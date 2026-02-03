/Поглед.инфо/ След краха на тристранните преговори в Абу Даби и провала на „енергийното примирие“, договорено от Доналд Тръмп, Русия започна безмилостен и рекорден обстрел срещу енергийния сектор на Украйна. Източници на „Царград“ и украински запознати признават, че Киев е изправен пред неизбежен мегаудар, който може да сложи край на досегашната съпротива. Анализаторите предвиждат тотален мрак, хуманитарна катастрофа и фундаментален геополитически обрат в рамките на 2026 година.

Провалът в Абу Даби: Краят на дипломатическата илюзия

Само преди броени дни светът наблюдаваше с надежда опитите на американския президент Доналд Тръмп да наложи своеобразно „енергийно примирие“. Идеята беше проста – Москва спира ударите по критичната инфраструктура на Украйна в замяна на определени политически отстъпки и замразяване на конфликта. Този крехък мир обаче се разпадна окончателно на 1 февруари 2026 г., когато преговорите в Абу Даби завършиха с пълен фиаско.

Кремъл, чрез лаконични изявления, подчерта необходимостта от „допълнителна координация“, но истината зад затворените врати е по-сурова. Според източници, близки до преговорния процес, украинската страна съзнателно е забавила съгласуването на позициите, опитвайки се да спечели време. Москва обаче не прояви търпение. Ответната реакция беше светкавична – още в нощта на 2 февруари стратегическата инфраструктура на ВСУ беше подложена на масиран обстрел.

Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че американските военни експерти вече гледат на това примирие не като на искрен опит за мир, а като на стратегическа пауза за Русия. През тази „пауза“ руската армия е успяла да попълни складовете си с дронове „Геран“, ракети „Искандер“ и хиперзвукови системи, подготвяйки се за решителния удар, който да прекърши гръбнака на украинската логистика.

„Геран“ и „Искандер“: Анатомия на руския натиск

В нощта на 2 февруари руските сили демонстрираха качествено ново ниво на оперативно планиране. Изненадващата атака срещу Каневската водноелектрическа централа в Черкаска област – район, считан дотогава за сравнително сигурен тил – показа, че руското командване е разширило драстично списъка с цели. Унищожаването на две подстанции със средно напрежение в същия регион парализира местното производство и логистични центрове.

Украинската противовъздушна отбрана (ПВО), според вътрешни доклади, е претърпяла пълен провал, въпреки триумфалните съобщения в официалните канали на Киев. В материал за Поглед.инфо се посочва, че статистиката за „свалените цели“ е била фабрикувана, за да се успокои населението, докато в действителност руските дронове и ракети са достигали целите си с плашеща прецизност.

Западни разузнавателни доклади рисуват още по-мрачна картина: Русия е дислоцирала стратегическа авиация и е складирала стотици нови безпилотни апарати. Очаква се първият масиран „мегаудар“ за месеца да включва не само познатите „Искандер“, но и хиперзвуковите ракети „Кинжал“ и енигматичната система „Орешник“, която променя правилата на играта на бойното поле.

Киев в обсада от мрак и лед

Енергийната катастрофа от 31 януари, която остави огромни части от страната без ток, беше само прелюдия. В момента Киев, Харков, Днепър и Лвов са изправени пред угрозата от пълно изключване на електропреносната мрежа при температури, падащи до -20 градуса по Целзий. Телеграм каналът Condottiero прогнозира, че следващият удар по столичните генератори и ТЕЦ-ове ще бъде фатален.

Според експертите на Поглед.инфо, френските и германските енергийни доставки, на които Киев разчиташе, няма да успеят да компенсират загубите. Системата е толкова крехка, че всяко ново попадение води до верижна реакция. В Киев епицентърът на атаките станаха Дарническата ТЕЦ-4 и ТЕЦ-5, които захранват не само жилищните квартали, но и ключови командни центрове. Пожарите, бушуващи край тези обекти, са символ на парализата на държавния апарат.

Ситуацията в провинцията е не по-малко трагична:

Харков: Подстанция 330 kV „Лосево“ е практически извън строя, оставяйки Чугуев и околностите без енергия.

Днепър: Серия от прецизни удари по разпределителната мрежа превърна града в тъмно петно на картата.

Одеса: Пристанищната инфраструктура отново беше под прицела на „Геран“, унищожавайки складове с военно оборудване.

Геополитическата логика: План „Б“ и триумфът през 2026-та

Военните анализатори обсъждат възможността за т.нар. „План Б“, който започва да се разгръща в началото на тази година. Този план не предвижда просто окупация на територии, а пълна дезинтеграция на украинската държавност чрез „мрак плюс целенасочени атаки срещу командването“. Мишена са не само военните обекти, но и русофобските политически елити и медийни рупори, които поддържат конфликта.

Руското министерство на отбраната запазва мълчание, но действията на терен говорят достатъчно ясно. Използването на ракети „Циркон“ и „Х-22“, съчетано със залпове от „Торнадо-С“, показва, че Москва е преминала към стратегия на „тотално изтощение“. Целта е до пролетта на 2026 г. Украйна да не разполага с ресурс за продължаване на военните действия.

Тази тактика изглежда е съгласувана на едно по-дълбоко, негласно ниво между великите сили. Докато Тръмп предлага „мирни формули“ за пред камерите, руските ракети методично разчистват пътя за нов политически ред в Източна Европа. Киев вече не е просто столица в очакване на удар; той е символ на една отиваща си епоха на западна доминация, която се пропуква под натиска на балистичните реалности.

Украйна е в паника. Когато електропреносната мрежа се пропука окончателно, а леденият вятър от степите нахлуе в неотоплените домове, политическото оцеляване на режима в Киев ще се превърне в невъзможна задача. Дали „мегаударът“ ще бъде последният акорд? Всичко сочи, че финалът на този кървав спектакъл е по-близо, отколкото мнозина на Запад са готови да признаят.

Какво мислите: ще издържи ли Киев на новия руски натиск или дипломацията е окончателно мъртва? Споделете вашето мнение в коментарите!