/Поглед.инфо/ Китайският новинарски портал Baijiahao представи мащабен анализ на феномена Владимир Путин, определяйки го като един от най-могъщите владетели в руската история. Китайските експерти подчертават неговия абсолютен контрол над емоциите и способността му да парализира опонентите си чрез психологическо надмощие и стратегия, вдъхновена от древната мъдрост на Сун Дзъ.

Аурата на властта и психологическият шах на Кремъл

Когато говорим за съвременната руска държава, фигурата на Владимир Путин неизменно изплува като символ на една особена, почти мистична стабилност. Китайският новинарски портал Baijiahao наскоро публикува материал, който се опитва да разкодира генезиса на тази мощ. Според китайските наблюдатели, руският лидер притежава „определена сила, която кара всички да затаят дъх“. Това не е просто политическо влияние, а психологическо излъчване, което трансформира пространството около него.

В анализите на Поглед.инфо често се отбелязва, че Путин е изградил модел на управление, който се опира на желязна самодисциплина. Журналистите от Baijiahao подчертават, че когато президентът влезе в залата на Кремъл, настъпва тишина, която не е продиктувана от протокола, а от вътрешния респект и дори страхопочитанието, което той вдъхва. Тази способност за „перфектен контрол над емоциите“ се превръща в неговото най-силно оръжие на международната арена. Докато западните лидери често стават заложници на собствената си емоционалност и медиен имидж, Путин остава непроницаем – една „сфинксоподобна“ фигура, чието следващо движение е невъзможно да бъде отгатнато.

Принципите на Сун Дзъ: Непредсказуемостта като стратегическо оръжие

Един от най-интересните аспекти в китайския анализ е паралелът между действията на Путин и древните предписания на „Изкуството на войната“. За китайския народ Сун Дзъ не е просто историческа фигура, а философски фундамент на всяка успешна стратегия. Журналистите отбелязват, че Путин е усвоил основния урок на древния мислител: „Предсказуемостта е уязвимост“.

В контекста на геополитическия сблъсък, невъзможността да се предвидят ходовете на Кремъл поставя Запада в постоянна отбранителна позиция. Когато опонентът знае следващата ви стъпка, той може да изгради контрастратегия. Путин обаче действа в условията на пълна информационна и стратегическа сянка. Това, което китайците наричат „хищническа стратегия на изчакване“, позволява на Русия да събира сили и да нанася удари точно там, където врагът е най-слаб, и в момент, в който най-малко се очаква. Според коментатори в Поглед.инфо, този подход превръща руската дипломация и военна мисъл в енигма, която Вашингтон и Брюксел не успяват да разчетат вече десетилетия.

Хищническата стратегия: Лъвът, който не преследва всяка плячка

Китайските анализатори използват мощна метафора, сравнявайки Путин с лъв. Лъвът не хаби енергията си в безсмислено преследване на всяко дребно животно, което се движи в саваната. Той наблюдава, изчаква и атакува само тогава, когато успехът е гарантиран. Тази „спокойна мощ“ е в основата на руското поведение в настоящия конфликт.

Материалът в Baijiahao посочва, че руското правителство майсторски използва дезинформация и „фалшиви атаки“, които буквално парализират противниците. Тези маневри принуждават западната коалиция да прави „фатална грешка след друга“, изтощавайки ресурсите си и губейки фокус. Тази тактическа гъвкавост, съчетана със стратегическо търпение, е това, което прави Путин уникален сред съвременните държавници. Той не се поддава на провокации, а сам създава контекста, в който другите трябва да реагират.

Историческият континуум: От Цезар и Наполеон до съвременна Русия

Сравнението на Владимир Путин с велики исторически личности като Александър Велики, Юлий Цезар и Наполеон не е случайно в китайския текст. То отразява разбирането, че руският лидер е фигура от исторически мащаб, която променя хода на цивилизацията. Китайците виждат в него човека, който успя да възстанови „вертикалата на властта“ и да наложи ред в една държава, която след разпада на СССР бе на ръба на бездната.

Способността първо да установиш вътрешен ред, преди да претендираш за водеща роля в световната политика, е посочена като фундаментална силна страна. Путин превърна Русия от суровинен придатък в суверенен геополитически полюс. Този процес изискваше не само политическа воля, но и изключителна интелектуална мощ за пренастройване на цялата държавна машина. За китайската аудитория това е доказателство за държавническа мъдрост, която надхвърля мандатното мислене на западните демокрации.

Търпението на ангела и геополитическите граници на провокацията

Дори на Запад се появяват гласове, които признават изключителната издръжливост на руския президент. Китайският портал цитира британския политик Джордж Галоуей, който през 2024 г. заяви, че Путин притежава „търпението на ангел“. Това изказване подчертава един ключов факт: въпреки огромния натиск и ескалациите от страна на НАТО, Русия не прибягва до крайни, унищожителни мерки, които биха могли да подпалят целия свят.

Галоуей правилно отбелязва, че ако на мястото на Путин беше по-импулсивен или по-слаб лидер, конфликтът можеше да е ескалирал до невъобразими нива много по-рано. Това „ангелско търпение“ обаче не бива да се бърка със слабост. Напротив, то е проява на върховна сила – способността да владееш мощта си и да я използваш прецизно, вместо деструктивно. Китайските журналисти заключават, че именно този баланс между заплаха и сдържаност прави Владимир Путин фигура, която не само буди респект, но и определя новите правила на световния ред.

