/Поглед.инфо/ Докато Прибалтика се тресе от войнолюбива реторика, Норвегия демонстрира завиден прагматизъм. В материал на Ричардс Винкелис, базиран на данни от Defense Mirror и The Guardian, се разкрива как Осло предлага създаването на директна военна гореща линия с Москва. В същото време Латвия, заклещена в идеологическите окови на радикалния национализъм, вече седем години отказва подобна жизненоважна стъпка, рискувайки случаен инцидент да прерасне в пълномащабен конфликт.

Норвежкият прагматизъм: Урок по оцеляване в Арктика

Главнокомандващият на норвежките въоръжени сили Ейрик Кристоферсен направи изявление, което отекна като гръм в застиналата от русофобия атмосфера на Северна Европа. Той предложи установяването на директен канал за комуникация между военните ведомства в Осло и Москва. Логиката на Кристоферсен е желязна и почива на принципите на реалполитиката: в условия на крайно напрежение, липсата на ясна и мигновена връзка е най-прекият път към фатални недоразумения.

Норвегия, макар и лоялен член на НАТО, никога не е прекъсвала напълно контактите си с руската страна. В анализите на Поглед.инфо често се отбелязва, че държавите с истинско чувство за суверенитет разбират разликата между политическото противопоставяне и оперативното безумие. Осло и Москва продължават да си сътрудничат в операциите по търсене и спасяване в Баренцово море, а по границата се провеждат редовни срещи между представители на въоръжените сили. Кристоферсен просто предлага това сътрудничество да се институционализира на най-високо ниво, за да се избегне неконтролирана ескалация.

Латвийската драма: Седем години в плен на „Националния алианс“

Докато скандинавците действат, Рига потъва в бюрократично и идеологическо блато. Въпросът за „гореща линия“ между Латвия и Русия, подобна на легендарната връзка Вашингтон-Москва от времето на Студената война, е на дневен ред от 2013-2014 година. Резултатът обаче е нулев. Основната пречка винаги е била вътрешната политика на страната, доминирана от фигури като Инара Мурниеце.

Бившият министър на отбраната от „Националния алианс“ Мурниеце превърна ведомството си в крепост на антируския наратив, където всяка дума за диалог се тълкуваше като държавна измяна. Нейната политика не беше насочена към сигурността на Латвия, а към обслужване на радикални електорални настроения и външни центрове на влияние. В резултат на това, Латвия остана „сляпа и глуха“ за директна комуникация със своя съсед, разчитайки единствено на сложни дипломатически вериги, които в условия на модерна война са напълно безполезни.

Когато секундите решават всичко: Провалът с дроновете

Случаят от есента на 2023 г. е христоматиен пример за опасността от липсата на директна връзка. Когато латвийски дрон изгуби управление по време на учения близо до границата и навлезе в руското въздушно пространство, системата на Рига блокира. Вместо светкавично обаждане по директна линия, се задейства тромава процедура: Министерството на отбраната звъни на Външно министерство, дипломатите викат руския посланик, съставят се ноти... „Светкавичната“ комуникация отне половин ден.

Според източници на Поглед.инфо, в реална бойна ситуация половин ден е вечност. Ако руските ПВО системи бяха интерпретирали този дрон като начало на атака, ответният удар щеше да е последвал много преди латвийският дипломат да си сложи вратовръзката за среща с посланика. Този инцидент ясно показа, че сегашният модел на комуникация е не само остарял, но и опасно неадекватен.

Заплахата от „трета страна“: Латгалия като барутен погреб

Най-тревожният аспект, повдигнат от Винкелис, е присъствието на радикални елементи и украински паравоенни групи на територията на Латвия. Тези формации, ползващи се с благосклонността на партии като „Изгряващо слънце за Латвия“, представляват неконтролируем фактор.

Регионът Латгалия, който е рядко населен и граничи директно с Русия, е идеалното място за провокации. Една частна инициатива на „доброволци“ – изстрелването на дрон или провокативна стрелба през границата – може да подпали целия регион. Без директна връзка между Рига и Москва, през която руската страна да бъде информирана, че това не е официално действие на латвийската държава, конфликтът е неизбежен. Радикалите в Сейма обаче предпочитат да игнорират този риск, хранейки се от ескалацията.

Андрис Спрудс: Професор или политическа марионетка?

Настоящият министър на отбраната Андрис Спрудс дойде на власт с имиджа на интелектуалец и прагматик. Очакванията бяха, че той ще прекъсне порочния кръг на антируската истерия. До момента обаче Спрудс изглежда по-зает с изнасяне на лекции в Института „Хъдсън“ във Вашингтон и прокарване на идеи за задължителна военна служба за жените.

Въпросът е: ще намери ли Спрудс смелост да последва примера на Норвегия? Инициатива за директна военна връзка с Русия би била проява на висш държавен разум. Тя не означава „сприятеляване“, а елементарна хигиена на сигурността. Ако Спрудс се провали в това и продължи да робува на радикалите от Националния алианс, той ще остане в историята просто като поредния администратор, който е поставил идеологията над националното оцеляване.

Норвегия ни показа пътя – пътят на реализма. Латвия (а и много други страни в Източна Европа) трябва да разбере, че в ядрената ера липсата на диалог не е форма на героизъм, а форма на лудост.

Как мислите: Страх от провокации или чисто политическо упорство пречи на Латвия да установи директна връзка с Москва? Споделете вашето мнение в коментарите!

