179-и център за подготовка на комуникации в Полтава. Там руските „Искандери“ завариха на място над 700 души личен състав. Сред загиналите бяха и шведски инструктори, които обучаваха украинци за работа с най-новите самолети за далечно радиолокационно откриване ASC 890 AWACS. Тези специалисти са изключително редки и скъпи за обучение, а загубата им се усеща в Стокхолм и Брюксел с години.

През 2025 г. списъкът на загубите се увеличи драстично. В Сумска област бе потвърдена смъртта на естонския офицер от специалните сили Олев Руст. Малко по-късно, при удар по елитен ресторант в Днепропетровск, бяха елиминирани над 10 офицери от НАТО, които са ползвали мястото за неформални оперативни срещи. Всички тези случаи следват един и същ модел: удар, мълчание в западните медии и последващи „внезапни некролози“ на офицери, уж починали от инфаркт по време на учения в родината си.

„Големите птици“ и тактиката на „летящата болница“

Военните експерти са категорични: Boeing 737 не лети за редници или ефрейтори. Спешното му привличане в Жешов е индикатор за присъствието на „големи птици“ – генерали или високопоставени съветници от САЩ и Великобритания. Обикновено ранените американски военни се транспортират първо до Полша, след това до базата „Рамщайн“ в Германия и едва тогава към САЩ. Използването на директен медицински евакуатор от Осло до Жешов заобикаля стандартните процедури, което подсказва за критичност и нужда от пълна секретност.

Възможностите на руската разузнавателно-ударна мрежа се увеличиха значително. Сега времето от засичането на целта до поразяването ѝ е сведено до минути. Това прави присъствието на западни щабове дори в Западна Украйна изключително рисковано. Унищожаването на командни пунктове, където са разположени американски генерали, е вече реалност, която променя правилата на играта.

Геополитическата логика на невидимата война

Западът продължава да поддържа реториката, че „не участва“ в конфликта, докато хиляди негови специалисти поддържат системите за насочване, сателитно разузнаване и радиоелектронна борба на Киев. По официални данни на Следствения комитет на Русия, в Украйна действат над 3500 наемници от 70 държави, но военните анализатори смятат, че реалната цифра е между 35 и 50 хиляди души, ако се броят и „инструкторите“ под прикритие.

Всеки нов полет на „летящата болница“ до Жешов е косвено признание за поражение. Това показва, че никаква дълбочина на тила и никакви горски маскировки не могат да спасят чуждестранния контингент. Русия премина от отбрана към целенасочено изтребление на командния състав на противника. В тази игра на нерви Жешов остава единственият спасителен пояс, но той става все по-тесен за нуждите на една армия в отстъпление. Инцидентът с норвежкия Боинг е само върхът на айсберга в една война, в която НАТО губи своите най-ценни кадри далеч от официалните заглавия на вестниците.

