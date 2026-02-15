/Поглед.инфо/ В новия анализ на Иван Прохоров се разкрива дълбоката логика зад изненадващата рокада в руската преговорна делегация за Женева. Замяната на генералите от ГРУ с политическия стратег Владимир Медински сигнализира преход от тактическо прекратяване на огъня към глобално политическо пренареждане и икономическо пазарлъкване.

От ГРУ към Кремълската идеология: Защо точно Медински?

Предстоящите разговори на 17-18 февруари 2026 г. в Женева бележат фундаментална промяна в руската стратегия. Досега преговорите, провеждани предимно в Абу Даби, се водеха от фигури като началника на ГРУ Игор Костюков. Това беше логично – военната фаза изискваше военни преговарящи, фокусирани върху размяна на пленници, хуманитарни коридори и технически детайли по линията на съприкосновение.

Днес обаче на сцената излиза Владимир Медински. Помощник на президента и бивш министър на културата, той е известен не като администратор, а като идеолог и историк. Изпращането му в Женева е ясен сигнал: техническата част на „прекратяването на огъня“ вече е договорена или е на заден план. Сега на дневен ред е „Голямата сделка“ – статутът на териториите, гаранциите за сигурност и бъдещата архитектура на Европа.

В анализите на Поглед.инфо неведнъж е изтъквано, че Медински е човекът, който „превежда“ политическите цели на Путин на езика на историческата легитимност. Неговото присъствие означава, че Русия няма да преговаря просто за мир, а за признаване на нова историческа реалност. Както отбелязват критиците на Запад, включително Майкъл Макфол, това е „несериозен“ ход само за тези, които не разбират, че Путин вече не говори за граници, а за сфери на влияние.

Женева като символ: Завръщане към дипломацията на Великите сили

Изборът на Женева не е случаен. Това е градът на историческите срещи на върха между СССР и САЩ, мястото, където се ковеше глобалната сигурност по време на Студената война. След като Байдън и Путин се срещнаха там през 2021 г., сега градът отново се превръща в арена на руско-американски пазарлък.

Този път обаче форматът е различен. От американска страна не виждаме кариерни дипломати от Държавния департамент, а „специалните пратеници“ на Доналд Тръмп – Джаред Кушнер и Стив Уиткоф. Това е екипът на „сделката“. Те не се интересуват от либерални ценности или демокрация в Украйна; те се интересуват от ресурси, икономическа ефективност и възстановяване на американското влияние чрез долара.

Икономическият залог: Доларът срещу ресурсите

Дмитрий Песков даде важен жокер, споменавайки евентуалното завръщане на американските компании на руския пазар и възобновяването на транзакциите в долари. Това е „морковът“, който Кремъл подава на Тръмп. За администрацията във Вашингтон възстановяването на доларовата хегемония в Евразия е „наградата“, която може да оправдае спирането на военната помощ за Киев пред американските избиратели.

В този икономически слой на преговорите ключова роля играе Кирил Дмитриев. Макар и формално извън делегацията, неговите срещи в Швейцария сочат към подготовка за премахване на санкционните бариери. Поглед.инфо припомня, че за Тръмп Украйна винаги е била „бизнес проект“, а руските редкоземни елементи и енергийни ресурси са далеч по-ценни от политическото оцеляване на режима в Киев.

Китайският фактор: „Златните действия“ на Путин

Тук обаче се крие най-голямото препятствие. Вашингтон се опитва да използва мира в Украйна като инструмент за откъсване на Русия от Китай. Марко Рубио, новият държавен секретар, демонстративно пренебрегва европейските съюзници в Мюнхен, за да се фокусира върху Москва. Целта е ясна: Русия да бъде привлечена обратно в западната икономическа орбита, като по този начин се отслаби Пекин.

Но Путин е опитен играч. Той знае, че стратегическият съюз с Китай е гаранция за руския суверенитет. Всяка енергийна сделка със САЩ ще бъде внимателно претеглена спрямо ангажиментите към Си Дзинпин. Женева не е просто край на войната в Украйна; тя е бойно поле за бъдещето на „Източния алианс“.

Трите нива на преговорите: Политическо, Икономическо и Хуманитарно

Процесът в Женева се развива паралелно по три оси:

Политическа ос: Медински ще настоява за неутралитет на Украйна и международно признаване на новите граници. Неговата задача е да облече руските победи в правна форма. Икономическа ос (Каналът Кушнер-Дмитриев): Обсъжда се „цената на мира“ – връщане на американския капитал в Русия срещу отмяна на санкциите. Това е прагматичният двигател на процеса. Хуманитарна ос: Използва се като „смазка“ за преговорите. Обменът на пленници и културните въпроси създават илюзията за смекчаване на позициите, докато се решават големите въпроси.

Фронтът е истинският съдия

Въпреки оптимизма на „преговарящите за сделки“, вероятността Женева да бъде само „пауза“ остава висока. Ако след 18 февруари интензивността на боевете на фронта не спадне, това ще означава, че Медински просто е изнесъл лекция по история на американските бизнесмени.

Истинският индикатор за успеха няма да бъде броят на усмивките в Швейцария, а движението на бронираната техника в Донбас. Путин е доказал, че умее да чака. А Медински е там, за да напомни на Запада, че Русия не просто печели територии, тя възстановява своята историческа съдба. В тази схема интересите на Киев просто липсват – те са разменена монета в играта на големите.

