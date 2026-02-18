/Поглед.инфо/ В новия си анализ експертът Нил Никандров разкрива мащабите на американската геополитическа офанзива във Венецуела. След насилственото отстраняване на Николас Мадуро, Вашингтон изпраща своите най-опитни кадри от ЦРУ и Пентагона, за да възстановят неоколониалния контрол над страната и нейните петролни ресурси под паравана на „нормализацията“.

Завръщането на „Голямата тояга“: ЦРУ в сърцето на Каракас

За външния наблюдател е повече от очевидно: събитията във Венецуела и около нея се „режисират“ без особена маскировка от специалните служби на Съединените щати. Основната роля е поверена на ЦРУ и разузнаването на Министерството на отбраната – РУМО. Не бяха изтекли и две седмици от силовия захват на президента Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес – акция, белязана с десетки жертви – и в страната вече пристигна директорът на ЦРУ Джон Ратклиф.

Конфронтационният дух на Ратклиф лесно се разчита в неговите програмни изказвания относно кадровия подбор в управлението. Той категорично заявява, че ще даде път на най-рисковите и иновативни кадри, за да „прокарват интересите на Америка“, и няма да толерира нищо, което отклонява агенцията от нейната мисия. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че това посещение не е просто дипломатически акт, а инспекция на терен от страна на „архитекта“ на новия ред. Краткото съобщение на Държавния департамент за срещата на Ратклиф с временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес подчертава, че визитата е по пряко указание на президента Тръмп. По време на двучасовия разговор американците поставиха въпросите за „възстановяване на доверието“ въз основа на „новите реалности“. Категорично прозвуча тезата за недопустимостта Венецуела да продължи да бъде убежище за враговете на САЩ.

Механизмите на деструкцията: Анализът на Хосе Сант Рос

Венецуелският политолог Хосе Сант Рос, който от години следи подривната дейност на Вашингтон, коментира същността на визитата на Ратклиф като логичен завършек на една предварително обявена стратегия. Тръмп обяви засилване на активността на ЦРУ във Венецуела още преди месеци, но много местни политици проявиха скептицизъм, считайки го за поредната хвалба. Липсата на стратегическа бдителност в ключови пунктове на националната отбрана доведе до драматичните събития от 3 януари.

Според Сант Рос, ЦРУ се завръща към своите махинации във Венецуела по-амбицирано и подготвено от всякога. Тръмп се опитва да възстанови порядъка, съществувал преди епохата на Уго Чавес. Тогава ЦРУ, заедно с ДЕА (Агенцията за борба с наркотиците), упражняваха пълен контрол върху лидерите на страната и вземаха решения по всички държавни въпроси. Те разполагаха със собствени офиси директно в „Фуерте Тюна“ – сърцето на венецуелското Министерство на отбраната и Генералния щаб. Тези служби ръководеха предизборните кампании и притежаваха агентура сред депутатите от всички политически спектри. Днес този модел на „дистанционно управление“ се завръща с пълна сила.

Мисията на Лаура Догу: Дипломация или военна стратегия?

„Възстановяването“ на американско-венецуелските отношения е поверено на Лаура Догу, емисар на Държавния департамент с изключително специфичен профил. Нейната задача е не просто да отвори отново посолството, но и в следващите две-три години да изтръгне от Делси Родригес „позитивни стъпки“ в полза на стратегическите цели на администрацията на Тръмп. Догу не е типичен дипломат; тя е експерт по страни с „неприятелски режими“ и партизански движения, с опит в Салвадор, Мексико, Никарагуа и Хондурас.

Завършила Индустриалния колеж на въоръжените сили във Вашингтон, нейният професионален път е тясно преплетен с Пентагона и РУМО. Тя се е отличила като съветник по външната политика на генерал Дан Кейн – ключова фигура в разработването на стратегията за „нормализация“ на Венецуела. Според коментатори на Поглед.инфо, присъствието на фигура като Догу в Каракас означава, че дипломатическият етикет ще бъде само параван за дълбоко оперативно проникване в държавните структури.

Екипът за „специални поръчки“ и техническата война

Дясната ръка на Догу в посолството ще бъде Мишел Гарсия – опитен служител с боен стаж в Саудитска Арабия и Афганистан. Гарсия е специалист по политически и икономически сектори, които ЦРУ традиционно използва за прикритие. Първата работа на американския екип в Каракас беше щателната проверка на помещенията на посолството за „закладки“ и технически средства за подслушване. Установена е нова електронна апаратура, осигуряваща максимална сигурност. Американците не изключват възможността по време на „престоя“ на посолството, конкурентни разузнавания – особено китайското с неговите високотехнологични разработки – да са проникнали в сградата. Тази параноя е разбираема, като се има предвид залогът: контролът над най-големите петролни запаси в света.

Братя Родригес и илюзията за институционална стабилност

За разлика от вулканичната харизма на Уго Чавес или стила на открита съпротива на Николас Мадуро, братът и сестрата Хорхе и Делси Родригес действат в съответствие с логиката на „институционалната устойчивост“. Хорхе Родригес, чрез контрола си над държавния апарат и Националния избирателен съвет (CNE), се опитва да създаде образ на нормалност и законодателна приемственост.

Целта на тази тактика е да се спечелят симпатиите на „умерените“ кръгове в международната общност и да се стабилизира вътрешната ситуация, която остава критично напрегната. Министърът на отбраната Падрино Лопес, който напоследък рядко се появява публично, излезе с изявление за „единството и сплотеността“ на въоръжените сили (FANB). Проправителствените медии побързаха да разтълкуват това като знак за стабилност, но под повърхността тлеят сериозни противоречия. Военният сектор остава централна ос на държавата, но въпросът е докога ще запази лоялност към новия курс на диалог с Вашингтон.

Гневът на „низините“ и заплахата от кървава разправа

В боливарските низови структури принудителният курс към сближаване със САЩ се отхвърля категорично. За основната партийна маса призивът на Чавес „Идете по дяволите, проклети гринго!“ остава единствената валидна позиция. Хората със стиснати зъби наблюдават как американските чиновници зачестиха с визитите си – първо шефът на ЦРУ, после министърът на енергетиката на САЩ, който „рискува“ да посети нефтените полета, а сега и Лаура Догу.

Под прикритието на посолството ще бъде много по-лесно да се извършва вербовъчна работа, да се координират НПО-та, да се обучават студенти в тактики за „спонтанни“ протести и да се организира медийно очерняне на привържениците на боливаризма чрез наемни блогъри. Докато Чавес и Мадуро успяваха да противостоят на този натиск, днес радикалната опозиция вижда своя шанс за успех. Прогнозите са мрачни: ако тази опозиция дойде на власт чрез американска подкрепа, са възможни най-кървавите сценарии. Злобата и ненавистта, трупани с години, заплашват да се отключат в безпрецедентно насилие срещу досегашните защитници на суверенитета.

