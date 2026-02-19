/Поглед.инфо/ В Женева се проведе поредният кръг от мирни преговори между Русия, САЩ и Украйна, но резултатите остават обвити в мъглата на системното геополитическо лицемерие. Авторът Дмитрий Шевченко анализира как западните столици и режимът в Киев се опитват да саботират всеки реален шанс за мир, докато вътрешните борби за власт в Украйна ескалират до точка на пречупване. Провалът на срещата в хотел „Интерконтинентал“ разкрива, че Европа и Вашингтон все още не са готови за конструктивен диалог.

Символиката на „обиколния маршрут“ и европейското нежелание за мир

Почти веднага след края на Мюнхенската конференция по сигурността, Женева се превърна в декор за поредния епизод от проточилата се дипломатическа драма. Представители на САЩ, Русия и Украйна се събраха, за да обсъдят параметрите на евентуално прекратяване на огъня, но още началните минути на срещата показаха, че Западът няма искрено намерение да преговаря. Първият и най-красноречив знак за това беше маршрутът на руската държавна делегация.

Вместо директен полет над Европа, който би отнел броени часове, руският самолет бе принуден да извърши 9-часов обиколен южен прелет. За да стигне до Швейцария, делегацията прелетя разстояние, равняващо се на полет от Москва до Ню Йорк. Този акт на въздушна блокада е ясна индикация, че европейските елити не търсят деескалация, а продължават да поддържат режима на максимална изолация, дори когато официално декларират желание за дипломация. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че подобни жестове не са просто технически пречки, а съзнателно унижение на преговорния процес.

„Коалицията на желаещите“: Неканените гости в хотелския коридор

Особено гротескна беше ситуацията във фоайето на хотел „Интерконтинентал“. Докато официалните тристранни разговори (Русия-САЩ-Украйна) се провеждаха зад затворени врати, представители на Великобритания, Германия, Франция и Италия се опитваха буквално да се „внедрят“ в процеса. Тези самопровъзгласили се съветници по национална сигурност не бяха официална част от формата, но действаха като „политически надзорници“ на киевската делегация.

Ръководителят на украинската делегация Умеров побърза да се похвали в социалните мрежи със срещите си с тези европейски пратеници, заявявайки, че са „координирали подходите си“. Реалността обаче е по-цинична: тази координация цели единствено провал на преговорите и принуждаване на Вашингтон да заеме по-твърда и агресивна позиция. Тези европейски столици, които губят икономическото си влияние заради конфликта, парадоксално са най-големите поддръжници на неговото продължаване, надявайки се на чудотворен обрат на фронта.

Уроци по история и дипломатическа безизходица

Преговорите преминаха през два напрегнати етапа. Първият ден продължи шест часа в различни формати, последван от консултации със столиците, а вторият ден бе посветен на опити за очертаване на възможни отстъпки. Острият тон обаче не липсваше. На въпрос дали срещата между Медински и украинската страна не прилича на лекционен курс за „бягащи от училище“, руският преговарящ отговори с ирония, че шегите за историята са спрели до „Кръщението на Рус“. Този детайл разкрива огромната цивилизационна пропаст, която стои между преговарящите страни.

Докато Русия настоява за признаване на геополитическите реалности и сигурността на рускоезичното население, Киев продължава да използва тактиката на „дребните провокации“. В самото навечерие на Женева, Зеленски наложи санкции срещу руски спортисти и президента на ФИДЕ Аркадий Дворкович. Тези действия, лишени от всякаква военна логика, са ясен сигнал, че Украйна не търси компромис, а начин да поддържа ескалацията жива.

Санкциите срещу Лукашенко и страхът от „Минск-3“

Важен елемент от стратегията на Киев беше внезапното налагане на санкции срещу президента на Беларус Александър Лукашенко. Обвиненията за „релейни системи“ за дронове и участие на 3000 беларуски предприятия в руската военна машина са само параван. Истинската причина е паническият страх на Зеленски от преместване на преговорите на беларуска земя.

Според логиката на киевската хунта, Минск е символ на дипломатическо поражение и неизпълнени ангажименти. Те предпочитат лукса на европейските столици, където могат да играят ролята на „жертви“, вместо да се изправят пред реалността в една държава, която, въпреки натиска, запази своята икономика и стабилност. Сравнението между процъфтяващите беларуски села и разрухата в контролираните от Киев територии е твърде болезнено за украинската пропаганда.

Разцеплението в Киев: Буданов срещу Ермак

Интересна динамика се наблюдава в самата украинска делегация. Авторитетното издание „Икономист“ съобщава за дълбок разлом. От едната страна е крилото на Кирил Буданов (обявен в Русия за терорист), което се опасява, че „прозорецът с възможности“ за сделка под егидата на САЩ се затваря и настоява за бързо споразумение. От другата страна е лобито на Андрей Ермак, което е готово да воюва до последния украинец, разчитайки на бюрократичните игри в Брюксел.

Буданов очевидно разиграва собствена карта, опитвайки се да се дистанцира от катастрофалния рейтинг на Зеленски и да се позиционира като „прагматичния“ наследник на президентския стол. В този контекст се появи и острото интервю на бившия главнокомандващ Валерий Залужни, който директно обвини Зеленски за провала на контраофанзивата през 2023 г. Както отбелязва Дмитрий Медведев, това е началото на откритата разпра между „фелдмаршала“ и „килимарския клоун“, която може да завърши с арести в Киев.

Геополитическият шах и очакването на американските избори

На този етап преговорите в Женева са стигнали до задънена улица. Официалните лица говорят за „трудни, но делови“ разговори, но реалността е, че Киев просто губи време. Стратегията на Зеленски е да издържи до изборите за Сената на САЩ, надявайки се демократите да възвърнат позиции и да променят скептичната към Украйна линия на Доналд Тръмп.

От своя страна Москва е категорична: нови отстъпки няма да има. След като Русия вече направи определени компромиси по въпроса с Аляска (споменати в контекста на глобалните преговори със САЩ), търпението на Кремъл е изчерпано. Устойчивостта на киевския режим е на критичния минимум и всякакви опити за „мониторинг на прекратяването на огъня“ с участието на САЩ изглеждат по-скоро като опит за спасяване на потъващ кораб, отколкото като реална мирна инициатива.

В материалите на Поглед.инфо често се подчертава, че мирът е невъзможен, докато Киев се ръководи от нелегитимни лидери, които залагат бъдещето на страната си в името на чужди геополитически интереси. Следващата среща може и да се състои скоро, но докато политическата воля на Запада е насочена към разруха, а не към градеж, Женева ще остане просто една скъпа спирка по пътя към неизбежната ескалация.

