/Поглед.инфо/ В отговор на медийни запитвания относно решението на Търговската камара в Амстердам от сряда да започне разследване срещу компанията Nexperia за предполагаемо лошо управление, говорителят на китайското Министерство на търговията Лин Дзиен заяви в петък, че основният приоритет е възстановяването на стабилността и нормалното функциониране на глобалната верига за доставки на чипове, което е в общ интерес на международната индустрия, включително на Китай и Нидерландия.

Говорителят изрази надежда, че нидерландската страна ще действа в съответствие с тази цел и от гледна точка на защитата на цялостната стабилност на глобалната индустрия за чипове и ще създаде благоприятни условия предприятията от двете страни да решат вътрешните си спорове по конструктивен начин.

Лин Дзиен информира също, че компетентните органи вече неколкократно са изразявали позицията на Китай по въпроса с Nexperia, като подчерта, че коренът на проблема е неправомерната административна намеса на нидерландската страна в дейността на компанията. Той добави, че Китай ще продължи да подкрепя своите предприятия в защитата на техните законни права и интереси.

Според информация на „Ройтерс“ Търговската камара в Амстердам е посочила, че по време на разследването – което се очаква да продължи месеци – ще останат в сила извънредните мерки, наложени през октомври. Те включват отстраняването на бившия главен изпълнителен директор и основател на китайската компания-майка Wingtech Джан Сюеджън и временното прехвърляне на правото на глас на акционерите на назначен от нидерландски съд администратор.

В отговор Wingtech заяви в публикация в официалния си акаунт в WeChat в четвъртък, че компанията изразява дълбоко разочарование и силно недоволство от решението, което според нея е противоречиво и логически несъстоятелно.