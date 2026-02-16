/Поглед.инфо/ Вчера бе закрита 62-та Мюнхенска конференция по сигурността. По време на форума напрежението в трансатлантическите отношения и проблемът с доверието между САЩ и Европа бяха сред централните теми. Участниците изразиха различни мнения относно твърдението, че светът е навлязъл в ера на „разрушителна политика“.

На конференцията бяха обсъдени въпроси като европейската сигурност и отбрана, бъдещето на трансатлантическите отношения, възраждането на мултилатерализма и различните визии за глобалния ред. Темата на тазгодишния Доклад за сигурността на Мюнхен беше „В процес на разрушаване“. Според документа светът е навлязъл в епоха на „деструктивна политика“, която се превръща в основна тенденция, а международният ред бива подкопаван. Настоящата американска администрация демонстрира най-ясно намерението да се освободи от ограниченията на съществуващия ред.

В заключителното си изказване председателят на конференцията Волфганг Ишингер заяви, че участниците са изразили разнопосочни мнения по темата на доклада. Германският канцлер Фридрих Мерц смята, че международната система не само е разклатена, но вече не съществува в предишния си вид, а държавният секретар на САЩ Марко Рубио подчерта необходимостта от „обновяване и възстановяване“.

След закриването на конференцията остава усещането, че през целия форум над отношенията между САЩ и Европа е тегнела сянката на криза на доверието. На сцена, която някога символизираше западното единство, взаимното доверие е сериозно разклатено, а възстановяването му е далеч по-трудно от разрушаването. Когато съюзници започнат да изчисляват рисковете един спрямо друг, кризата на доверието се превръща в реалност, която не може да бъде избегната.