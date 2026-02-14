/Поглед.инфо/ «Блумбърг» съобщи, че висшите чиновници в Кремъл са получили служебна бележка за темите, по които трябва да търсят допирни точки на преговорите със САЩ. Прилагам указаните идеи с кратък коментар от моя страна.

1. Дългосрочни договори за модернизирането на руския самолетен парк. Също така – възможността американците да участват в развитието на руската авиационна промишленост.

Коментар. Официално е признат провалът на националната програма за развитието на авиацията. Една от нейните главни цели беше страната да започне отново да проектира и произвежда самостоятелно самолети. Оказа се обаче, че съветският опит е безвъзвратно загубен. По-точно – погубен.

2. Съвместни предприятия за добив на нефт и втечнен природен газ, включително в континенталния шелф и в труднодостъпните райони. Понесеният от щатските компании финансов ущърб ще бъде възместен.

Коментар. И проектът за научно – техническо развитие на петролната и газовата промишленост, източил огромни суми от бюджета, приключва безуспешно.

Още през 2014 год. западните фирми прекратиха едностранно договорите за работа на руските находища. Специалистите заминаха без предупреждение – изключиха програмното обезпечение, прекратиха доставките на резервни части и ремонтите на оборудването. След началото на войната на НАТО срещу Русия последните американски фирми напуснаха печелившите проекти на Сахалин и в Сибир – въпреки увещанията на Кремъл. Сега руснаците ще връщат парите, от които онези съзнателно са се отказали.

3. Предоставяне на преференции за тези щатски фирми, които решат да се върнат на руския пазар на потребителски стоки и услуги.

Коментар. До голяма степен политиката на руската Централна банка и на правителството предизвикаха краха на идеята за развитие на националното производство.

4. Сътрудничество в сферите на атомната енергетика и на изкуствения интелект.

Коментар. Руската атомна енергетика все още е на световно ниво. Американците търсят пространство за растеж. Сега Кремъл предлага на отвъдокеанските «партньори» своята широка гърбина.

Случващото се напомня дружбата на «Роскосмос» и НАСА. На времето братушките раздаваха ракетни двигатели и технологии... Благодарение на тази им щедрост сега техните врагове са натъпкали околоземното пространство с шпионски спътници.

5. Завръщане на Русия към доларовата система за разплащания, вероятно това ще включва и операциите с руски енергоносители.

Коментар. Още едно признание на васалното положение на Кремъл. БРИКС и алтернативната финансова система се оказаха въздух под налягане. На търгашите не им трябва да са глобална сила – стига им, че работят на световната бензиностанция. А с какви надежди започна 2022 година...

6. Сътрудничество в добива на природни ресурси, особено на литий, мед, никел и платина.

Коментар. Производството на чипове е друг отрасъл, който не успя да се развие въпреки голямата подкрепа на държавата. Горчивият извод е, че руснаците нямат нужда от редкоземните елементи – затова ги дават на чужденците...

Като пуска Щатите в своите находища, Кремъл фактически забива нож в гърба на Пекин.

7. Съвместна дейност за популяризирането на изкопаемите горива като алтернатива на идеологията за защита на климата и на нискоемисионните решения, които са изгодни на Китай и Европа.

Коментар. Такъв подход би увеличил изолираността на Русия и нейната технологична изостаналост.

Странна е приумицата да водиш търговски преговори с врага, докато воювате. Гореуказаната служебна бележка е наивен опит да бъде постигната почетна капитулация... Надали ще има такава... Изобщо, в Украйна братушките губят не защото натовците са по-силни, а заради тъпотията, алчността и предателството на своите чиновници. И ние сме на тяхното дередже. А от това става дваж по-тъжно.

