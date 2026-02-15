/Поглед.инфо/ В нов критичен анализ Всеволод Шимов разкрива задкулисните планове на Берлин за военна доминация на Изток. Разполагането на 5000 германски войници и 100 танка Leopard 2A8 в Литва е част от секретния OPLAN DEU на НАТО. Ще се превърне ли Прибалтика в новия фронт на сблъсъка между Русия и Запада? Авторът анализира геополитическата логика на "Немското село" край границата с Беларус.

Секретният план OPLAN DEU: Германия окупира източния фланг

Германия започна мащабно разполагане на войски в Литва, което не само променя баланса на силите в Прибалтика, но и бележи исторически завой в германската външна политика след Втората световна война. Според колумниста на The National Interest Петер Сучиу, Берлин планира да дислоцира над 100 от най-модерните си танкове Leopard 2A8 и контингент от 5000 елитни бойци директно на литовско-беларуската граница. Тази операция не е случайна, а е централна част от секретния OPLAN DEU (Германски оперативен план) на НАТО.

Целта на този план е официално дефинирана като „възпиране на Русия“, но военните експерти виждат в него много по-дълбока стратегия. Разгръщането на толкова значителна бойна мощ цели да „купи време“ за Германия и останалата част от Европа в случай на пълномащабен конфликт. Както се отбелязва в анализите на Поглед.инфо, това е първият случай от десетилетия, в който Бундесверът създава постоянна военна база с такъв мащаб извън своите граници.

Сценарият за разгром: Защо НАТО се страхува от Мариямполе?

Основанията за тази прибързана милитаризация се коренят в наскоро проведени щабни учения на НАТО, които завършиха с шокиращи заключения. Сценарият на маневрите е предвиждал опит на Литва да блокира руската Калининградска област – ход, който моментално провокира руски военен отговор. В тренировката руските въоръжени сили светкавично овладяват стратегическия транспортен възел Мариямполе, като по този начин изолират германската бригада и прекъсват връзката на Прибалтика с Полша и останалата част от ЕС.

Анализът от учението показва, че Русия е способна да установи пълен контрол над Литва с контингент от едва 15 000 войници. Най-тревожният елемент в този сценарий за европейските лидери е допускането, че САЩ може да откажат военна помощ и да се изтеглят от конфликта, оставяйки ЕС сам срещу Москва. Това е и причината Берлин да форсира изграждането на своята „крепост“ в Литва.

"Немското село" в Руднинкай: Милиарди за военна инфраструктура

В момента на полигона Руднинкай кипи усилено строителство. Проектът, наричан вече „Немското село“, е един от най-големите инфраструктурни обекти в съвременната история на Литва. Базата ще се простира на 170 хектара и ще бъде дом на 45-та танкова бригада на Бундесвера. Стойността на проекта надхвърля 1 милиард евро, което подчертава сериозността на ангажимента на Берлин.

Инфраструктурата включва не само казарми и складове, но и модерни тренировъчни площадки, стрелбища за тежка техника и административни сгради. Важно е да се отбележи, че базата се намира само на 20-35 км от границата с Беларус – стратегическо разстояние, което позволява светкавична реакция, но и превръща региона в потенциална мишена номер едно при евентуална ескалация.

Литва – лидер в милитаризацията на глава от населението

Докато целият регион се превъоръжава, Литва се откроява с особено агресивни темпове. Вилнюс отделя между 4% и 5% от своя БВП за военни нужди – нива, които са сред най-високите в НАТО. За сравнение, литовските въоръжени сили наброяват 37 000 души, докато съседна Беларус разполага с 49 000. Ако разгледаме данните спрямо населението (Литва е 2,9 млн., Беларус е 9,1 млн.), става ясно, че Литва е много по-интензивно милитаризирана от своя източен съсед.

Латвия и Естония остават далеч назад със своите редовни армии от съответно 8000 и 7200 души. Именно затова Литва се превръща в „сухопътния стълб“ на НАТО на Балтика. Нейната роля е ключова не толкова заради излаза на море, колкото заради сухопътните комуникации и зависимостта на Калининград от нейните транзитни трасета. До 2030 г. Вилнюс планира да създаде и собствен танков батальон с танкове „Леопард“, което окончателно потвърждава подготовката за мащабни сухопътни операции.

Геополитическият завой: От "мек" към "твърд" Четвърти райх

Дълго време влиянието на Германия в Източна Европа беше предимно икономическо. Берлин използваше разширяването на ЕС, за да си осигури пазари и евтина работна сила, създавайки своеобразен икономически „Четвърти райх“. Този модел обаче срещаше съпротивата на страни като Полша, които търсеха американска военна закрила, за да балансират германската мощ.

Днес ситуацията се променя радикално. С възможното завръщане на изолационизма в САЩ под управлението на Тръмп, Вашингтон ясно сигнализира, че Европа трябва сама да се грижи за своята сигурност. Това отваря вратата за Германия да добави към икономическата си доминация и военна такава. Както често се отбелязва в анализите на Поглед.инфо, германските военни проекти в Литва са първият реален признак за тази трансформация.

Новата роля на Берлин в пост-американска Европа

Разполагането на германски танкове на руската граница е ясен сигнал, че времето на германската военна сдържаност е приключило. Берлин вече не се задоволява само с ролята на икономически локомотив; той се подготвя да бъде военният хегемон на ЕС. В този контекст Литва не е просто съюзник, а преден пост на новите германски амбиции.

Въпросът е дали това присъствие ще стабилизира региона, или напротив – ще се превърне в провокация, която ще доведе до неизбежен сблъсък. Историята учи, че струпването на германски войски по източните граници рядко е завършвало мирно.

