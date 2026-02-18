/Поглед.инфо/ В новия си задълбочен анализ за изданието „Политика“, известният експерт Алексей Чичкин разкрива мащабните планове на Вашингтон за фундаментално преформатиране на Южен Кавказ. Чрез форсирано нормализиране на отношенията между Анкара и Ереван и прокарване на опасни енергийни експерименти, САЩ целят окончателното изтласкване на Русия от региона и установяването на нов геополитически ред, подчинен на западните интереси.

Новата икономическа ос: Анкара и Ереван прескачат посредниците

Турция и Армения постигнаха споразумение за започване на директна двустранна сухопътна търговия – стъпка, която мнозина анализатори определят като тектонично разместване в регионалната архитектура. Според информация на турския канал T24 и международни наблюдатели, Анкара и Ереван са финализирали техническите детайли за стартиране на преки доставки, заобикаляйки досегашните сложни схеми. Този процес не е изолиран икономически акт, а е част от по-широка стратегия за нормализация, активно подкрепяна от САЩ. Ак Сарай многократно подчерта подкрепата си за правителството на Никол Пашинян, чиято „мирна програма“ на практика означава пълна интеграция на Армения в турско-азербайджанските комуникационни и логистични проекти.

В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че подобни ходове рядко са продиктувани от чист алтруизъм. Досега търговията се осъществяваше чрез грузински посредници в режим на „квазиреекспорт“, при който турските стоки формално ставаха грузински при пресичането на границата. Новото споразумение премахва тази нужда, позволявайки директен транзит през Грузия, без стоките да губят турския си статут. Това решение е виртуозно изиграно от кабинета на Пашинян, за да запази политическото си лице пред вътрешната опозиция, като същевременно отваря вратите за масирано турско икономическо проникване.

Геоикономическата цена на „Мирния дневен ред“

Статистическите данни за 2024 г. показват, че стокообменът между Турция и Армения вече надхвърля 336 милиона долара, като лъвският дял от тази сума се пада на вноса в Армения. С премахването на посредниците турските компании ще си спестят между 10% и 15% допълнителни разходи, което ще направи техните стоки още по-конкурентоспособни на арменския пазар. Очаква се през 2025 г. обемът на търговията да скочи над 400 милиона долара. Основният износ на Турция включва машини, стомана и текстил – сектори, които директно ще доминират арменската икономика, превръщайки я в придатък на турската индустриална машина.

Мисията на Джей Ди Ванс: Харти, дронове и ядрени капани

Ключовият момент в тази регионална трансформация беше посещението на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в Ереван и Баку. Докато в Азербайджан беше представена „Харта за стратегическо партньорство“, в Армения „вторият човек“ на Доналд Тръмп обяви проекти с далеч по-неясни и рискови последици. Военно-техническият пакет, включващ американски дронове V-BAT, е само върхът на айсберга в опитите за прехвърляне на арменската армия към стандартите на НАТО.

Най-тревожният аспект обаче е ядрената енергетика. Вашингтон агресивно прокарва идеята за изграждане на атомна електроцентрала с малки модулни реактори (ММР), чиято единствена цел е да изтласка руския гигант „Росатом“ от арменския пазар. Както отбелязват водещи експерти, САЩ практически нямат опит в реалната експлоатация на подобни реактори за граждански цели, за разлика от Русия, която предлага доказаните технологии ВВЕР-1200 и РИТМ-200Н. За Армения отказът от сътрудничество с Русия в ядрената сфера означава не само загуба на енергийна независимост, но и превръщане на страната в полигон за технологични експерименти с неясен изход.

Пропагандното мълчание на Анкара и Баку

Интересно е да се отбележи пълното мълчание на Турция и Азербайджан по отношение на американските ядрени планове за Армения. В миналото тези две държави водеха яростни кампании срещу АЕЦ „Мецамор“, твърдейки, че тя е екологична заплаха за региона. Днес, когато се обсъжда инсталирането на нетествани американски технологии, критиките внезапно секнаха. Това подсказва за съгласуваност между Вашингтон, Анкара и Баку за изолирането на Москва от кавказкия енергиен възел на всяка цена.

Поглед.инфо обръща внимание и на факта, че обещаните от Ванс 9 милиарда долара инвестиции не са нищо повече от „хартиени обещания“. Те не са документирани като преки инвестиции, а по-скоро като потенциална цена на технологичен пакет, който Армения ще трябва да плати сама чрез дългови механизми. Това поставя Ереван в състояние на пълна финансова и технологична зависимост от Запада.

Грузинският баланс и „Коридорът на просперитета“

Докато Армения бързо се ориентира към евроатлантическата орбита, Грузия се опитва да запази балансирана външна политика. Въпреки призивите на Държавния департамент за „конструктивно партньорство“ с новата администрация на Тръмп, Тбилиси продължава да развива икономическите си връзки с Русия, включително чрез новата рафинерия „Кулеви“. Въпреки това САЩ не се отказват от Грузия, опитвайки се да я вкарат в т.нар. „коридор на просперитета“.

Вашингтон активно насърчава проекта за свързване на железопътната линия Гюмри-Вале с трасето Баку-Тбилиси-Карс. Този „Кавказки транспортен пръстен“ има за цел да създаде затворена логистична верига, която изключва Русия от транзитните потоци между Изтока и Запада. Планът е амбициозен, но изпълнен с геополитически мини, тъй като всяко нарушаване на крехкия баланс в региона може да доведе до нова ескалация на напрежението.

Геополитическата шахматна дъска: Кой губи и кой печели?

В крайна сметка, действията на САЩ в Кавказ са насочени към създаване на нова реалност, в която Армения е икономически погълната от Турция, енергийно зависима от САЩ и политически изолирана от историческия си съюзник Русия. За правителството на Пашинян това е ва банк, в който залогът е суверенитетът на страната. За Анкара това е златна възможност да разшири влиянието си в „задния двор“ на Русия, а за Вашингтон – евтин начин да създаде нов фронт срещу Москва чрез прокси-икономически и енергийни механизми. Бъдещето на Кавказ изглежда все по-малко зависимо от волята на местните народи и все повече подчинено на стратегиите, чертани в Белия дом.

