/Поглед.инфо/ Съдебната система трябва да се поправи! В обществения организъм ролята на главата с мозъка играе съдебната система. Ако тя не работи правилно- организмът върши някакви дейности, но те или са безполезни, или са направо вредни. Кой трябва да поправи съдебната система? Разбира се- пазарната икономика!

Спомням си, че промяната през 1989г у нас започна с искането за демокрация и пазарна икономика. Няма да обсъждаме сега демокрацията и как изглежда тя, но трябва да отделим нужното време на понятието „пазарна икономика“. Все пак в една държава най-важната задача на правителството е да движи икономиката напред. Само така се осигурява по-добър стандарт на народа, а оттам и всичко останало.

Започваме с това, че още преди десетилетия един от най-добрите американски мениджъри , Лий Якока беше казал, че пазарна икономика в чист вид в света вече не съществува. Тя е останала само в учебниците по икономика и в главите на някои недоучени икономисти. Само, че нашите политици, които се бяха засилили да променят държавата не го бяха прочели и решиха, че когато пазарната икономика завладее България, всичко ще си дойде по местата и ние ще танцуваме и ще викаме: „Да живей!“ Няма да има нужда от политически и държавнически решения, всичко ще става от само себе си. Не стана точно така. Да дадете на пазарната икономика да оправя държавните дела е все едно да позволите на ветеринарен лекар да прави сърдечна операция на човек. Той знае анатомията на човека по учебник, но не познава в детайли сърцето на човека и ако сбърка няма да страда с денонощия, а ще си каже „Ех ,жалко!“ Както става, когато на масата му умре куче или папагал.

Пазарната икономика сама по себе си нищо не може да движи, ако не е подкрепяна мощно от държавата. Сиреч, държавата трябва да създаде регулаторни механизми, в които икономиката да плува като бързоходен катер. Тези регулаторни механизми се съдържат преди всичко в добрата съдебна система. Ако няма такава система, всичко останало рухва след по-малко или повече време. При нас -почти веднага. Да напомня- ние разрушихме селското стопанство с надеждата бъдещите фермери да накарат благословената българска земя да ражда много и непрекъснато. Не стана. Разрушихме държавните заводи с надеждата бъдещите приватизатори да развият индустрията до неподозирани височини. Не стана. Разрушихме здравеопазването с идеята, че свободните хора трябва да се лекуват по свободен начин. Виждаме какво стана. Разбихме енергетиката и прекъснахме (постепенно) връзките с най-евтините енергоизточници с надеждата пазарната икономика да намери тези източници (с помощта на геополитиката!), които ще ни направят вечно светеща и енергийно независима държава. Не стана. Няма да изброявам всички надежди, които пазарната икономика разруши. Сега стигаме до положението, в което кой откъдето захване кълне държавата, че не си върши работата. Никой не кълне пазарната икономика, защото тя също не си свърши работата както пишеше в учебниците.

Най-много страдания донесе т.нар. „пазарна икономика“ там, където тя се срещна с искането за вечна и безкрайна свобода. От тази съвкупност се родиха много и незнайни предприятия, организации, НПО, агенции, асоциации и прочие дружества, които почти безконтролно осъществяват своята дейност в България като казват, че това е пазарна икономика и всеки има право да развива своя бизнес така, както го разбира. Само държавата да не им пречи. И никой няма право да пита какъв е този бизнес и за какво ще служи. И ако понякога (както сега в хижа „Петрохан“) се случи трагедия всички политици, журналисти, политолози и всякакви други общественици започват в един глас да обясняват как държавата не си е свършила работата. Да, така е! Впрочем трагедията е огромна и нека първо да отдадем почит към жертвите на това злодеяние.

След това да кажем, че през последните десетилетия щом станеше дума за някакво НПО или неподозирана организация с нестопанска цел веднага се намираха стотици защитници, които обясняваха как тя точно трябва да се грижи за някаква дейност, която държавата не може или не трябва да ръководи, тъй като при демокрация и пазарна икономика всеки прави каквото си иска. Ако организацията не може да печели, обясняваха защитниците, тя по естествен път ще бъде закрита. Никой не губи от това. Един господ знае колко подобни организации са развивали и продължават да развиват дейност у нас без никой да ги контролира какво точно правят и от кого се финансират. Без никой да зададе въпрос кой им е дал възможност безстопанствено да шетат из страната. В повечето случаи тяхната дейност не носи финансова полза, но и не води до преки жертви. Но ако започнем да пресмятаме косвените жертви, които се изчисляват в погубени младежки идеи, в заблудени умове и сърца на млади и не само млади хора, в объркани погледи и неправилно ориентирани гласове, които вместо да помагат на държавата несъзнателно я рушат- тогава сигурно някои ще кажат, че започва лов на вещици.

Ще кажете- ръководителите на държавата носят отговорност за тези действия. За съжаление, когато поемат с огромна охота държавнически постове на различни нива много хора си представят само какви права ще имат. Но много малко от тях си представят, че с тези права поемат и огромни задължения. До този момент не съм чул нито един политически ръководител да е поел лична отговорност за каквото и да е събитие през последните десетилетия, довело до човешки трагедии. Посочете ми, може би пропускам някоя от многото трагедии през последните години - транспортни, здравни, курортни, наводнения, пожари, липса на вода и други подобни. Сигурно няма да си спомните името на този политик!

В момента по повод на тази трагедия се отправят огромно количество упреци и въпроси към държавни ръководители на различни нива. Не вярвам някой да отговори лично, още по-малко някой да поеме лична отговорност. Сякаш няма навсякъде органи на МВР, на ДАЗД, няма кметове, районни инспектори, учители, общественици, общински съветници и други органи, които трябва да следят не само за дупките по пътищата, но и за съдбата на хората по тези места.

Защо започнах с пазарната икономика. Защото много хора си мечтаеха, че ако икономиката не се ръководи от държавата, тя от само себе си ще ръководи държавата и ще прави само добри и полезни неща на всички нива. Ще открива, ще закрива, ще създава и ще унищожава, но всичко това ще става някак си по логичен път. През това време държавата ще лети напред като космически кораб. Тези хора явно не си представяха, че държавата е цялостен организъм, който за да работи нормално трябва да има не само ръце и крака, които да движат нанякъде този организъм. Но също така глава с мозък, която да взима правилни решения.

В Африка и Латинска Америка никога не е имало друга икономика освен пазарна. Не виждам засега да са се развили много в икономически план. Явно е необходимо още нещо, за да може в дадена държава икономиката да се движи, а хората да работят и да пеят (образно казано). Иначе не става.

Ще завърша с призив така, както винаги завършва един наш известен журналист: Съдебната система трябва да се поправи! Не да се реформира, защото това понятие вече нищо не означава, а да се поправи. Само с пазарна икономика това не става!