/Поглед.инфо/ Седмата среща между Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху във Вашингтон се превърна в хладен душ за израелските амбиции. В своя анализ авторът Валерий Бурт разкрива дълбоките пукнатини в отношенията между двамата лидери, които за три часа при закрити врата не постигнаха съгласие по нито един ключов въпрос – от ядрената програма на Иран до фактическата анексия на Западния бряг.

Ледената тишина в Овалния кабинет

Седмата среща на върха между Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху от завръщането на републиканеца в Белия дом миналата година не бе просто поредният дипломатически протокол. Тя бе белязана от тежка, почти оловна атмосфера. Противно на обичайните прегръдки и демонстрации на вечна дружба, този път лидерите на САЩ и Израел разговаряха три часа при закрити врата, а резултатът бе облечен в лаконично и разочароващо мълчание. Сухите коментари след срещата индиректно потвърдиха това, което анализаторите на Поглед.инфо отдавна прогнозираха: натрупаните разногласия между Вашингтон и Тел Авив вече не могат да бъдат скрити зад широки усмивки.

Нетаньяху, който обикновено обича светлината на прожекторите, този път влезе през задния вход на Белия дом, за да избегне журналистите. Липсата на пресконференция и оскъдните кадри от срещата говорят за сериозно напрежение. Тръмп, в характерния си стил, пусна само едно кратко съобщение в своята социална мрежа TruthSocial, в което подчерта, че „настоява за продължаване на преговорите с Иран“. Това е директен шамар за Нетаняху, който пристигна във Вашингтон с надеждата да получи „зелена светлина“ за окончателно военно решение на иранския въпрос.

Иранският възел и израелският блъф

Основният конфликт между двамата „приятели“ е подходът към Техеран. Докато Тръмп се опитва да играе ролята на великия миротворец и сделкаджия, Израел е на ръба на нервна криза. Израелските медии, в частност The Jerusalem Post, вече открито тръбят, че еврейската държава е готова да действа по собствено усмотрение. Заплахата от иранските балистични ракети се разглежда в Тел Авив като екзистенциална, равна по сила на ядрената програма.

Израелските официални лица неофициално предупреждават американците: „Ще ударим сами, ако Иран премине „червената линия“ по отношение на балистичното въоръжение“. Но дали това не е просто отчаян блъф? В анализите на Поглед.инфо се припомня опитът от миналогодишната 12-дневна война. Тогава Израел започна с успешни удари, но впоследствие понесе болезнени и разрушителни ответни удари. Най-шокиращото бе пробивът в широко рекламираната система „Железен купол“, която се оказа безсилна пред масирания бараж от ирански ракети.

„Железният лъч“ – технологично чудо или последна надежда?

За да компенсира слабостите на ПВО, Израел залага на „революционната“ високоенергийна лазерна система Iron Beam („Железен лъч“). Рекламирана като евтина и ефективна алтернатива на скъпите ракети-прехващачи, тя трябва да унищожава дронове и снаряди на цената на консумираната електроенергия. Военните експерти обаче са скептични: как една лазерна установка ще се справи с масиран удар от балистични ракети, чието производство в Иран нарасна в геометрична прогресия?

Именно тук се крие капанът за Тръмп. Нетаняху се опитва да въвлече САЩ в директна военна авантюра срещу Иран, знаейки, че без американската мощ Израел може да не издържи на продължителна война на изтощение. Тръмп обаче, зает с вътрешни проблеми и други геополитически пожари, категорично отказва да бъде „вторият пилот“ в самолета на Нетаняху към Техеран.

Западният бряг: Анексия под прикритие

Още една ябълка на раздора стана решението на Израел да промени правилата за регистрация на земята на Западния бряг. Това е фактическа анексия, която цели да постави света пред свършен факт. Но Тръмп, в интервю за Axios ден преди срещата, беше пределно ясен: „Сега имаме достатъчно грижи. Не ни трябва да се занимаваме със Западния бряг“.

Тази позиция на американския президент девалвира усилията на израелските десни радикали. Решението на Нетаняху не само дразни Вашингтон, но и налива масло в огъня на палестинската съпротива. ХАМАС вече призова за въоръжено въстание, а ситуацията заплашва да се взриви всеки момент, разрушавайки имиджа на Тръмп като „архитект на мира“.

Миражът на мира в Газа

Тръмп се похвали, че ситуацията в Газа е „огромен прогрес“ и че в региона „цари мир“. Данните на мониторинговата организация ACLED обаче рисуват коренно различна и кървава картина. Само през януари 2026 г. Израел е извършил над 370 атаки в ивицата Газа – най-големият брой от началото на примирието през октомври 2025 г. Над 600 души са загинали, а Тел Авив оправдава действията си с „провокации“.

Според израелското разузнаване, повече от половината тунели на ХАМАС са непокътнати и групировката отказва да се разоръжи. ЦАХАЛ вече подготвя планове за нова мащабна офанзива. Както се отбелязва в коментарите на експерти от RAND Corporation, без реална демилитаризация светът ще види или две зони в Газа (под израелски и под палестински контрол), или връщане към пълномащабна война. Думите на лидера на ХАМАС Халед Машал, че „ще запазят оръжието си, но няма да го ползват скоро“, предизвикват само горчиви усмивки в региона.

„Съветът за мир“ – златната клетка за Нетаняху

Във Вашингтон Нетаняху беше принуден официално да се присъедини към „Съвета за мир“ – любимото дете на Тръмп. Това обаче е горчиво хапче за израелския премиер, тъй като там той ще трябва да преговаря с враждебни държави като Турция и Катар. В Израел Нетаняху вече е подложен на унищожителна критика. Бившият заместник-ръководител на Съвета за национална сигурност Еран Ецион го нарече „диктатор“, който подписва международни документи без одобрението на Кнесета или правителството.

Истината е, че Нетаняху просто не можеше да откаже на Тръмп. Списъкът с разногласия е твърде дълъг, а подкрепата на Белия дом е твърде жизненоважна, дори когато е гарнирана с ултиматуми. „Мрачните приятели“ се разделиха без споразумение, оставяйки Близкия изток в състояние на опасно напрежение, където всяка искра може да доведе до глобален пожар.

