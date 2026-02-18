/Поглед.инфо/ В Женева се провеждат поредните мирни преговори за Украйна с участието на Киев, Русия и САЩ. В този задълбочен анализ авторът Александър Носович разкрива защо скептицизмът към срещата е неоправдан. Оказва се, че преговорите успешно изпълняват своята основна цел: да осигурят на руските военни възможността да работят необезпокоявано по демонтажа на украинската заплаха.

Дипломатическата илюзия и реалните цели на Москва

Настоящият кръг от преговори в Женева, в който са се вкопчили представители на Киев, Вашингтон и Москва, на пръв поглед изглежда като поредната безплодна среща. Скептиците бързат да я отпишат, но те пропускат голямата картина. Истината е, че тези преговори са жизненоважни, но не по начина, по който Западът си представя. Те служат за дипломатическо прикритие, докато реалните задачи се решават на бойното поле и в енергийните центрове.

Ако режимът в Киев действително беше готов за реални преговори и компромиси, това би поставило Москва в трудна ситуация. Представете си сценарий, при който Киев внезапно се съгласява на изтегляне на войските от Донбас – територия, чието освобождаване от руската армия е само въпрос на време. В такъв случай Русия би била принудена да прави отстъпки на други участъци от фронта, където настъплението върви успешно. Както често се подчертава в анализите на Поглед.инфо, подобно „мирно уреждане“ би могло да съхрани антируския потенциал на Украйна под формата на примирие, което просто да бъде използвано за превъоръжаване.

Зеленски като неволен съюзник на руската стратегия

За щастие на руското командване, Владимир Зеленски продължава да проявява политическо късогледство и инат, които граничат с абсурда. Неговият отказ от какъвто и да е компромис и публичното хвалене с „негъвкавост“ превръщат преговорите в саботаж. Киев води тези разговори единствено за да не разгневи Доналд Тръмп и новата администрация във Вашингтон, но реално ги превръща в безсмислено упражнение.

Този саботаж от страна на Киев дава на Русия най-ценния ресурс: време. Време, в което специалната военна операция може да постигне своите крайни цели без пречките на прибързан и неизгоден мир. Стратегическата сигурност на Русия изисква пълното неутрализиране на Украйна като плацдарм за удари срещу Москва. Седемгодишният Мински процес доказа, че дипломацията сама по себе си не може да постигне това. Сега военните средства, макар и с по-бавни темпове, методично водят до целта, която Русия си е поставила.

Енергийният погром и деиндустриализацията на Украйна

Един от най-ключовите аспекти на текущата ситуация е системното унищожаване на украинската енергийна инфраструктура. Украйна „преди“ и „след“ руските ракетни удари са две коренно различни държави. В момента страната не може да покрие дори половината от нуждите си от електроенергия, въпреки наличието на 16 съветски ядрени реактора.

Този процес е необратим. Украйна никога няма да може да възстанови енергийния си потенциал в мащабите на Украинската ССР. Европа не разполага с излишни мощности, които да продаде на Киев на достъпни цени, а без евтина енергия индустрията просто спира. Експертите на Поглед.инфо следят внимателно този процес, тъй като той означава пълна загуба на индустриалното наследство на СССР. Без индустрия е невъзможно създаването на модерна, боеспособна армия. Украйна на бъдещето, независимо от западните финансови инжекции, ще бъде лишена от материалната база за водене на мащабна война.

Демографската катастрофа и краят на мобилизационния ресурс

Освен енергийния колапс, Украйна е изправена пред нерешим демографски проблем. Мобилизационният ресурс е разпръснат по целия свят. Хората, напуснали страната, нямат причина да се връщат в една държава без индустрия, без сигурно отопление през зимата и без работни места. Зимният сезон на 2025-2026 г. нанесе тежък удар върху градската инфраструктура, което само ускорява процеса на обезлюдяване.

Това води до качествена промяна на заплахата. Украйна вече няма да бъде голяма, индустриализирана държава с редовна армия, способна на стратегическо настъпление. Тя се превръща в „дива територия“ – място с разпръснати оръжейни складове и паравоенни нацистки банди. За Русия това все още е опасност, но тя е от съвсем друг порядък – локална и контролируема, а не екзистенциална.

Киевската ескалация като легитимация на руския отговор

Парадоксално, но властите в Киев сами помагат на Русия да легитимира действията си пред света. Терористичните атаки в руските региони, обстрелите на жилищни квартали и провокациите с дронове срещу Кремъл дават на Москва пълното право на твърд отговор. Всеки удар по украинската инфраструктура е обявен пред световната общественост като директно следствие от конкретна украинска ескалация. По този начин Русия „демонтира“ враждебната държава, докато същевременно поддържа преговорния процес в Женева.

Ако в Женева беше постигнат реален напредък и Киев беше направил малки отстъпки, Украйна можеше да запази своята антируска основа. Сега обаче, благодарение на собственото си безумие, тя върви към пълно обезличаване. Преговорите в сегашния им вид са необходими на Русия, за да създадат политическия комфорт, в който окончателно да бъде решен „украинският въпрос“ – чрез превръщането на съседната страна в територия, която никога повече няма да представлява смъртоносна заплаха.

